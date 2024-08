Noisey Next 17: Mecánico, Kifykify, Dadalú, Shiverleaves, Isabella Lovestory

En esta columna semanal te damos a conocer nuevos sonidos, proyectos diversos que recorren ritmos, géneros, estilos y acentos. Hablamos con músicos independientes que están por romperla.

En Noisey Next seguro habrá algo por descubrir. En esta edición te traemos a Mecánico, una banda chilena que volvió para quedarse; a Dadalú, voz trasandina con un discurso que empodera, y a Kifykify, un freestyler argentino que de a poco va ganando su espacio con grandes colaboraciones. También venimos con Shiverleaves, un proyecto que une a artistas de distintos países, y con la cantante hondureña Isabella Lovestory.

Mecánico

Foto de MECANICO por Juan Carlos Maturana

Mecánico nació en Chile en 2010 con un EP homónimo de cuatro canciones. En 2014, sus fundadores, Ignacio Ramírez, Nicolás Parra y Omar Van de Wyngard, decidieron separarse. Ahora, seis años más tarde se renuevan junto a dos nuevos integrantes: Dani Mokar en sintetizadores y Carlos Contreras en la guitarra.

Con un estilo indie, más ligado al nuevo Psyche Pop, presentaron en diciembre “Dos para las tres”, una canción marcada por sintetizadores a la que darás play una y otra vez. Seguro te recordarán a los estadounidenses Foster the People, a los chilenos Alex Anwandter y Niño Cohete, o a los argentinos Bandalos Chino.

“Somos una banda desde el Cono Sur. Nos gustan los sonidos puros de distintas épocas, producir nuestra propia música y colaborar. Mezclamos elementos del Indie, Psyche Pop, Disco, y sonoridades orgánicas. El concepto de este single se basa en la idealización del amor y la felicidad. El contraste anímico del ser humano, yendo del vacío al éxtasis. Ángela es el imaginario del amor idealizado, es la droga. No existe en la realidad, solo es parte de una búsqueda constante e imaginaria”, cuentan a Noisey en Español.

Kifykify

Foto de Kifykify por @anabellafc

Ignacio De La Cruz es KifyKify, un joven artista argentino que lanzó durante el 2020 ocho videoclips en su canal de YouTube. Algunos son grandes colaboraciones con otros raperos latinoamericanos.

Su primer single bajo Mueva Records, el sello con el trabaja, fue “Legal” junto a Kidd Samu, con quien también compuso “Dior”, ambos producidos por Laucha Preciado y Omar Varela.

Este artista, al igual que muchos en la escena del freestyle, participó en diversas competencias en la ciudad de La Plata. En sus letras combina barrios, realidades y oscuridades personales. Este joven rapero será pronto uno de los referentes de la música urbana.

Aquí nos presenta su más reciente videoclip junto a joven Russo. “Sueños de barrio” es una canción que interpela a gran parte de nuestra cotidianidad con un ritmo súper pegadizo.

Según el cantante, “mi música es mi forma de contar lo que vivo y expresar lo que siento, con todos los deseos y conflictos que me encuentro en esta etapa de la vida. Siempre trato de conectarme con emociones diferentes, concentrarme en la atmósfera y destacar mi intensidad. Me encantaría recorrer el mundo compartiendo esa energía, conocer las ciudades y barrios de muchos países donde la industria musical está marcada en las calles”.

Dadalú

Foto de Dadalú por Guido Peric

Durante 2020 Daniela Saldías, la artista chilena conocida como Dadalú, no dejó de componer. En noviembre lanzó un discazo llamado El Mapa de los Días. Un trabajo de diez temas con estilo ecléctico y rapero que se mueve dentro de la nueva ola dark.

En Noisey en español la consagramos formalmente como una de las voces femeninas más llamativas del círculo independiente latinoamericano. “Para mí crear es una necesidad vital, eso implica hacer canciones, animaciones, videos y experimentar con diversas formas de expresión”, cuenta.

Hoy les mostramos su nuevo videoclip para la canción “Tú crees que es normal?” realizado por Juegos Artificiales, donde reflexiona sobre el miedo y la inseguridad que experimentamos las mujeres día a día en la calle. “¿Tú crees que es normal preocuparme si el taxista me va a violar, preocuparme de un posible abuso sexual?”, dice la canción. De esa forma la artista denuncia y expresa lo que muchas de nosotras vivimos. “Para mí crear es una necesidad vital, eso implica hacer canciones, animaciones, videos y experimentar con diversas formas de expresión”, cuenta a Noisey.

Shiverleaves

Foto cedida por los artistas

Este proyecto nació el 4 de enero de este año, se llama Shiverleaves y está integrado por Loreta y Víctor, del dúo chileno-argentino Helado Infinito, y por Alexander Mamev, parte de un dúo ruso-húngaro llamado Gonsofus.

Shiverleaves nació de la convivencia y la improvisación. Mientras compartían una casa en Bratislava, Eslovaquia, crearon “Into the blue” y “Winter Calling”, un videoclip bellísimo en stop-motion. Ambas canciones tienen letras en inglés y en español y se destacan por transmitir un pop tranquilo y divertido. Seguro te recordará a Julieta Venegas o Charlotte Fever.

“Winter Calling” habla sobre los largos días de invierno, la vida dentro de la casa que compartieron y las tardes de convivencia. “Ya hacía tiempo que estábamos tocando todos en las canciones de todos, así que desarrollamos una gran relación musical y personal. Además, vivíamos juntos en ese momento. Todo tuvo sentido”, comenta Alexander.

Isabella Lovestory

Cortesía de la artista.

Loca, sexy e indefinible: así se describe la cantante hondureña Isabella Lovestory. Se interesó por el mundo artístico cuando vio a la cantante mexicana Belinda interpretar el papel de Silvana en la telenovela infantil Cómplices al rescate (2002). Hace pocos años comenzó a hacer música cuando le escribió una canción a su gato: “Fue algo súper impulsivo pero bien natural y fácil, solo vi a mi gato y de la nada no paraba de escribir canciones”.

Después de publicar una serie de sencillos a lo largo de 2020, a finales del año se materializó su EP llamado Mariposa, con seis canciones entre las que destaca “Golosa”, su éxito más reciente. “Habla sobre el empoderamiento del hedonismo, de sentirse libre en ser consentida y no tener vergüenza de sentir placer y lujuria. De hacer lo que te dé la gana sin que te importe lo que es correcto o no. De comerse al mundo entero. ‘Golosa’ es un mundo donde no hay reglas y puedes andar en tacones adentro del mar”.

Isabella dice que sus canciones están hechas con magia para que se te sane el corazón y te crezcan las nalgas. ¿Te animas a perrear con su música?

