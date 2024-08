Se viene la tercera edición del Burger Revolution Colombia

Desde el año 2016 Bogotá comenzó a hacer parte del Burger Revolution internacional, un festival que se celebra cada año paralelamente en 15 países conmemorando el aniversario de Burger Records, una disquera independiente californiana creada en el 2007 por Lee Rickard y Sean Bohrman. En ella se han editado bandas como The Garden, The Shivas y The Brian Jonestown Massacre.

Y este año no será la excepción, en el Burger Revolution Colombia Volumen 3, la fiesta será de tres días y estará a cargo de las bandas más importantes de la escena underground en Bogotá. El jueves 8 de marzo el escenario será el Cassius Café Bar con Los Maricas y, desde México, Carrión Kids, además de una fiesta con Fidlar, Wavves, Thee Oh Sees, The Orwells, entre muchos otros grupos clásicos. El viernes 9 será en KB, Espacio para la Cultura, con Matt Battle, Los Candelarians, Nicolás y los Fumadores, que estarán lanzando su disco Como pez en el hielo, y se rematará la noche con SKA, Reggae, Rocksteady, Early Reggae, todo únicamente en formato vinilo. El sábado 10 habrá una fiesta privada a cargo de Carrion Kids y una banda sorpresa; pero ojo, solo se le dará la dirección a quien asista a alguno de los anteriores días.

El Burger Revolution, está impulsando la escena underground e independiente en varios países del mundo, esperamos que, en su tercera versión en Bogotá, la siga rompiendo.

