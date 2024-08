Noisey Next: 21 propuestas musicales para escuchar en 2021

En 2020 arrancamos con Noisey Next, una columna de Noisey en Español dedicada a descubrimientos musicales de Latinoamérica y España. Cerramos el año con 15 ediciones en las que recorrimos diferentes países, géneros musicales, conceptos artísticos e hipnotizantes estéticas.

Siguiendo esa línea y con conocimiento de que la música es una excelente compañera para cualquier circunstancia de la vida, queremos que arranques el 2021 con el pie derecho y con nuevos artistas para incluir en tus listas de reproducción. En este especial de Noisey Next no te presentamos uno ni dos ni tres, sino 21 artistas. Conóceles, sígueles y escucha la playlist que te dejamos al final.

ABBIE

Abbie. Fotografía: Diego Hidalgo.

Gabriela Vargas es Abbie, una intérprete y cantante originaria de San José, Costa Rica. Inició en la música en 2019 y ha presentado los sencillos “Otro lugar” y “Las cosas” vía Ligero Records. En su propuesta encontrarás lo bailable del pop combinado con el empuje del indie rock latinoamericano.

“Viene mucha música y material en camino para el 2021. Además, si la situación lo permite, se tiene planeada una gira a México. Realmente deseo que esta propuesta y las que están por venir sea música que los haga sentirse bien. Ojalá les guste y se apropien de ella”. Escucha “Las Cosas”:

Síguela en: Facebook / Instagram

ARMY OF SKANKS

Army of Skanks. Fotografía: David Barajas.

Sugarmami y Cepillo Cuevas son Army of Skanks, un dueto mexicano de DJ’s que toma su nombre de lo que en español se traduce como el “ejército de taradas”, término referido de la icónica película, Chicas Pesadas. En su proyecto combinan dos de sus cosas favoritas: el reggaetón y y la estética kawaii, formando así un concepto y sonido al que denominan perreo hentai.

Además de tocar frecuentemente (pre-pandemia) en diferentes fiestas en la CDMX, han colaborado con Sailorfag, La Favi, Mi Sobrino Memo, y formaron parte del EDC México 2020. Para el año que está por comenzar prometen tener más sorpresas: «Perréame, Konnichi Wa!». Escúchales aquí:

Les encuentras en: Instagram / Facebook

BALTHVS

Balthvs. Fotografía: Nicolas Forero Calderón (@nicolasforerocalderon).

BALTHVS es un grupo colombiano de Bogotá que comenzó a lanzar sencillos en marzo de 2020. Después publicó M A C R O C O S M, su primer álbum de larga duración, y casi cerrando el año liberó un nuevo single llamado “Vapor Waves”. Están iniciando su carrera, pero vienen con todo.

Si te gusta la psicodelia, su propuesta te sentará muy bien. Encontrarás texturas chill sobre beats urbanos y líneas de bajo hipnotizantes. Y si bien no cantan en español, su música no tiene idioma, te hará sentir calma dentro del caos. No le pierdas la pista porque para 2021 planea un nuevo disco de la mano del sello Stereochip Records. Mira su último video aquí:

Sígueles en: Instagram / Twitter / Facebook

BLNKO

BLNKO. Fotografía: Sofia Ron Weigan (@ronchasss).

BLNKO tiene 22 años, es de Guadalajara, Jalisco, México, y gracias a su frescura y propuesta, ya forma parte del catálogo de Universal Music Publishing Group, casa disquera de J Balvin, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y más. ¿Qué vieron en él? A un joven artista sin miedo de experimentar, con una propuesta que saliera del molde pero que probara que diferentes géneros musicales pueden coexistir al mismo tiempo.

Con una combinación de las influencias musicales que disfruta: emo, punk, hip-hop, y trap, hace música con la que muchos jóvenes se identificaran. “En 2021 voy a hacer mucho contenido emokawaii, música que mezcla el pop punk/trap/emo/urbano, porque hago perreo que te va a volver gótico y porque puede que en unos años ya esté muerto jaja xd”. Velo en acción:

Lo encuentras en: Spotify / Instagram / Facebook

CHARLY GYNN

Charly Gynn. Fotografía: Rodrigo Sámano (@rodrigosamano_).

¿Poder femenino? Charly Gynn lo tiene. Es compositora, intérprete, y junto con el productor musical Jace Kimura, cofundadora del sello discográfico independiente, Tempvs Music, donde trabajan para darle visibilidad a una escena que merece salir del circuito under y llegar a un nivel comercial.

Con mucho esfuerzo sumado a su indiscutible talento en las barras, Charly se ha ido abriendo paso en la industria musical mexicana como una de las principales representantes del reggaetón nacional. Su nuevo sencillo “Como yo no hay” nació gracias a que sus videos en redes sociales exponiendo su talento chanteando sobre ritmos de reggaetón, le valieron reconocimiento y peticiones de que las llevara más lejos. “Les invito a seguirme la pista este 2021 para escuchar mi nuevo EP La fiesta de la virgen y a través de cada uno de los tracks puedan sentir lo rico y la fuerza del perreo hecho en México”.

Síguela en: Instagram / Facebook

CONTRAFLORES

Contraflores. Fotografía: Jeank Castro.

Contraflores es una banda independiente de hardcore y screamo de Costa Rica conformada por miembros de otras agrupaciones como Crouch, Decora SJO, Delarroyo, y Cap’n Mug. En 2020 publicaron su EP debut Bitácora del derrumbe y sus escombros, y tienen planes de seguir representando la escena HxC latina este año que comienza: “La música hardcore, o el punk latinoamericano, que está trascendiendo mas allá del sonido tradicional definitivamente necesita crecer en la escena ¡y eso está en nuestras manos! (Shout out a Dumah, Joliette, Zeta, y Fiesta Bizarra)”.



¿Qué veremos de ellos en 2021? ”Después de haber experimentado nuestro lanzamiento debut en medio de una pandemia y haber vivido los shows en vivo por solo dos meses, estamos trabajando en ideas para traer el mismo desorden, emoción y crudeza que en el primer EP pero con más ganas. Queremos seguir destrozando mic stands y baterías, y ofreciendo un sonido fresco y un live show caótico”. Míralos en acción para sentir su poder:

Sigue a la banda en: Bandcamp / Facebook / Instagram

CROSSED

Crossed. Fotografía: Jaime Díaz de Tuesta (@jajajajaime).

De Madrid, España, algunos miembros de las agrupaciones Eros+massacre, Descubriendo a mr.mime y Boneflower, se juntaron en 2017 para formar Crossed, una banda independiente de hardcore, black metal y screamo, que publicó su primer álbum de larga duración Barely Buried Love en 2020.

Para tratar de entenderlos necesitas escuchar las 13 canciones del disco. Créenos, no hay un solo segundo de desperdicio y terminarás con una revitalizante energía que te dará el empuje para salir de una vez por todas de la rutina musical. En cuanto a la banda, tiene pensado trabajar mucho el año venidero: “En 2021 estaremos presentando nuestro último disco y también entraremos nuevamente al estudio para grabar nuevo material mucho más oscuro y contundente que lo anterior”. Disfruta a continuación:

Les encuentras en: Facebook / Instagram / Bandcamp

DELFINES ENTRENADOS PARA MATAR

Originaria de La Plata, Argentina, Delfines Entrenados Para Matar es una banda que hace música dance, surf rock y post-punk. En 2017 su vocalista, Marcial Cambi, se dio a la tarea de reclutar a cada uno de los integrantes hasta formar lo que es el grupo actualmente: dos guitarras con Saimon Albornoz y Blas Pertierra, un bajo con Waldemar Krumnack, en la batería Bruno Pilla, y en los teclados Guadalupe Vaquero, que se integró en 2019.

“Somos una propuesta fresca para el post-punk latino, nuestras canciones bailables y la carga sentimental de nuestras letras tienen potencial para llegar a mucha gente nueva”. En 2020 publicaron su primer disco de larga duración llamado Insolación, y tienen muchos planes para el año entrante: “Hay más música nueva en camino, videoclips, shows en streaming y conciertos programados para la post-pandemia. Únanse a Delfines Entrenados Para Matar”. ¿Te dieron ganas de verles en vivo? Hazlo acá:

DEPM está en: Instagram / Facebook

FLORENCIA NÚÑEZ

Florencia Nuñez. Fotografía: Guille Schneider (@guille_schneider).

Florencia Núñez es una talentosa cantante y compositora uruguaya que musicalmente transita por el pop luminoso con guiños al indie y al folk. En octubre de 2020, sucediendo a Mesopotamia (2014) y Palabra clásica (2017), lanzó su tercer disco de estudio llamado Porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense, que también fungió como la banda sonora del documental homónimo que ella misma produjo y dirigió. Dicho largometraje fue pre estrenado en el 38 Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay y en 2021 se estrenará propiamente en cines.

“El disco es mi primer trabajo como intérprete, luego de dos discos como autora, y significó un desafío y un crecimiento en lo vocal y musical y una reconexión con mis raíces rochenses. Este 2021 espero poder presentarlo en vivo todo lo que se pueda. Estoy muy feliz con la respuesta del público”. Escucha a una de las voces femeninas a seguir en Latinoamérica aquí:

Síguela en: Instagram / Sitio web / Twitter / Facebook

INÉS PACHECO

Inés Pacheco. Fotografía: Salvador Elizarrarás.

La cantante y compositora de origen mexicano Inés Pacheco nació en San Diego, California y tiene 25 años. A muy temprana edad se acercó al arte desarrollando gusto por el canto y la actuación. Estudió teatro y participó en algunos proyectos de cine locales de Guadalajara, hasta que en 2020 decidió lanzarse a la música y lanzar su propio proyecto.

“Mi propósito como artista emergente es mantenerme fiel y real a las cosas que me motivan a crear y experimentar. Me interesa compartir con los demás y que se sumen a este viaje de autodescubrimiento donde todos podemos sentirnos acompañados e identificados y así hacer más llevadera la realidad”. Como una de las nuevas voces latinas del trap/R&B, ha publicado los sencillos “Sin dirección”, “Can’t feel my body”, y “Oro y plata”, más las colaboraciones “A Marte” con Tau, “’? (remix)” con Zheit, “Vampira” con Spvce Problems, “Call Back” con Astrid Cruz, y la más reciente, “Diamantes” con Aloe. Actualmente está preparando su EP debut que verá la luz en 2021. Escucha algo de su música intensa pero sensible:

Inés está en: Instagram / Twitter / Facebook

KAI TAK

KAI TAK. Fotografía: Antonio Quiroga (@antonioquirogadg).

René Andrade-Martina es Kai Tak, un productor musical venezolano radicado en Madrid. En sus trabajos como diseñador de sonido, director de cortometrajes y fashion films, ha brindado la visión particular que tiene sobre la música: su capacidad infinita de crear historias a través del ritmo. Haciendo uso de la música electrónica, el ambient y el techno, en 2020 presentó “Andante” y “Title Reveal”, los dos sencillos de su compilación llamada V0.005527 (alpha). “Desde 2017 compongo canciones, pero nada había salido hasta ahora. Este año reuní la valentía para lanzarlas”.

En sus planes para 2021 se encuentra la publicación de sus primeros álbumes: “Synth Songs For Birdwatching, en el que estará ‘Rondine’, mi primer single, y el primer compilado de Endless Work in Progress, al cual pertenecerán mis últimos lanzamientos’ (los sencillos de V0.005527 (alpha)”. Mira el visualizer de “Title Reveal”, creado por el artista Francisco Laprea:

Kai Tak está en: Instagram / Twitter / Facebook

KID PISTOLA

Kid Pistola. Fotografía: Carlos Maycotte (@carlosmaycotte).

En la nueva ola de artistas mexicanos que le están dando duro a la escena del reggaetón, trap, y hip-hop, destaca el rapero y productor Kid Pistola, cofundador del sello discográfico independiente, La Santa Familia. Operante desde hace algunos años, Kid se alzó en 2020 con el lanzamiento de los sencillos “Perreo árabe”, “Frescho” (con Mauco), y la publicación de su EP El Original, del cual destacan los temas “Activos”, “Malcria” y “María”.

“Cada año es clave en el desarrollo de mi carrera y del sello. Tenemos la fortuna de contar con una audiencia que nos ha dado la oportunidad de prestarnos sus oídos y energía, y en los siguientes meses queremos demostrar que el underground urbano es el nuevo mainstream de la industria mexicana. La red de artistas y colectivos del país cada vez se unifica más y muy pronto podremos llegar a una nueva época de oro en la música de México”. Con planes de seguir rapeando y produciendo, Pistola habla de lo que planea para 2021: “Nos espera un 2021 lleno de viajes, contenido, conciertos, discos, buenos amigos y más que nada BUENA MÚSICA, este año siguiente, como todos los años, ¡es nuestro año!”.

Síguelo en: Instagram / Facebook

LA SANTA MARÍA

La Santa María. Fotografía: Antonio Castillo.

Con todo y el caos que nos dejó, 2020 también nos dio regalos. Uno de ellos fue descubrir a La Santa María, una cantante mexicana de reggaetón que con dos sencillos publicados, “Blvrd” y “Mío”, se proyecta como una flamante representante de la música latina. “El hecho de explorar ritmos basándome en el trap y el reggaetón es uno de mis objetivos constantes para poder aportar diferentes maneras de consumir el género en Mexico.»

Fuerte, poderosa y hermosa, promete darnos más material en el año venidero. “El hacer música es una forma de expresarme con libertad y sin filtro. Tengo la oportunidad de llevar un proceso creativo y colaborativo donde me siento segura y cómoda para materializar en canciones mis experiencias, sentimientos y perspectivas con un toque crudo, irreverente y hasta un poco oscuro. Si eso se puede traducir en una oportunidad para conectar con alguien siento que ya esta siendo percibido de la manera que quiero”. No dejes de ver su video de “Mío”, pa’ perrear llorando:

La encuentras en: Instagram / Spotify

IUSEF

Iusef. Fotografía: Luis Avilés.

Si la cara del cantautor y músico colombiano Iusef te parece conocida debe ser porque es front man de la banda 69 Nombres, y actual cantante de Zultán, una de nuestras recientes recomendaciones en Noisey Next.

El originario de Barranquilla, de nombre Jose Carlos María, destaca en su proyecto solista el uso de la guitarra acústica, los teclados análogos y los beats electrónicos mezclados muy sutilmente con ritmos afro creando ambientes sensuales y melancólicos. A inicios de año publicó “Fácil”, un adelanto de lo que será su nuevo disco a publicarse en 2021, y del que compartió: “Hay mucha gente que como yo, lucha con su ansiedad, estados de ánimo cambiantes y depresión. Esta canción es para todos nosotros, quiere ser una caricia, un pequeño respiro para los avatares de la vida”. Para la mitad de 2020, lanzó “Sunrise”, una colaboración con la talentosa cantante Henao. Escúchala mientras podemos disfrutar su nuevo álbum:

Síguelo en: Instagram / Facebook

MOONVVATER

Moonvvater. Fotografía: David Segundo.

Detrás del proyecto Moonvvater está Diego Bobadilla, un cantautor y músico originario de Tijuana, México, que compone desde los 13 años. Gracias a un intercambio en Austria y a sus viajes por Europa, expandió su panorama musical y encontró cómo crear un interesante ensamblaje entre la magia de la guitarra y el elemento bailable de la música electrónica.

A la fecha tiene solo un sencillo publicado, pero eso nos bastó. Se llama «Poverino» y está inspirado en las cadencias indiedance y lo-fi de Lewis Of Man y Poolside. En vista de que este es solo el inicio de su carrera, le preguntamos por sus planes futuros: «Mi meta es transmitir el mensaje de mi música por todo el mundo. Se enfoca alrededor de momentos tristes que siempre se convierten en momentos felices. La tristeza es algo que todos vivimos de vez en cuando, pero algo que se debe tener en mente es que de la tristeza nace la felicidad. Aquí es donde entran los ritmos y la guitarra eléctrica en mi música, que es lo que transmite la ganas de estar en la playa o en un festival, bailando y disfrutando”. Vuela con él en el siguiente video:

Búscalo en: Instagram / Twitter / Facebook

PARQUE DE COMETAS

Parque de Cometas. Fotografía: Lily Horta (@amisombra)

En febrero de 2020, la agrupación de pop experimental conformada por los artistas visuales y multiinstrumentalistas Andrés Corella, Isaac Conde, Melissa Lunar, Mitzi Licona, y Rodolfo Hernández, publicó Paseo, su debut discográfico. Parque de Cometas es de Tijuana, México, y había despertado el interés del público con sus lanzamientos previos: Gente Violenta / Azoteas (2018) y “Justo a Tiempo” (2019), primer sencillo de lo que posteriormente sería su álbum. Cuando salió, supimos que esta banda llegó para quedarse.

Sobre lo que podremos ver de ellxs próximamente, nos contaron: “Será un año en el que mucho material que se ha trabajado, comenzará a ver la luz. Estos tiempos nos han dado la oportunidad de buscar nuevas formas de agitar cerebros, las cuales planeamos poner en práctica durante el 2021”. ¿Te imaginas poder verlxs en vivo cuando todo esto pase? Nosotrxs también.

Parque de Cometas está en: Instagram / Facebook

PIXEL DE STAEL

Portada Nuevo Futurismo. Cortesía: Pixel de Stael.

Pixel 1 y Pixel 0 le dan vida a Pixel de Stael, un dúo catalán único en su tipo. “Tenemos una actitud optimista que toma inspiración del colapso, por eso decimos que hacemos ‘glitch-pop’. Nos fascinan los glitches de las máquinas que usamos para componer o producir música pero también nos interesan los fallos de la vida cotidiana, las curiosas disfuncionalidades del sistema, las ideas aparentemente contradictorias y los extraños crujidos de la naturaleza. Creemos que son puro alimento para la imaginación y entre otras cosas buen material para hacer canciones de pop electrónico”.

En noviembre de 2020 presentaron su debut discográfico, en el que ironizan con el futurismo defectuoso del siglo XXI. “Nuevo Futurismo es nuestro personal homenaje a la fragilidad y al potencial del error. Defendemos que vale la pena abrazar el colapso que nos asedia a diario para superarlo y disfrutar de la vida. Vale la pena aprovechar los defectos, los propios y los de las cosas que nos rodean, inventar con ellos en vez de dejar que nos frustren. Porque la esperanza se crea, se construye, con imaginación y actitud vital”. Si escuchándolos te gustan, ahora imagínate viéndolos en vivo: “Os invitamos a seguirnos la pista porque en 2021 estaremos de gira con un espectáculo audiovisual que combina música en directo y proyecciones inmersivas e interactivas”. No sé ustedes, yo jalo.

Están en: Sitio web / Instagram y puedes comprar su vinilo 12” aquí

RPLK

RPLK. Fotografía: Yellowkuul (@yellowkuul).

RPLK se pronuncia Réplica y es el proyecto solista de la compositora y productora mexicana, Verónica. Allí encuentra un espacio honesto para conducir su arte a través del pop nostálgico. Nacida artísticamente a mediados de 2020, comenzó a liberar canciones desde junio: “Sonámbulos”, “Cada segundo”, “Ficción”, y “Vibras”, que tiene casi 50 mil plays en Spotify.

Con un prosperado futuro por delante, RPLK nos habló de sus planes para 2021: “Me encantaría poder presentar mi música en vivo o en su defecto poder presentar más en shows vía streaming. Voy a seguir sacando sencillos, algunos más pop que otros, y para la segunda mitad de año quiero sacar mi primer EP que por el momento se titula Épocas Perdidas, y tiene un toque nostálgico con un concepto atemporal, además de canciones desde R&B, Lo-fi e incluso reggaetón. Me emociona mucho todo el proceso de composición y producción que voy a estar llevando a cabo este año y que voy a estar compartiendo en mis redes”. ¿Qué dices, te animas a escucharla?

RPLK está en: Instagram / Facebook

SATÓN

Satón. Fotografía: Daniel Vega.

Dentro de la oferta musical que hay en México, no todo gira alrededor del pop, reggaetón, trap, o hip-hop. Satón es una banda de post-hardcore y screamo del Edomex, que basa su filosofía y sonido en la tensión, la obscuridad y el desprendimiento. “Somos un viaje introspectivo, la catarsis de la frustración y ansiedad de la epítome de lo que alguna vez fue”.

Fieles discípulos del movimiento DIY (Do It Yourself), rebautizado por ellos como “H.U.M” (Hágalo Usted Mismo), han publicado los EP’s Lleno de hienas en 2019, y en 2020 el poderosísimo ni’in (“encontrarse” en lengua indígena mixteca). ¿Qué podremos ver de ellos próximamente? “En 2021 lanzaremos más música hasta que sea posible tocar, y cuando sea posible tocar, tourear tanto como nos sea posible”. Checa cómo suenan en acción:

Síguelos en: Instagram / Facebook / Bandcamp

THE CHICA

The Chica. Fotografía: Ufo (@u_f_0_)

The Chica es una innovadora artista de Mendoza, Argentina, que sabe manejar el pop a su antojo. Si bien su último material de corta duración, Grrr!, salió en 2019, la intérprete de nombre real Agostina estuvo activa en YouTube durante 2020, montando comiquísimos shows en vivo en los que pudimos apreciar su energía y sumarnos a su fantasía pop.

Por fortuna, el año entrante tiene grandes planes en puerta: “Voy a sacar material nuevo en distintos lenguajes. He estado en un proceso integrando la técnica y la energía de los sonidos que ahora mismo estoy gestando, dándole forma, trabajando, alquimizando desde el otro lado, trayendo a esta realidad en forma de monstruo pop contemporáneo, diferente en cuanto a todo lo que venía haciendo y a su vez afirmándome en cosas esenciales sin perder mi espontaneidad”. La verdad, no queremos esperar más, pero estamos listxs para lo que viene, ¿y ustedes? Denle play a la fiesta por acá:

Síguela en: Instagram / Bandcamp

TREY

Trey. Fotografía: Luis Molina (@luism0lina).

Es cantante, compositor, productor, director audiovisual, y en la escena mexicana lo conocen como Trey. De nombre real Erick Hernández Villagómez, el proyecto del joven de 24 años se originó totalmente en las calles de la Ciudad de México, por lo que hace de su esencia underground y honesta su mayor atributo. Musicalmente se mueve entre el reggaetón, el trap, y el rap, y tan solo en 2020 publicó el sencillo “Mentiras” y las colaboraciones “Fácil” y “Lo Perrealo” con Alx One y Cali Budz, “Born & Raised” y “Dot Dot” con Wavy93, y “Úsame” con Frecisco y Cali Budz.

“Soy una persona entregada y fiel a los míos, crear y transmitir a través de la música es lo que me ha ayudado a entenderme con mi entorno”, comparte a Noisey en Español. Sobre su motivación para seguir adelante, agrega: “Soy fiel creyente de que con dedicación y esfuerzo se pueden cumplir los sueños y esto es lo que me mantiene todos los días intentando”.

Síguelo en: Instagram / Facebook

