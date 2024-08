Noisey Next 18: Benjamín Walker, Cítrico, Joeboy, Linxes, Salt Cathedral

Nunca está de más conocer nueva música, adentrarte en sonidos que no tenías en tu cabeza y agregar artistas independientes a la playlist que te acompaña día a día. Para eso existe Noisey Next, un espacio en el que te presentamos a diferentes voces que seguro darán que hablar.

En esta ocasión te traemos a Cítrico y Linxes desde Argentina, al cantautor y guitarrista chileno Benjamín Walker, al dúo colombiano Salt Cathedral y un bonus desde Nigeria de la mano de Joeboy.

Benjamín Walker

Foto: Cortesía del artista.

Grammy Latino al Mejor Nuevo Artista. Esa es la nominación que, en 2018, obtuvo Benjamín Walker, un cantautor chileno de 29 años, considerado por el público y la crítica como uno de los más destacados en Latinoamérica.

En el camino hacia su tercer disco, Walker presenta una colaboración con la cantante mexicana Vanessa Zamora llamada “Quiero verte hoy”. Destaquemos que durante los últimos años, Benjamín ha publicado los álbumes Felicidad (2014) y Brotes (2017).

Durante la cuarentena de 2020, Walker le dio una nueva vida a su segundo disco, llamándolo Brotes (Florecen), conformado por versiones acústicas en las que aparecen El David Aguilar, Juan Pablo Vega, y Loli Molina, entre otres. Además, junto a sus roomies: Yorka, Hakanna y Natisú, publicó un mini-álbum de nombre MAL, engendrado tras cuatro meses de estar encerrados en el mismo departamento.

Al escucharlo se darán cuenta de que tiene la música en las venas. Una de las razones es que es hijo de la cantante chilena Cecilia Echenique, por lo que tuvo un contacto con la música a muy temprana edad y así comenzó a componer. Letras en español combinadas con jazz, pop, rock, y un mundo lleno de matices y sentimientos, es lo que encontrarán en la música de Benjamín, quien además es políticamente activo y compuso “Octubre” FT. Perota Chingó, alrededor del estallido social de su país, y ha colaborado en la, ahora icónica, versión colectiva de “El Derecho de Vivir en Paz”, de Victor Jara.

Escucha su colaboración con Vanessa Zamora aquí mismo:

Cítrico

Foto por Anita Piñero @anita.tv

Marco Otranto se hace llamar Cítrico dentro del universo musical en Latinoamérica. Compone canciones con beats pegadizos y melodías que viajan por géneros como el rock, pop y electrónica.

Su último disco, “Retorno Acuario”, fue grabado durante el 2018 en el mismísimo estudio de Luis Alberto Spinetta y cuenta con invitados como Juan Mango y Emmanuel Horvilleur. Más tarde, durante el 2019, fortaleció su trabajo como productor de varios artistas argentinos, lanzó canciones como “Stories” y “Documentales” y fue parte de Hermoso Ruido en la ciudad de Bogotá.

A su estilo indie pop le sumó un soul que te recordará a los Illya Kuriaki and The Valderramas o a Usted Señalemelo en Argentina. Hoy Cítrico nos presenta “CAFÉ”, un single que habla sobre amor en la era de las redes sociales, acompañado de un videoclip realizado por el colectivo La Casa de al Lado.

“Cítrico es el proyecto en donde hace unos años vuelco mi música, siempre tratando de que predomine el groove y las canciones. “CAFÉ” es la primera de varias canciones que van a formar parte de mi nuevo disco, en el cual incursiono más de lleno en el Neo-soul” dice a Noisey.

Joeboy

Foto: Walter Banks.

Si bien Noisey Next es una columna de descubrimientos musicales de Latinoamérica y España, reconocemos que la música no tiene fronteras, por lo que decidimos incluir en esta ocasión especial al artista nigeriano Joeboy.

De grabar covers en su residencia universitaria a convertirse en una de las estrellas más prometedoras de la música africana, el cantante de 23 años ha conseguido mucho en poco más de un año.

“Si tuviera que describir mi esencia, usaría las palabras cálido, compasivo, juguetón, alegre y brillante como el color del sol naciente. Mi música da calidez y luz. Es hermoso”. Sus letras son inspiradoras y representan temas relevantes para la juventud, desde la inocencia del primer amor, o el dolor del desamor. Eso sí, con una atmósfera rodeada de baile y alegría.

Sobre algunas de sus metas como artista, comparte a Noisey en Español: “Tengo un montón de lugares a los que me gustaría ir. De hecho, mi objetivo es visitar los siete continentes, pero los lugares a los que quiero ir son Tokio, Japón; Cognac, Francia y Zanzibar, Tanzania”.

Su debut discográfico saldrá a la venta este febrero, se titula Somewhere Between Beauty and Magic; y contiene música sobre el amor, la vida, la felicidad y la danza. Míralo en acción en el video de su más reciente sencillo.

Linxes

Foto: Lucian (@cancertropical).

Nos aventuraremos a decir que a todes nos gusta soñar. Al menos allí podemos trascender de las cuatro paredes que nos rodean, ¿no? Para imaginar y volar aún más alto, encontramos en la música de Linxes la banda sonora que nos puede acompañar. Tintes de dream pop, indie pop y rock.

Su nuevo sencillo se llama “Quizás”, fue producido por Pipe Ceballos, y habla del vacío, del desamor, y los sentimientos post-ruptura que nos cuelan hasta los huesos. Como buenos argentinos, la agrupación originaria de La Plata, Buenos Aires, e integrada por Danny Brichetti (voz, guitarra, programaciones) y Lucas Stefenón (batería, programaciones) —sumando en vivo a Franco Brichetti (bajo) y Manuel Rodríguez (sintetizadores)—, imprime de emociones y matices cada una de sus composiciones.

En su repertorio cuentan con un primer disco llamado Sobre lo profundo (2017), los sencillos “Cicatrices” y “Libertad” del compilado Marcas de fuego (2018), los EP’s Ruinas (2019) y uno de reversiones Ruderal (2020), que se hizo íntegramente durante la cuarentena e incluye colaboraciones de Gala Brie, Telebit, Cocó Cecé, Fus Delei y Francisco Sonur.

En espera de su nuevo disco, que saldrá este año, les dejamos este sencillo:

Salt Cathedral

Foto por Amber Rana

Salt Cathedral es un conjunto conformado por Nico Losada y Juli Ronderos, ambos artistas oriundos de Bogotá se conocieron estudiando música en Estados Unidos y desde el 2013 que lanzan joyas. En sus singles podrán escuchar la fusión de ritmos caribeños con música electrónica. Sus letras viajan del inglés al español y las imágenes que componen en los videoclips son simplemente espectaculares. Si desde Colombia te gustan Mitú o Lido Pimienta, entonces debes escuchar a este dúo que transmite toda la buena vibra que necesitas en la mañana.

En el 2020 lanzaron Carísima, un álbum de once temas que escuchas sin poner pausa. Allí encontrás “Te Quiero Olvidar” una canción que hoy eligieron reversionar junto a Ximena Sarañana, la artista mexicana que le agrega más picante y pop a este single ya conocido por sus seguidores.

Según los artistas, “ha sido un año extraño y difícil para casi todos. Queremos mantener viva la música y hacer canciones que eleven el espíritu. La cuestión es que tenemos una curiosidad interminable con la música y nos esforzamos por encontrar la intersección entre el pop y el arte, y ese es un proceso infinito”.

