Noisey Next 03: Mi Amigo Invencible, Pepe Pecas, Georgel, Simón Mejía y STINTS

Estamos aquí porque nos gusta la música. Nos llegan artistas jóvenes, discos recién salidos del horno, canciones exquisitas y representaciones de emociones a través del arte. Nos gusta cantar, bailar, sentir, perrear… ¿Y qué mejor que compartirlo con alguien más?

En búsqueda de darte a conocer exponentes que nos movieron una membrana, que nos explotaron la tacha, que verdaderamente aman lo que hacen y que —sobre todo— son latinxs, armamos Noisey Next: un espacio de descubrimiento de nueva música.

Todas las semanas tendremos recomendaciones que abarquen la mayor cantidad de géneros y países de Latinoamérica posibles, porque siempre es buen momento de darle voz a nuestrxs artistas y poner en alto el nombre de la música latina.

Para la tercera edición, incluimos un legendario folk de Tijuana, el progressive y deep house colombiano, una pizca de R&B latino, el indie rock argentino, y un fresco rock psicodélico de la Ciudad de México.

Stints

Stints es una banda bilingüe que se originó en 2018 por Rubén Agúndez en la voz, Elí Ponce Gastelum en percusión, Gerardo Zuñiga en bajo, José Brambila y Ernesto Vásquez en guitarra; y Adrián Valenzuela en Synth.

Esta banda emergente de San Diego – Tijuana acaba de lanzar su álbum debut llamado “Ritual Artificial”. Según sus palabras: «este disco representa la nostalgia por la música del pasado e interpretaciones de nuestros viajes a través de el tiempo”. Ellos son un camino de nostalgia que te lleva a las estrellas para querer permanecer por un largo tiempo en loop.

La piel se te eriza bajo el pop alternativo con mash-ups de psych-indie y orquestal. Sus sonidos y colores de su último videoclip It Won’t Take Very Long reflejan la influencia de lo más bello de Tame Impala, ya lo verás.

Síguelos aquí

Simón Mejía

Simón Mejía (fundador y beat master de Bomba Estéreo) presentó su álbum debut “Mirla” dentro de Monte, un proyecto de música electrónica ambiental en el que intensifica su exploración de sonidos de la naturaleza colombiana.

“Con Monte quiero crear un diálogo entre los sonidos orgánicos de la naturaleza, las músicas raizales y la música electrónica. ‘Mirla’ es un primer lanzamiento de varios que procuro hacer bajo este mismo concepto” dice Simón.

La unión que logra entre los sonidos de la música tropical y los sintetizadores que van y vienen entre un progressive y deep house hace que nuestros sentidos se despierten mediante el murmullo de los pájaros que se escuchan a lo lejos.

Este álbum de siete tracks recorre un largo camino de experimentos sonoros a través de distintas colaboraciones con el guitarrista de Bomba Estéreo José Castillo, Daniel Álvarez de la banda de rock colombiana Diamante Eléctrico, Ale Giuliani en la batería y Juan José Salazar en el charango.

Lo encuentras en Instagram.

Georgel

«El soul y el R&B alimentan las pasiones internas de mi alma. Es una invitación a romper con los patrones tradicionales y romper con los estereotipos”, asegura Georgel, cantautor mexicano nacido en Monterrey, que forma parte de la nueva generación de artistas de R&B latino y acaba de firmar con uno de los sellos más importantes del género, Empire.

Ha tenido varios éxitos entre los que se encuentran un cover en colaboración con Esteman a la emblemática canción “El Noa Noa” del ícono mexicano Juan Gabriel, además de su remix con Raymix, el Instituto Mexicano del Sonido y Celso Piña, como invitados.

Georgel también lleva tiempo componiendo para gente como Esteman, Gloria Trevi o Sebastian Yatra, por lo que sumada a esas experiencias, este año comenzó a gestar su carrera en el ojo público con el lanzamiento de “Adrenalina”, junto al reconocido artista colombiano, Nanpa Básico. Además, hace unos días, salió a la luz su sencillo “Demasiado Bueno”.

Georgel es miembro activo de la comunidad LGBTQ+ y con su música planea llevar un mensaje de unidad y empoderamiento. Escucharle es como una bocanada de aire fresco, que ciertamente te deja un sabor a esperanza.

Síguelo en Facebook, Instagram, y Twitter.

Mi Amigo Invencible

Con más de doce años de trayectoria, siete discos y cuatro EPs editados, la banda argentina expande nuevamente sus fronteras con un sonido indie, electro pop y el rock and roll que la caracteriza. Ellos son de Mendoza, la tierra donde han surgido sonidos similares como Usted Señálemelo y Pasado Verde.

Si no conocen a Mi Amigo Invencible tienen la oportunidad de hacerlo en este momento con su nueva canción Jardín secreto. Un single que logra hacerte entrar en un trance mágico con Mariano Di Cesare y Nicolás Voloschin en guitarra y voz, Mariano Castro en voz, Arturo Martín en batería, Juan Pablo Quatrini en bajo y Leonardo Gudiño en percusión. Esta banda nos recuerda a lo más conocido de rock de los 80.

Escuchá acá todos sus discos.

Pepe Pecas

Apenas hace unos meses, julio con exactitud, Pepe Pecas hacía la presentación oficial de su proyecto con la canción “Lo Que Vales (Para Mí)”, un tema de rock psicodélico que te hace sentir flotando entre dimensiones, a la vez que en un particular spanglish te habla del amor y sus vicisitudes.

“Pepe Pecas es un personaje retrofuturista del que hasta ahora se desconoce su origen, pero posiblemente haya sido parte de un show infantil que nunca fue emitido al aire por su contenido sinsentido y erótico, le cuesta adaptarse pero hace su mejor intento”, nos cuenta.

Originario de la Ciudad de México, detrás del concepto encontramos al joven productor musical Dave Kika, que con todo y que creó el proyecto a inicios de este año, desde finales de junio está firmado con el sello Mundo Inmundo con quienes ha desarrollado el personaje logrando volverlo más andrógino y extravagante.

Si como dice, Connan Mockasin y LA Priest son sus papás, imagínense el resultado. Mejor no solo se lo imaginen y échenle ojo a su video.

Encuentras a Pepe Pecas en Instagram, Facebook y Twitter.

