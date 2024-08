Noisey Next 11: Deborah Medrez, Mateo Kingman, TUTO, Sael, Evripidis and His Tragedies

Siempre hay algo nuevo por descubrir, un sonido distinto, una melodía que te atraviesa, un artista que sobresale en tu semana y tu corazón. Somos personas con inquietudes, curiosas, aburridas de escuchar siempre lo mismo. Por eso Noisey Next nos sirve para renovarnos semana a semana.

En una nueva entrega de nuestra columna semanal dedicada a descubrimientos musicales de Latinoamérica y habla hispana, presentamos a Deborah Medrez desde México, Mateo Kingman desde Ecuador, el colombiano TUTO, el argentino Sael y Evripidis desde Barcelona.

Mateo Kingman

Con una producción vanguardista llegaron nuevos sonidos a este canal. Los trajo el ecuatoriano Mateo Kigman. Un joven que explora con sintetizadores, beats y melodías de raíz. En esta etapa sonora presenta una intensa investigación bajo las armas del trap, hip hop y elementos de música electrónica, melodías tradicionales de América Latina, con influencia de los cantos Íkaros del mundo del curanderismo.

Mateo Kingman y su banda nos transportan hacia un universo oscuro, alimentado por geometrías de luz láser y esferas lumínicas. Su último EP se llama Astro Reescrituras y fue lanzado hace pocos días: “Mi interés es el de explorar en los confines del ser, las complejidades y las paradojas que existen en mi realidad siempre cambiante. Mi música explora la relación de elementos orgánicos y electrónicos. Mi último lanzamiento es un ep de remixes de mi segundo disco Astro, en el que trabajaron productores que admiro muchísimo y que han sido parte de la música hispanoamericana de los últimos tiempos.”

Por otro lado, les mostramos este videoclip como parte de un directo que se divide en tres capítulos y se complementan con tomas documentales sobre la vida de Kingman durante el año 2020, en el cual construye por sí mismo su casa/estudio en la montaña.

Deborah Medrez

Deborah es escritora, cantante y compositora. También incursiona en el área de cine, teatro, pintura y mística. A mediados del 2021 presentará su primer material de larga duración, y mientras ese momento llega, puedes disfrutar su debut musical: un EP de cuatro canciones + un demo original.

EL FIN es crudo, confesional, y hasta humorístico. La mexicana plasmó experiencias personales como sus fuertes crisis de identidad, problemas de excesos, ansiedad colectiva y desvalorización, en un estilo muy particular. Como obra de pop orquestal, los sonidos van desde lo low-fi, el folk, el blues, lo psicodélico, el cabaret, y hasta música de cine western e italiano.

El FIn cover art.

”La portada de este álbum representa un poco lo vivido durante esta temporada (cuando radicó en Nueva York) pues mi personalidad cambiaba todo el tiempo, me sentía en diferente caras en diferentes mundos. Esta portada es parte de una pintura antigua del siglo XV, Ghent Altarpiece de Jan van Eyck, donde estoy presente con diferentes expresiones”.

La versatilidad musical de Medrez la ha llevado a presentar sus composiciones en ensambles de pop, rock, teatro y música clásica. Entre sus influencias figuran Tom Waits, Ennio Morricone, Andrew Bird, Serge Gainsbourg, y la ópera. Créenos, necesitas escucharla para vivir el viaje.

Sael

Cuando pensamos en reggaetón global, vienen a nuestra mente nombres de Puerto Rico o Colombia. Pero en Argentina hay una cara que está sobresaliendo y comienza a poner su escena en la mira. Se trata de Sael.

De nombre Santiago Elías Mercado Gómez, el joven cantante, compositor y productor de 22 años nacido en la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, es una promesa del género dentro de la industria musical latina.

Desde pequeño, sintió atracción por la música y practicó con varios instrumentos. Como buen miembro de la generación Z, aprovechó tutoriales de YouTube para aprender sobre producción musical, enfocándose en la creación de instrumentales. Este apego a la cultura del ‘Hazlo Tú Mismo (o Do It Yourself en inglés)’ lo llevó a publicar sus creaciones en internet y posteriormente, a ser reconocido por su música.

Así llamó la atención de Kevin Roldán, con quien colaboró como productor en sus temas “La Trampa” y “Nadie como yo”. Gracias a ese trampolín, su trabajo también como productor en “Desnuda” y “Fanático” de Maxiolly, además de su talento, hoy día está firmado con Black Koi Entertainment, el sello discográfico del reconocido productor colombiano, Sky Rompiendo.

Con este respaldo y ya como cantante, Sael ha presentando sus sencillos “Anoche”, “Hace rato” y “Pase lo que pase” + su remix, en colaboración con Manuel Turizo, Feid y Andy Rivera. “Creo que la perseverancia es un factor importante cuando uno busca el éxito en cualquier cosa”, comparte.

TUTO

Nacido en Medellín, Colombia, Augusto Piedrahíta (TUTO) fue influenciado, desde pequeño por el rock en español, baladas, pop, rap y reggaetón. En su corta carrera ha logrado identificar un sonido que lo caracteriza. Dicen que será el próximo J Balvin.

Tiene un público amplio que ya lo sigue a todas partes: “Yo soy alegría, energía y música vibrando en ti y en mí. Busco unir las generaciones a través de mis canciones”, dice a Noisey.

Su más reciente sencillo ¿Qué será? ejemplifica una situación sentimental y amorosa que en algún momento de la vida vivieron dos personas. Escúchalo, baílalo, gózalo.

Evripidis and His Tragedies

Evripidis and His Tragedies es el proyecto musical de Evripidis Sabatis, artista ateniense establecido en Barcelona, que a través de la música pop y una sensibilidad queer intenta comprender y explicar las vicisitudes de la vida, haciéndonos bailar sobre la línea que separa la tragedia de la alegría de vivir.

Evripidis Empezó tocando el piano y cantando en solitario, pasó a ser un colectivo multi-instrumental y ahora es otra vez un one-man show de synth pop. Se lo ve bailar y transmitir alegría.

Su último LP llamado Mia Triti Stin Cantina, está cantado íntegramente en griego. Pronto publicará su quinto disco que supone un giro hacía un sonido más sintético. Sus últimas entregas se titulan Evil Love, The Reason y Your Dreams. Donde se mezclan melodías heredadas de los grupos de chicas de los 60 con sintes galácticos, la sensibilidad del indie pop con la pista de baile.

