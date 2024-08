Escucha “Thought Contagion”, el nuevo sencillo de Muse

Muse acaba de lanzar «Thought Contagion», acompañado de su vídeo oficial, canción que hará parte de su próximo álbum que, al parecer, será lanzado a finales del 2018 o principios de 2019. La banda de rock británico compartió el segundo sencillo después de «Dig Down», que fue publicado el año pasado.

La canción trata, como es común en Muse, temas políticos. Antes de su lanzamiento, Matt Bellamy le dijo a la revista Rolling Stone en qué se había inspirado:

«Probablemente en las cadenas de noticias estadounidenses. Estamos viviendo en una era donde las ideologías, los sistemas de creencias, ya sean verdaderos o falsos, están consumiendo una gran cantidad de tiempo, especialmente los que están del lado falso. Creo que estamos viviendo un período inusual en el que se le está dando mucho tiempo a las ideas locas… La letra habla de mí transmitiendo sentimientos de ansiedad y, en el transcurso de la canción, me pregunto si realmente son míos o no. No sé en qué medida estoy influenciado por otros. A veces tus ansiedades sobre el mundo, o tus inquietudes sobre el futuro pueden atenuarse apagando el televisor y tu teléfono por unos días. Entonces te das cuenta de que todo está bien «.

Agregó también que su nuevo disco que está influenciado por ´Black Mirror´, aún no tiene nombre: «El álbum será muy heterogéneo. Las canciones van a ser muy diferentes en cada momento y también nos interesa hacer mezclas de diferentes épocas».

Escucha “Thought Contagion” aquí abajo.