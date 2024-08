Noisey Next 12: La Queen, Cráneo, Foudeqush, Lika Nova, Depresión Sonora

Como todas las semanas mostramos nuevos sonidos, melodías que te harán recorrer Latinoamérica y España en su diversidad de géneros. Hablamos de músicxs emergentes que buscan visibilidad, desbordan talento y tienen una chispa que nos ha encantado.

En Noisey Next hay para todos los gustos. Esta semana te traemos a La Queen, una artista drag argentina, Cráneo, un referente de lo-fi español, Foudeqush, una joven mexicana que nos da hip-hop, trip-hop, R&B, lo-fi y trap; también traemos el pop-rock alternativo de Bogotá con Lika Nova y otro madrileño que nos muestra el género postpunk, Depresión Sonora.

Cráneo

Los beats rotos, con ruido y grano son imprescindibles en el sonido de Sergio Jiménez, el joven madrileño conocido como Cráneo; quien se ha pronunciado como un referente del lo-fi en España.

El músico lanzó, hace pocos días, un nuevo disco llamado “Picnic”, el cuál pareciera ser una gran fiesta de cumpleaños rodeado de invitados especiales. Un total de 17 artistas se han reunido con el rapero para explorar nuevos sonidos. Nombres tan sonados como la cantante Biig Piig (Reino Unido), los raperos Bejo y Escandaloso Xpósito (España) o el dúo Perotá Chingó (Argentina), además de nuevas promesas como Enyel C (Puerto Rico) y, por supuesto, su compañero Lasser ponen voz y notas de sus propios estilos en los temas. Algunos mantienen el trasfondo lo-fi y otros revelan vertientes nunca vistas en un sonido madurado que culmina en su mejor etapa.

“Este es el álbum más variado de todos los que he lanzado en cuanto a estados de ánimo y emociones. Hay temáticas muy introspectivas, y otras que son un canto a la vida” dice el artista.

No es fácil encontrar a raperos que hagan un buen trabajo arriba del lo-fi. Cráneo es uno de los pocos que le da un toque especial y por eso lo recomendamos.

Foudeqush

Fotógrafa: Andreaisf. Cortesía de la artista.

La cantante y compositora mexicana Paola, también integrante de Kiddie Gang, tiene un proyecto en solitario llamado Foudeqush. Allí le canta “al amor contemporáneo, a los corazones rotos, al miedo, a la soledad”.

“Con Foudeqush me atrevo a expresar todas mis emociones; en mis letras hay drama, sensibilidad y transparencia. Me encanta experimentar con distintos géneros musicales y que la gente no sepa qué esperar con cada lanzamiento. No me da miedo ofrecer distintos colores en mis proyectos y me encantaría romper con los estigmas que se tienen acerca de la música hecha en México”.

Como podrán darse cuenta, el no tener miedo a la experimentación es uno de sus mayores atributos. De igual forma, es cercana a géneros como el hip-hop, trip-hop, R&B, lo-fi y trap. Su reciente sencillo “Puro Veneno” habla de la búsqueda de un amor que no se puede replicar tan fácilmente, y se suma a otros dos lanzamientos que ha tenido a lo largo de 2020: “Makin Money” y “Me has disparado”. Melodías nostálgicas y dulces para sensaciones puras.

Lika Nova

Fotografía: Juliana García. Cortesía del artista.

Además del reggaetón y la cumbia, de Colombia salen propuestas de rock que puedes sumar a tu suculento catálogo musical. Una de ellas es Lika Nova, banda de pop rock alternativo de Bogotá, conformada por Luis en la voz y guitarra, Levy en el bajo, Brian también en guitarra, Josue en la batería, y David en los teclados. A cinco años de haber comenzado con su proyecto, han pasado ya por grandes escenarios como Rock al Parque, el Festival Centro, el Día de Rock Colombia Festival, y el Hermoso Ruido.

La banda sostiene que “bailar es el acto más subversivo contra la tristeza”, por lo que aunque sus letras hablen de experiencias emotivas y momentos duros de enfrentar, viven acompañadas de una esencia muy rítmica, fiestera y energética. Su nuevo disco salió el pasado 28 de agosto, se llama No hay mal que dure una vida y son sonidos felices para momentos no tan felices.

“Lika Nova suena a nuestros lugares vulnerables, el fuego entre las personas y la sinceridad de sus corazones. La nostalgia bailable. Le cantamos al amor, las promesas rotas, las cargas del tiempo y a todo lo que nos atraviese el alma. ¡Desde nuestro pecho y para sus oídos!”. Disfrútalos en vivo y en directo.

La Queen

La Queen viene del Fuerte Apache, uno de los barrios más populares de Buenos Aires. Se llama Walter, pero le dicen La Queen, y a sus 21 años se transformó en un símbolo transgresor, es una de las pocas Drag Queen que ha combinado en Argentina la música con el arte drag.

La Queen hace trapetón, un mix entre reggaeton y trap. Su último lanzamiento se llama “Carísima”, un corte musical que rompe con estereotipos. Un video que te hará levantarte de la cama y perrear sin parar.

“Mi nombre es La Queen, quiero que con mi música descubran su verdadero ser. Llegué para iluminar todas las almas y hacer un mundo mejor. Quiero que todo el mundo me conozca porque si difundimos el arte diverso podremos cambiar el mundo”, cuenta a Noisey.

Depresión Sonora

Fotografía: @pablo__mas. Cortesía del artista.

Un solo material lanzado este mismo año bastó para que Marcos Crespo, un joven artista vallecano (de Madrid) llamara la atención de hasta el mismísimo C. Tangana. Bajo el alias de Depresión Sonora, nos ha regalado música para afrontar el confinamiento que parece no tener fin.

“Depresión Sonora EP es un ejercicio de postpunk doméstico y do it yourself que traza una línea imaginaria desde los pioneros del género hasta nombres contemporáneos como Soft Moon o Molchat Doma”.

Son cinco temas que seguramente representarán a más de una persona con sus letras. Por ejemplo, en el primero “Hasta que llegue la muerte”, dice: “Vivo en bucle disociando mi alegría / Fumo en el baño pensando si estoy triste o feliz / Llevo semanas sin salir de casa / Tengo ganas de drogas, música y fiesta / y no volver a la cama”. ¿Alguien ya se identificó?

Al ser una banda sonora hecha de manera independiente y autónoma desde su habitación, recoge esa intimidad y pensamientos oscuros que recorren nuestras mentes mientras sobrevivimos a nosotros mismos un día más.

Si estás teniendo un día difícil, esta es una alternativa para recuperar un poco de cordura, y escuchar algo que solo es el principio de un fenómeno que está por desatarse. Consigue el vinilo en 12” en Sonido Muchacho.

Lo encuentras en Instagram, Twitter y Facebook.

