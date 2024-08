Systema Solar: diez años de verbena espacial

¿Cuál es la cuestión? La cuestión es ser feliz. Y es verdad, al final qué más nos queda. Podemos estar jodidos, sin un peso, frustrados, mamados, pero de qué nos sirve hundirnos en la miseria de nuestro propio fango de amargura. Pa’ qué darnos palo si podemos ponerle buena cara a la vida y bailar hasta no poder más. Desde hace una década ser feliz ha sido la bandera de lucha de Systema Solar, un banda que al igual que el universo, se creo porque muchas cosas se unieron y produjeron una explosión llena de color y sabrosura. Un banda que con sus ritmos alegres ha denunciado todo lo que está mal en este planeta y este 29 y 30 de septiembre, celebrará sus diez años de armar relajo en la tierra, con dos presentaciones en Bogotá junto a Afrotumbao.

Systema Solar es mucho más que una banda. Es un organismo creativo multidisciplinario que nació en 2006 casi por coincidencia. Todo empezó cuando un buen día Vanessa Gocksch recibió una llamada. Al otro lado del auricular, una voz le preguntó si conocía algún colectivo audiovisual que pudiera abrir la bienal de Medellín. Ella estaba con un parche de DJs, artistas y músicos que se le midió a esa tara sin pensarlo mucho. Era la alineación de los planetas, era el universo conspirando. Así nació la berbenautika, una revolución de sonido, imagen y movimiento que se tomó el planeta.

Hace diez años cuando JhonPri (Jhon Primera, voz), Indigo (Walter Hernández, voz), Pellegrino (Juan Carlos Pellegrino, productor), Dani Boom (Daniel Broderick, DJ/productor) Pata de Perro (Vanessa Gocksch, VJ), Andrew Malandrews (Andrés Gutiérrez, percusión) y DJ Corpas (Arturo Acosta, DJ), se unieron, empezaron a hacer la música del futuro. Una mezcla entre los sonidos del Caribe como la cumbia, el fandango, la champeta y el bullerengue, con otros ritmos como hip hop, la música electrónica e incluso el funk. Ellos cogieron el camino que abrió Sidestepper y lo llevaron a una nueva dimensión: una más fiestera y más combativa. Ese sonido del futuro es ahora el sonido del presente y del corazón de Systema Solar han salido decenas de proyectos infectados con el mismo veneno.

Hasta ahora el colectivo tiene tres álbumes. Systema Solar (2010), la génesis de esta verbena intergaláctica. Un disco de 14 canciones inspiradas en la cultura pikotera y la cotidianidad del Caribe. Después vendría La revancha del burro (2013), un homenaje a todas las personas que trabajan como burros y les toca apretarse el cinturón, el cual toma tintes más experimentales con su sonido. Y finalmente Rumbo a Tierra, su más reciente producción estrenada en 2016. Una búsqueda por la reconexión con la madre naturaleza, una apuesta experimental hecha con nuevos sonidos. Algunos más lentos e incluso melancólicos que están unidos a la pachanga espacial.

El activismo es una de la principales características de Systema Solar. En temas como ‘Somos la tierra’ o el ‘Aguacero’ defienden a la tierra y concientizan sobre la importancia de defender el agua. En ‘Mi Kolombia’ critican la discriminación que sufrimos los colombianos por nuestra nacionalidad. ‘Sin Oficio’ y ‘El Botón del Pantalón’ son odas a los vaciados, a los que les toca sudar sangre pa’ no vararse. Y temas como ‘El Amarrillo’ y ‘Quién es el Patrón’ son una radiografía de lo absurdo de la colombianidad. La violencia, la sangre, las contradicciones de vivir en el territorio cafetero.

La magia de Systema Solar no está en las increíbles mentes que lo conforman, sino que en que juntos lograron traducir la cotidianidad de millones de colombianos, en música y arte. Es el sonido del barrio, de sound system de la esquina, de los panas tomando unos tragos en la mesa de una tienda. Es la angustia y el miedo, pero también es la verraquera y la belleza de que a pesar de todo, estamos vivos y podemos bailar.

Humor, gozadera, seriedad, ironía, compromiso, activismo, locura y pachanga todo en un solo cuerpo sudoroso que destila música y color. Systema Solar es ese demonio guapachoso y bailador que llevamos por dentro.

¡Que viva la berbenautika!

