9 videos de The War On Drugs para celebrar los 39 años de su líder Adam Granduciel

Después del álbum Lost in the Dream (2014), aclamado por la crítica especializada y por miles de seguidores en el mundo, todo ha sido distinto para The War On Drugs. Luego de que sus dos primeros álbumes, Wagonwheel Blues (2008) y Slave Ambient (2011), pasaran casi completamente desapercibidos, Lost in the Dream fue una obra maestra de la música rock contemporánea y se puede decir que, tal vez, sea su álbum debut a nivel internacional.

Se comenzó a afirmar, entonces, que Adam Granduciel es como un Bob Dylan, 40 años más joven. Cosa que debería ser un elogio, además, para el premio nobel de literatura. O para ambos, al menos. A Lost in the Dream le sigue el álbum A Deeper Understanding, lanzado 25 de agosto de 2017, y que recientemente ganó un Grammy a Mejor álbum de rock, categoría en la que competía con el último álbum de Metallica. ¿La tenía fácil?

Videos by VICE

Lo cierto es que The War On Drugs está dando de qué hablar en la escena rock global, y mientras nosotros nos acordamos y festejamos, con un tracklist de sus videos musicales, el cumpleaños de Adam Granduciel, esperamos que ellos también se acuerden de nosotros. Porque este «Pueblo al sur de Estados Unidos» también necesita de The War On Drugs.

1. «Under The Pressure»



«Mira cómo todo se descompone aquí».



2. «Pain»



«Soy consciente del tiempo que perdimos, como un demonio en la puerta esperando nacer, pero soy».



3. «Holding On»



«Siento que estoy a punto de estrellarme».



4. «Nothing To Find»



«Sigo moviéndome por el borde del ahora».



5. «Baby Missiles»



«Deberías haber visto todo el traqueteo en mi cerebro».



6. «Brothers»



«Me pregunto a dónde irán mis amigos y me pregunto por qué no me llevaron».



7. «Red Eyes»



«Es más fácil aferrarse a la tierra rodeado por la noche».



8. «Needle In Your Eye»



«Y me enojé con tus zapatos empapados de ron, pero yo viajaba en el tren de medianoche solo para regresar a ti».



9. Ñapa: Concierto completo – Live Amsterdam – 2 de noviembre de 2017

«Decir tu nombre tratando de imitarme a mí mismo».