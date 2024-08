Esta mujer ingeniosa ahuyentó a un puma con música de Metallica

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La música de Metallica es buena para muchas cosas: la más obvia es rockear usando audífonos o en una arena con miles de metaleros. Sus canciones han tenido todo tipo de propósitos, como enseñar a los niños el abecedario a través de un libro oficial para niños (bueno) y torturar prisioneros en Guantánamo (malo). Pero esta semana, en una maniobra que le salvó la vida, una mujer canadiense usó la música de Metallica para protegerse de un puma, lo cual es asombroso.

Según Kelowna Now, la residente de la isla de Vancouver, Dee Gallant, “sintió que algo la observaba” cuando estaba paseando a su perro. Entonces notó que un puma los acechaba y trató de ahuyentarlo cortésmente. Cuando no funcionó, lo llamó “un gatito malo”. Al darse cuenta de que el enorme felino no se inmutó por sus tácticas, decidió utilizar la mejor arma que tenía a la mano: poner en su teléfono la canción de Metallica de 1991, “Don’t Tread On Me”. Gallant comentó en la publicación: “Pensé que era lo más ruidoso en mi teléfono que probablemente lo asustaría; era el mensaje que quería transmitir al puma”. Por fortuna, la táctica funcionó. “Tan pronto como sonaron las primeras notas, salió disparado a los arbustos”.

Existe la posibilidad de que el puma haya preferido una pieza diferente de The Black Album como “Enter Sandman”. En una entrevista de 2012 con Playboy, Lars Urlich hizo un comentario sobre “Don’t Tread On Me”, llamándola “una de mis canciones no tan favoritas musicalmente”. De cualquier manera, es bueno que Gallant esté a salvo y tenga planes de “contactarlos algún día y decirle a James Hetfield que me salvó la vida”. Miren el video del puma capturado en su teléfono y escuchen la canción a continuación.