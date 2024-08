Noisey Next 02: bluerojo23x, Ana Sofía, Mabiland, Las Luces Primeras y NAFTA

Estamos aquí porque nos gusta la música. Nos llegan artistas jóvenes, discos recién salidos del horno, canciones exquisitas y representaciones de emociones a través del arte. Nos gusta cantar, bailar, sentir, perrear… ¿Y qué mejor que compartirlo con alguien más?

En búsqueda de darte a conocer exponentes que nos movieron una membrana, que nos explotaron la tacha, que verdaderamente aman lo que hacen y que —sobre todo— son latinxs, armamos Noisey Next: un espacio de descubrimiento de nueva música.

Todas las semanas tendremos recomendaciones que abarquen la mayor cantidad de géneros y países de Latinoamérica posibles, porque siempre es buen momento de darle voz a nuestrxs artistas y poner en alto el nombre de la música latina.

Para la segunda edición, incluimos desde soul y funk argentino, rock y psicodelia chilena, vanguardia pop + fantasía mexicana, y neo-soul colombiano.

NAFTA

Nafta es una mezcla de voces que dan el empujón al arranque de esta semana. Desde Argentina Tomás Sánchez en batería, Simón G. en teclados, Brian Vainberg en bajo, An Espil y Abril Olivera en coros, y Jonathan Vainberg en sonido, han conformado un conjunto explosivo desde el 2016, aunque su chispa terminó de encenderse con la salida de su último disco, también llamado Nafta.

Con un ritmo tranquilo acompañado con sintetizadores ambientales, guitarras acústicas y voces que trasladan lo más bello de soul; las letras de este último disco hacen hincapié en la manera que tenemos los seres humanos de vincularnos; con sus desencantos y frustraciones.

Todas las canciones hacen un recorrido audiovisual en una película de 47 minutos donde cuentan una historia que podríamos ver en nuestra cotidianeidad. Nafta no cansa ni aburre, por momentos mezcla el funk, el rap y hasta coquetea con el góspel más viejo y precioso.

Su último video “Vivo en el sillón” fue realizado con FARDO CINEMA y el sonido por Jonathan Vainberg. Consiste en una serie de versiones a tres voces y guitarra criolla de tres temas.

Nos dejes de seguirles en su canal de YouTube.

Ana Sofía

Ricargo Aguilera

Desde Chile les presentamos a Ana Sofía, una cantautora que parece haber salido de los años 80 con sintetizadores que no se despegarán de tu cabeza. Ella parece haber convivido con The Cure y New Order en una misma habitación.

Este año lanzó Petit Mal un EP en su carrera como solista integrado por seis canciones que te harán bailar bajo las luces de neón; fruto del trabajo colaborativo con Daniel Bande, músico chileno quien grabó, mezcló y produjo la placa. Su música está influenciada por las décadas de los 80 y 90, y sus letras reflejan a un corazón tanto soñador como nostálgico. Este EP transita entre los géneros del dark wave, electro pop, synth pop y la balada romántica, y sus letras poéticas y melancólicas harán viajar a un universo fresco y novedoso.

El videoclip “Disimular” fue creado por el dúo audiovisual Era.Xvi (Carolina Sandoval y Daniel Bande): un tema bailable, oscuro y nostálgico, con un sonido post-punk e industrial.

Sigue a Ana Sofía en sus redes y proyectos.

bluerojo23x

Si pones en una licuadora letras de desamor, auto-tune y una mezcla de trap, reggaetón, pop, rock goth, tintes de la escena club y hasta de música católica, te saldrá una original malteada sabor a Mi Rey.

Mi Rey es el primer álbum/EP del artista y productor bluerojo23x, nacido en Tijuana pero establecido desde sus 10 años en la Ciudad de México, con la vanguardia como estandarte. Inspirado principalmente en la fantasía y el amor, en este material que “está hecho al estilo de una misa católica” (incluso comienza cantando el Ave María), se entrega de una manera muy personal y habla de un pasado oscuro. En la historia se supone que si conquista ese pasado y lo gobierna, podrá reclamar el título de rey.

“Es un clavado al éxtasis del desamor” y le encantará a personas que gusten de Arca y Yves Tumor, o que simplemente sean fans de la fantasía, el auto-tune y de que les estrujen la corazona con nuevas vibraciones.

Lo puedes escuchar en Spotify y también te dejamos su cover a “Solo de mí” de Bad Bunny, para derramar lágrimas en la soledad de tu cuarto.

https://www.youtube.com/watch?v=Se96DgMypew

Síguelo en Instagram.

Las Luces Primeras

Las Luces Primeras es el proyecto solista del multiinstrumentista y productor de Mendoza Mariano Peccinetti, también conocido por su faceta visual “Collage al Infinito”.

En septiembre del 2020 lanzó su tercer disco de estudio, Savia Roja, editado por el sello Magical Book Records. Un trabajo conceptual de nueve tracks grabado durante la cuarentena en su home studio que explora psicodelia, blues, kraturock y melodías andinas. Este proyecto no te dejará bajar el volumen; ofrece una impronta onírica e introspectiva con acercamientos al dream pop y a la psicodelia con una lírica surrealista y un sonido espacial heredado del rock de los 60s y 70’s. Las Luces Primeras entraría perfectamente en un Lineup compartido con bandas del under argentino como Mi Amigo Invencible y Tobogán Andaluz.

El recorrido de las plantas, con sus colores, olores y sonidos que presenta Savia Roja hace que te olvides un poco de la toxicidad de este mundo junto a seres humanos y quieras mover la madre tierra.

Sé el primero en prender estas luces acá mismo.

Mabiland

Mabiland es una artista colombiana originaria de Quibdó, Chocó, que ya había llamado nuestra atención en 2018 con sus temas “El Club de la Pelea” y “¿Qué Tú Quieres?”, mismos que posteriormente se integraron en su álbum debut 1995, considerado uno de los mejores lanzamientos de ese año.

Y aunque ya la conocemos y sabemos de lo que es capaz, la traemos de vuelta al radar porque hace poco compartió un nuevo sencillo llamado “Hey Mami”, mientras sigue con los planes de lanzar su segundo disco, Niños Rotos, próximamente.

“Hey Mami” continúa con su viaje por el neo-soul, el rap y el R&B, sumado a una letra que bien funciona para empoderarte o para cerrar ciclos. “Deseo que te ames y que brilles, ¡brilles!, que te quieran como tú no me quisiste”, rapea con la contundencia que la caracteriza. ¿Qué más está por venir?

No le pierdas la pista en Spotify y en Instagram.

