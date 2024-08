Willy William: “»Mi Gente» definitivamente logró un antes y un después en el reggaetón”

¿Quién no conoce «Mi Gente»? ¿Quién no se ha dejado poseer por ese ritmo vudú que poco a poco te lleva a mover la cabeza sin resquemor alguno?

Con tan solo cuatro meses en las calles, la colaboración entre el colombiano J Balvin y el francés Willy William se ha convertido en todo un himno de esta generación, logrando romper todos los récords posibles dentro de la industria musical contemporánea. Con más de mil millones de reproducciones en YouTube, el video del tema ha entrado en el podio de los más vistos en la historia de la plataforma. Durante este tiempo, como si se tratara de una avalancha sin control alguno, «Mi Gente» se ha apoderado del planeta entero, tomándose desde las tiendas del barrio más humilde hasta los reproductores de música de figuras reconocidas como Bad Bunny, Carlos «El Pibe» Valderrama y Cristiano Ronaldo.

Videos by VICE

Incluso, para sorpresa de muchos, la canción ha logrado romper las barreras del reggaetón para formar parte de festivales como el Tomorrowland y el Ultra Europe, algunos de los eventos de música electrónica más concurridos del globo. Teniendo en cuenta el avasallador éxito que ha tenido «Mi Gente», la cual se deriva de una producción original de Willy William titulada «Voodoo Song» y lanzada por el sello Scorpio Music, quisimos hablar con el verdadero artífice de este himno de la música contemporánea.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?



Cuando era un adolescente, toda mi vida giraba alrededor del rock. Tenía una banda y nos juntábamos cada semana a tocar.



¿Por qué quisiste convertirte en DJ?



Comencé como DJ porque era la manera más fácil de conseguir toques, y por aquellos días era también la manera más entretenida de descubrir nuevos discos. Siempre amé el contacto con el público y el poder ver sus reacciones.





Tu historial musical incluye trabajos con géneros como el house, el hip hop y el dancehall. ¿Cómo te cruzas con el reggaetón?



Mi historial musical no está limitado por ningún estilo, por lo que amo escuchar toda clase de sonidos provenientes de todos los rincones del mundo. Esto ayuda a mantener mi mente abierta. Soy familiar con el reggaetón y amo los beats, pero «Voodoo Song» no estaba destinada a ser una canción de reggaetón, por el contrario, todavía tengo dificultad en definir qué género es hoy en día.



Has estado tocando como DJ y produciendo música por varios años ya. Durante este tiempo, ¿cuál crees que es el aspecto más importante a tener cuenta cuando de combinar diferentes géneros y sonidos se trata?



Pienso que lo primero es tener clara la vibra, pensar si lo que está sonando verdaderamente te hace querer bailar. ¿Se quedará engranada en tu cabeza por horas y horas? ¿Te hace feliz? Si soy capaz de hacer feliz a alguien con una canción, entonces mi trabajo está hecho.

Foto: Felix Barjou.



Háblanos un poco de ese primer contacto con J Balvin. ¿Cómo se dio todo?



Un amigo en común le mostró a Balvin «Voodoo Song», y al rato posteó un video con la canción de fondo. Yo estaba sorprendido. Luego nos pusimos en contacto y él ya tenía todo en la cabeza, cómo hacer una nueva canción sobre mi instrumental. Así fue que nació todo.



Dos culturas diferentes, dos caminos musicales distintos. ¿Qué fue lo que hizo que ambos conectaran de inmediato?



Exactamente eso, el hecho de tener caminos diferentes dentro de la música y hablar diferentes idiomas hizo que llegáramos a un punto en común en donde todo se trataba de la música y romper barreras con ella, haciendo realmente una canción global para una audiencia global.



¿Cómo fue el proceso creativo detrás de «Mi Gente»?



Como te dije, «Voodoo Song» primero fue lanzada a comienzos de 2017 como una canción que totalmente produje y canté en francés. El proceso para «Mi Gente» fue fácil, mantuvimos la instrumental de la canción original y reemplazamos las vocales con la letra en español de Balvin en una noche de estudio. Fue una sesión bastante rápida y eficiente para ambos, amé el resultado final y amé el desafío de escribir y cantar en español.



Sinceramente, ¿qué piensas ahora luego de que «Mi Gente» prácticamente haya conquistado el planeta entero?



Todavía pienso que es una canción pegajosa. Nunca la miré como un proyecto que conquistaría el planeta, pero me siento agradecido por el éxito que ha tenido y la visibilidad que le ha traído a mi trabajo desde todos los rincones del mundo.



Foto: Felix Barjou.



¿Piensas que el reggaetón mutará en algo más durante los próximos años?



Pienso que «Mi Gente» definitivamente logró que se viera un antes y un después en el reggaetón, así la canción no fuera pensada para ser un reggaetón inicialmente. No estoy seguro qué pasará con el género próximamente, pero me gustaba la dirección en la que estaba y a la cual se dirige actualmente.



En términos de sonido, ¿consideras que el reggaetón te ha marcado como músico?



No me defino como un productor de reggaetón ni de otros estilos en particular. Solo me gusta hacer sonidos con influencias globales y elevarlos a un nivel como el del pop.





¿Cuándo te tendremos por Latinoamérica?



Espero que muy pronto, hay muchos países y seguidores que estoy esperando conocer.



¿Qué se viene ahora para Willy William?



Hay muchos proyectos en línea. Continuaré haciendo lo mío y produciendo mucha música. Gracias a «Mi Gente» cada vez se presentan más oportunidades, así que es tiempo de demostrar que puedo seguir siendo relevante en la escena global.