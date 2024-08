Zoé rompe el silencio con «Azul», el primer sencillo de su nuevo disco

Luego de 5 años de que no escucháramos música de estudio hecha por Zoé, la banda mexicana lanza una canción de amor tan sencilla y cándida como su nombre: “Azul”. El tema fue compuesto por León Laguerri, arreglado por Zoé y producido por Craig Silvey, quien ha trabajado con artistas como Arcade Fire, Kasabian, Florence and The Machine y Noel Gallagher.

El tema se escucha como una balada suave y resonante, no muy alejada del estilo clásico de Zoé pero sí con un sonido profundo y concreto que demuestra lo bien que ha evolucionado la música de la banda sin salirse de sus márgenes conceptuales. A pesar de tener un ritmo sencillo -que, a propósito, es reforzado con melodías largas de sintetizador y cortantes de guitarra- la dinámica de la canción es constante, no se detiene e involucra al oyente. También la letra contribuye a esto.

En esta ocasión León Larregui vuelve a escribirle y a cantarle al amor, esta vez matizado en alguien que habita en su mente y lo hace pedazos por su ausencia. León habla de deslizarse en el hábito del amor aún cuando la otra parte ya olvidó. «Azul» no termina siendo tan melancólica como «Paula», pero tampoco tan optimista como «Poli»: explora un punto medio entre la resignación del olvido y la invasión del amor.

Escúchala aquí abajo: