Metallica lanzará un libro infantil sobre la historia de la banda

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En 1991, Metallica lanzó una de sus canciones más icónicas: “Enter Sandman”. La canción, incluida en su 5º LP homónimo, de gran éxito en ventas, ofreció algunos de los mejores riffs de la banda y el video abre con una escena de un niño a punto de irse a dormir. El vocalista, James Hetfield, canta: “Say your prayers, little one, don’t forget, my son / To include everyone / I tuck you in, warm within, keep you free from sin / ‘Til the Sandman he comes” (Di tus oraciones, pequeño, no te olvides, hijo mío / de incluir a todos / Te arropo, cálido por dentro, manteniéndote libre del pecado / Hasta que llegue el Sandman). Aunque la canción salió hace 28 años, fue un presagio, porque los pioneros del heavy metal lanzarán su propio libro para niños este otoño.

Videos by VICE

Se espera que The ABCs of Metallica —escrito por Howie Abrams e ilustrado por el excolaborador de Metallica Michael “Kaves” McLeer— salga al mercado el 26 de noviembre. Parte de las ganancias del libro serán donadas a la organización benéfica de Metallica, All Within My Hands, la cual “apoya la educación de la fuerza laboral y la lucha contra el hambre”, según la banda. La declaración de Metallica sobre el proyecto decía: “¡Incluyendo rimas e ilustraciones, The ABCs of Metallica hace un recorrido por la historia de la banda de la A a la Z. Cada letra del alfabeto resalta un momento a lo largo de nuestro viaje, desde Garage Days hasta Master of Puppets y hechos divertidos sobre nosotros”. Si “C” es para “Creeping Death” y “S” es para el drama de la banda en Some Kind of Monster, esta es una lectura obligatoria para cualquier niño. Pídelo aquí y observa la portada a continuación.