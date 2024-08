Noisey Next 08: Bestia Bebé, Robot, Mariana Michi, Hipnótica, Enyel C

Nuestro gran desafío es conseguir que los talentos rompan las fronteras. Hablamos de música latinoamericana e hispanohablante que nos llega, nos gusta y le damos play. En esta sección llamada Noisey Next damos a conocer nuevas voces y otras no tanto, pero igual de buenas todas.

Esta semana les traemos eletropop, indie rock y soft rock desde Argentina. De México rap del bueno, y de Puerto Rico, reggaetón progresivo fresco.

Checa la información de lxs artistas y disfruta nuestra playlist al final de la sección. No olvides compartir la nota si te gustó lo que escuchaste.

Mariana Michi

La artista argentina Mariana Michi nos desarmó con el poder de su música. Ella es una cantante y compositora que tiene diversos proyectos: Miau Trío, Mugre y 8. Hoy nos presentó un trabajo solista que te adentrará a un universo de sonidos refinados con detalles electrónicos que muestran cierta calma en el pop de toda la vida.

Su último lanzamiento se llama La Paz Obligada, un conjunto de sintetizadores que acompañan una voz dulce y acogedora que te hará soñar. Este proyecto fue presentado en el escenario de Niceto Vega de manera virtual y con artistas invitados a la distancia. Fue un concierto de película acompañado por su banda y las visitas de Loli Molina, Julieta Venegas y Juana Aguirre (voz de Churupaca).

“Me puse el traje de directora de cine y filmé mi propia peli. El contexto me llevó a pensar nuevas formas de comunicar y compartir música. En rigor, La paz obligada es un concierto. Pero no uno tradicional. La situación de cuarentena ya generaba que no tenga la dinámica de un concierto en vivo, porque no está el público presente. Hay algo de esa ceremonia que no iba a suceder. Entonces no intenté de ninguna manera replicarla sino, con los elementos de esta realidad, generar un concierto con un perfil más cinematográfico. Eso es LA PAZ OBLIGADA” nos contó Mariana.

Hipnótica

Hipnótica es Nahuel Barbero y Hernán Ortiz, un dúo cordobés de compositores y productores que recorren el pop, soft rock y el indie. Su primer álbum A la luz les permitió ser teloneros de The Killers, Justin Bieber y realizar su primera gira por México, para luego lanzar su EP Ese lugar Imaginario que los consolidó como uno de los proyectos emergentes más sofisticados de la escena argentina.

Su nuevo single se llama Algo. Una canción potente y directa que muestra al dúo de manera más frontal. Aparte es adelanto del próximo álbum que planea ser lanzado el próximo 2021.

Esta canción habla de lo efímero y volátil que es todo en el mundo de hoy, y la posibilidad ante la incertidumbre, de gozar. Producida y mezclada por Nico Cotton, uno de los productores más importantes de la escena actual, encuentra la forma de explotar la sensibilidad de las voces de Nahuel y Hernán, sobre un beat super contundente que remite al pop más refinado del principio de los 2000’s.

Robot95

En México se ha hecho rap desde hace muchos años. La diferencia es que hoy en día las nuevas generaciones ya no siguen las normas que podían haberse pensado como establecidas. Ese es el caso de Robot de 25 años.

De nombre Kevin Gutierrez, y originario de Mexicali, Baja California, a Robot lo conocen como “el no humano del rap”. Desde hace cuatro años ha trabajado y publicado discos constantemente: 1995 (2016), Bugambilias (2017), Chocolate Blanco (2018), Robot Montana y José Ramón (2019).

Este año ha destacado el lanzamiento de sus sencillos “Mi Negocio”, “Esto Es Entre Nosotros”, “Por Ti Estoy Loco ft. Neto Peña”, “Cómo Le Llamas”, “Celos FT. Yoss Bones”, y “West Side”. Además, sigue nutriendo su exitosa colaboración con Gera MX, y después del trancazo que fue “A lo mexicano”, hoy presentan “Esta vida”.

Con su estilo relajado que rememora el flow de la Costa Oeste (West Coast) de Estados Unidos, y su notable conocimiento e influencia de la vieja escuela californiana, Robot es considerado una de las promesas del hip-hop mexicano. Diríamos que más que promesa, es ya una realidad.

Bestia Bebé

La banda argentina originaria del barrio porteño de Boedo tiene un nuevo disco que define como nos hemos sentido con el 2020: Gracias por nada.

Las once canciones que lo componen son himnos que pueden acompañarnos en diferentes etapas, desde los nombres que si bien no tienen relación directa con la pandemia: “El fin del mundo (otra vez)”, “El descontrol”, ó “Música de suspenso”, “Un documental sobre mí” es la más representativa en este momento, al menos cuando dice: “solo espero que se termine el año, ya no quiero perder más tiempo”.

Bestia Bebé se conforma por Tom Quintans en la voz y guitarra, Polaco Ocorso en la batería, Chicho Guisolfi en el bajo, y Boui Vilche en la guitarra. Activos desde 2011, han recorrido un largo camino para ser reconocidos.

Al ser una de las bandas que más conciertos da en vivo, al menos en su país natal, debe ser difícil para ellos no estar en acción durante estos tiempos difíciles; sin embargo, que hayan sacado disco nos da esperanza de poder verlos nuevamente, cuando todo esto termine.

Enyel C

Fotografía: Gabi Perez-Silver @gbiprz

De 21 años, Enyel C es una de las caras que están comenzando a notarse en la competitiva escena de la música latina. En una reciente entrevista que tuvimos con Álvaro Díaz, lo recomendó para seguirle la pista.

Con orígenes dominicanos y puertorriqueños, Enyel fue criado en la ciudad de San Juan en Puerto Rico, donde desde temprana edad tuvo contacto con la música. Especialmente con la salsa, gracias a su padre.

Así comenzó a aventurarse en la música durante sus primeros años de adolescencia, tocando rock progresivo con sus amigos del colegio. Al mismo tiempo en Puerto Rico se generó un boom alrededor de la música electrónica gracias a festivales como el EDC, y también se elevó la escena independiente de Soundcloud, en esos tiempos liderada por artistas como Fuete Billete, Álvaro Díaz y Mike Towers (cuando Myke todavía se escribía con una “i”).

Esa mezcla de influencias dio resultado su sonido que el propio Enyel describe como “urbano progresivo”, porque se apropia de sentimientos artísticos del rock progresivo que solía tocar, y se inspira en la escena de Soundcloud de la isla, además de movimientos de rap en el sur de EE. UU.

Si este solo es el comienzo, ¿a qué sonará cuando tenga más tiempo? Te compartimos el video oficial de “Polaris”, su reciente sencillo.

Sigue a Enyel C en Twitter e Instagram.

