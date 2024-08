La guía para entrarle a Apocalyptica

Existen pocas bandas en el basto mundo del metal que tengan el honor de ser catalogadas como únicas. Hay bandas legendarias, influyentes, pioneras, épicas. Pero si lo pensamos de forma objetiva, dejando de lado la pasión visceral, bandas que sean únicas por su sonido, sus apuestas y su concepto en verdad hay pocas. Y sin duda una de esas pocas es Apocalyptica.

Este grupo finlandés creado en 1993 llevó la música pesada a un nuevo nivel. Uno en el que la melancólica belleza de chelos se une de forma perfecta con la oscuridad y la distorsión del metal. De forma magistral, casi sublimé, Apocalyptica creó un sonido único, una combinación de luz y oscuridad perfecta, que logra que nuestra piel se erice y que nuestros ojos lagrimeen, mientras cabeceamos y movemos los puños.

Este proyecto nació como un tributo a Metallica que poco a poco fue tomando nuevos matices. En cada disco, Apocalyptica que se ha reinventado y ha forjado un camino desde sus geniales versiones acústicas de varios grupos insignia del metal, hasta llegar a un nivel de metal progresivo neo clásico con mucha distorsión y un sonido épico. Cada uno de los ocho álbumes de la banda tiene la particularidad de ser distinto, de llevar las cosas siempre a un nuevo nivel, ya sea con sus composiciones o con los grandes nombres que han colaborado con la banda.

Las experiencia de Apocalyptica es sobrecogedora, conmovedora, pesada, increíble, mejor dicho, es algo único.

EL 25 de noviembre se realizará la tercera edición del Festival del Diablo en Bogotá. Este año, en las tres profanas tarimas de esta mega fiesta infernal, se presentarán trece bandas nacionales y nueve internacionales, entre las que están Sodom, Accept, Exodus y Terrorizer. A parte de toda esta locura que nos regala el buen Satán, hay un preámbulo que está a cargo de los chelos de Apocalyptica.

Una semana antes del festival, el 19 de noviembre, Apocalyptica tocará en el Royal Center. La banda regresa a la capital, esta vez para presentar en su totalidad Plays Metallica by Four Cellos, álbum que cumple 20 años y que los convirtió en un grupo icónico del metal.

Por eso decidimos hacer una guía que repase las distintas fases que tiene la banda. Desde sus versiones de Metallica, hasta sus apuestas más experimentales.

Aquí está la guía para entrarle a Apocalyptica.

Apocalyptica y Metallica

Este fue el inicio de todo. Apocalyptica nació como una banda tributo a uno de los grupos más grandes de todos los tiempos. Plays Metallica by Four Cellos, recogió ocho temas tomados de Ride the Lightning, Master of Puppets, …And Justice for All y el disco negro. Este trabajo fue enteramente acústico y dejó a todo el mundo impresionado por la belleza con la que lograron interpretar los clásicos de Metallica. En su segundo álbum, Inquisition Symphony, presentaron cuatro canciones más de Metallica para así crear un repertorio perfecto. Cuando uno escucha temas como ‘One’ o como ‘Nothing Else Matters’, es imposible no sentir un escalofrió. Es algo solemne. Uno está acostumbrado a las distorsionadas versiones originales, pero cuando se escuchan al ritmo del chelo por primera vez, uno siente que su cerebro se desencaja y se abre a todo un mundo de sonidos nuevos.

Playlis: ‘One’/ ‘Enter Sandman’/ ‘The Unforgiven’/ ‘Master of Puppets’/ ‘Nothing Else Matters’/ ‘Fade To Black’/ ‘Creeping Death’/ ‘Harvester of Sorrow’/ ‘Wherever I May Roam’

Apocalyptica y los covers

A parte de hacer las geniales versiones de Metallica, en Inquisition Symphony el grupo también reversionó temas de Sepultura, Pantera y Faith No More. Todos hechos de forma acústica. A parte en Worlds Collide sacaron un cover sublime de ‘Heroes’ de David Bowie, pero cantado en Alemán por Till Lindemann, vocalista de Rammstein.

Playlist: ‘Inquisition Symphony’ (Sepultura)/ ‘Domination’ (Pantera)/ ‘From Out Of Nowhere’ (Faith No More)/ ‘Refuse/ Resist’ (Sepultura)/ ‘Seemann’ (Rammstein)/ ‘Helden’ (David Bowie)

Apocalyptica y sus colaboradores

Hasta Shadowmaker, su octavo disco, Apocalyptica se caracterizó por ser una banda instrumental. En este álbum incorporaron al vocalista Franky Pérez. Antes de eso el grupo invitó cantantes de todo el mundo para que los acompañen en sus composiciones. Nina Hagen, Max Cavalera, Cristina Scabbia, Joe Duplantier, Corey Taylor, son algunos de los nombres que han aparecido junto a la banda que de forma genial logra adaptarse al estilo y la voz de cada artista que canta con ellos. Dentro del amplio almanaque de colaboradores, hay un nombre que se repite en varios discos, el de Dave Lombardo. Cuando este mítico baterista toca con Apocalyptica es una cosa que a uno le vuela la mente, porque se une la fuerza de los tambores de Lombardo con estos chelos de una forma extrema y a la vez armónica. Es como el día y la noche combinados al mismo tiempo. Algo profano y sublime.

Playlist: ‘2010’/ ‘Last Hope’/ ‘Prologue’/ ‘No Education’/ ‘Somewhere Around Nothing’/ ‘Cortége’/ ‘Seemann’/ ‘Path Vol.2’/ ´Grace’/ ‘I´m Not Jesus’/ ‘S.O.S’/ ‘Not String Enough’/ ‘Broken Pieces’/ ‘Bring Them To The Ligth’/ ‘Bittersweet’

Apocalyptica Distorsionado

Ante todo Apocalyptica es una banda de metal. Eso significa distorsión, baterías pesadas, cuerdas estridentes. Solo que las cuerdas de este grupo son las de sus chelos. Uno de los grandes logros del grupo es hacer música neoclasica pesada. Algo así como metal de cámara. Por eso Apocalyptica es única, porque tiene temas muy agresivos hechos con el estilo de la música clásica. Una genialidad llena de furia.

Playlist: ‘ Drive’/ ‘Heat’/ ‘Toreador’ II/ ‘Life Burns!’/ ‘Quutamo’/ ‘Fisheye’/ ‘Fatal Error’/ ‘Ion’/ ‘Stroke’/ ‘Burn’/ ‘Rage of Poseidon’/ ‘Cold Blood’/ ‘House Of Chains’/ ‘Till Death Do Us Apart’

Apocalyptica Acústico

A pesar de las colaboraciones, los temas pesados para bolear mecha y la distorsión, esta banda no se ha olvidado nunca de su raíz. Ese es el increíble sonido limpio de los chelos. A lo largo de toda su discografía, Apocalyptica ha presentado temas acústicos que tienen un aura oscura y densa. Algunos son suaves como para sonar en un teatro, otros son muy pesados como un zumbido lleno de fuerza, perfectos para cabecear. Estos temas demuestran el virtuosismo de estos músicos, y pone a prueba los límites a los que puede llegar el metal.

Playlist: ‘M.B.’/ ‘Toreador’/ ‘Epilogue’/ ‘Farewell’/ ‘Ruska’/ ‘Deathzone’/ ‘Beautiful’/ ‘Hole in My Soul’/ ‘Dead Man’s Eyes’

Apocalyptica Progresivo

Probablemente la mejor fase de Apocalyptica es la más progresiva, en la que combinan lo acústico con lo distorsionado y lo experimental. Es como el lado más volado y arriesgado de la banda, con el que además demuestran todo su virtuosismo. Es toda la magia de la banda. En estos temas, el grupo logra hacer una especie de recorrido por varios estados, que van de lo místico a lo oscuro. De la distorsión más extrema, a las cuerdas más suaves y además aprovechan todo el potencial del chelo para hacer temas que parecen sacados de una película espacial épica.

Playlist: ‘Romance’/ ‘Hope’/ ‘Cohkka’/ ‘Delusion’/ ‘Worlds Collide’/ ‘Peace’/ ‘AT the Gates of Manala’/ ‘Through Paris in a Sportscar’/ ‘On the Rooftop with Quasimodo’/ ‘Spiral Architect’/ ‘Riot Lights’

Toda la información de Apocalyptica en Bogotá la encuentran por aquí, y para saber todos las novedades del Festival del Diablo III, hagan un rezo pagano por aquí.