Noisey Next 14: AINDA, Javiielo, NOHEMY, Policías y Ladrones, Ladilla Rusa

Ya casi termina el año y sabemos que estás sediento de nueva música. En esta columna semanal te presentamos géneros para todos los gustos, nacionalidades para explorar, ritmos para bailar a tope o escuchar mientras nos lees.

Cantan en español, lanzan videoclips sin parar y nos muestran sus últimos trabajos para que le demos check y podamos crear en conjunto una gran comunidad de la música latina y española.

Hoy te traemos a AINDA desde Argentina, NOHEMY y Javiielo desde Puerto Rico, Policías y Ladrones desde México y Ladilla Rusa con un gran acento Español.

AINDA

Foto de AINDA por Nora lezano

Esmeralda Escalante y Yago Escrivá son argentinos, formaron AINDA en el año 2012, conocidos en el under por sus shows en vivo llegaron de a poco a los oídos del mainstream. Fueron convocados por Jorge Drexler para abrir sus shows en Buenos Aires y San Pablo. Además compartieron escenarios con José González, Juan Quintero, Luis Pescetti y Armando Manzanero.

Actualmente se encuentran próximos al lanzamiento de “Millones” su cuarto disco de estudio producido por Adan Jodorowsky, Pablo Giménez, Nicolás Btesh, Juan Ignacio Serrano, Esmeralda Escalante y Yago Escrivá. Esmeralda, la cantante, nos cuenta que este disco está compuesto por trece canciones “para llorar bailando o bailar llorando”.

Si te gustó Hipnótica o Mariana Michi de otros Noisey Next, seguro AINDA te encantará. Si adoras a Julieta Venegas desde México, bueno, también les puedes dar una oportunidad. Hoy nos adelantan “El Equilibrio”, un videoclip que hace parte del disco que coquetea entre el indie y el pop.

Javiielo

Fotografía: Néstor Pérez. Cortesía del artista.

¿Alguien tuvo su primer acercamiento con la música gracias a sus abuelos? Este fue el caso de Carlos Javier Marrero Fournier a.k.a. Javiielo, un artista puertorriqueño de 19 años. “La música ha sido siempre parte de mi vida, muchos de mis familiares aman la música, entre ellos mi abuelo paterno, cantautor de música salsa”, comparte a Noisey.

Actualmente Javiielo hace reggaetón y ha tenido éxito dentro del género con sencillos como “Pa los gustos los colores”, “Timidez” con Omy de Oro, “Cenicero” con Jay Wheeler, “Se suponía”, “Amor de HP” y “Es normal Remix”, en colaboración con Lunay, Lyanno, Rauw Alejandro y Sousa.

Debido a su pasión por la salsa, encontró inspiración en el legendario cantante Ismael Rivera, el “Sonero Mayor”, y asegura querer incursionar en este género algún día: “Quiero proyectar mi música a un nivel que todos los que me escuchen se identifiquen. Quisiera hacer música de todo tipo además de urbana. También salsa, baladas, etc.”.

Con todo y su corta edad, el joven reggaetonero sabe muy bien lo que quiere y está trabajando para lograrlo: “Uno de mis sueños es mantener contacto real con mis fans a través del mundo. Quiero crear una fórmula que nos acerque más no importa el país donde estén”. Asegura que en su vida siempre está presente Dios, su familia y sus fanáticos.

Hace algunos días estrenó «Maldita Sea”, un tema inspirado en el desamor y en esa experiencia que se vive cuando alguien a quien amas se va con otra persona. Mira el video a continuación y prepárate para seguir escuchando de Javiielo, un chamaquito que viene duro para romperla en la música latina.

NOHEMY

Fotografía: cortesía de UMO Agency

Se llama Nohemy, es de Puerto Rico y te hará perrear hasta el amanecer. Ella es una joven con mucha actitud, le dedicó gran parte de su juventud a ser jugadora de baloncesto, deporte que hoy todavía practica, aparte de dedicarse a la música. «Soy una persona alegre, llena de vida y energía positiva. Eso es lo que se transmite en mi música. Me gustaría llegar a lo más alto que pueda, pero siempre manteniendo el mismo amor y pasión por lo que hago» nos dice la cantante.

Sus raíces latinas se mezclan con la ascendencia española, un conjunto de culturas que influyen en su sonido urbano y personalidad. También ha sido telonera para grandes exponentes de la música urbana anglo y latina, tales como Nicky Jam, Zion & Lennox, Migos, Tory Lanez, Jhay Cortez y H.E.R.

Este año la cantante bilingüe ha llegado para quedarse. Hoy te mostramos “Calle”, un videoclip que forma parte de este su EP titulado “Sin fin”, lanzado el primero de diciembre. Esta muchacha apenas empieza y ya la amamos.

Policías y Ladrones

Fotografía: Cortesía del artista.

El 2020 ha sido un año caótico, pero dentro de todas las malas noticias aquí hay un destello de buen augurio: el sello discográfico Arts & Crafts México acaba de firmar a Policías y Ladrones, una bandota originaria de Tijuana.

El anuncio no llega solo sino que trae “torta bajo el brazo”, pues la alineación que inició con Alonzo (guitarra y voz), Iván (bajo) y Luis (batería), para finalmente sumar a Andrés (guitarra y teclados), está presentando “Brillo”, un sencillo ad-hoc para volar entre nubes rosas desde tu habitación. Dicho sea de paso, “Nubes” es el nombre de su segundo disco que incluirá este tema grabado en Long Beach, California, durante el verano pasado.

Al escucharlo, se darán cuenta de que funciona perfecto para perderse dentro de ustedes mismos, pues su atmósfera es nostálgica y la letra contemplativa. Conserva las influencias rockeras alternativas más el toque indie noventero de Policías y Ladrones, pero con un sonido más cercano al shoegaze y el bedroom pop, un tanto alejado del garage que les escuchamos en Flores, su debut de 2016.

Definitivamente, la unión entre estas dos fuerzas, promete que el álbum que nos presenten los tijuanenses en un futuro cercano, dejará claro que en México siguen existiendo grandes representantes de música independiente.

Ladilla Rusa

Fotografía: Cortesía del artista.

Originarios de Barcelona, Tania Lozano y Víctor F. Clares forman Ladilla Rusa. «Somos un grupo de música humorística de dos amigos periodistas. Empezamos a hacer canciones como una broma y ahora nos dedicamos plenamente a ello”, comparten a Noisey en Español.

Su nueva canción se llama “A un Metro y Medio de Ti” y cuenta la historia de un hombre y una mujer que tienen un flechazo en la cola del supermercado. Sin embargo, se ven separados por el requerimiento gubernamental de mantenerse a un metro y medio de lejanía entre personas. Debido a esto, no se saludan ni se conocen.

¿Suena triste, no? De igual forma es un recordatorio de los tiempos en que vivimos, mismos que dificultan la actividad de conocer personas, ya no se diga de “ligar/liarse”. Y aunque los Ladilla no tenían en mente escribir sobre el coronavirus o la pandemia, se animaron cuando en la terraza de un bar, un camarero les pidió que se separan un metro y medio para fumar.

La canción perteneciente a su sello característico conocido como “techno-rumba” resultó ser la más bailable de su repertorio hasta la fecha. Y como de costumbre, en el video podemos ver su cuidado al detalle en todo su esplendor, con apariciones de ambos vestidos con ropa típica de los 2000 y maquillados y peinados también al estilo de esa época. No sorprende que su meta sea “cantar en la Súper Bowl con Iggy Pop».

Miren el clip a continuación, del cual permítanos compartirles una curiosidad: la casa de la que sale Tania es la del mismo Manu Chao. ¡A bailar! Pero ojo, con su sana distancia.

