Noisey Next 22: _juno, Lujo Asiático, Pelusa, Pilux, Yung Iverson

Nuestras incansables ganas de compartir con ustedes nueva música no cesan. Todavía tenemos una variedad enorme de artistas que nos da gusto presentar. ¿Cómo nacen esta cantidad de sonidos infinitos? ¿Acaso el movimiento de sus ondas es lo que nos mantiene vivos? Bievenidxs a otra entrega de Noisey Next.

Esta vez viajamos por España con la creatividad sonora de _juno, un dúo que viene desde el más allá; cruzamos el Atlántico para llegar a Argentina y escuchar más sonidos electrónicos de Lujo Asiático, y vamos a Chile para no perdernos el funk de PELUSA. También pasamos por el trap venezolano del joven Yung Iverson y llegamos finalmente al regional urbano de Pilux desde México. ¡Disfruta el viaje!

_juno

Foto cedida por los artistas.

_juno son María Zahara y Martí Perarnau. Ambxs producen, graban y se dividen todas las tareas al 50 por ciento desde el 2019, el año en que conformaron la banda. Dicen que sus canciones “están basadas en hechos reales acontecidos entre el año 2 a.C. y el año 2019 en el planeta tierra y alrededores”.

En “_BCN626”, su primer y único álbum, que lanzaron en 2020, se escuchan sus voces bajo susurros creando una atmósfera repleta de sonidos electrónicos. Ellxs vienen del más allá para darte un mensaje clave.

Para esta ocasión nos acercaron “_Rutinas Domésticas en 2009”, un single que realizaron junto a la madrileña Russian Red. Esta canción es bien pop, bien hipnótica, hace un recorrido en el que profundizas junto a ellxs los sonidos acústicos y analógicos, con pianos y sintetizadores.

_juno está en Twitter e Instagram.

Lujo Asiático

Foto por Ignacio Parodi.

Lujo Asiático es un trío bonaerense que compone música electrónica bajo el ambient techno. En 2017 lanzaron su primer disco homónimo con siete canciones que reflejan una mezcla de sonidos experimentales que nacen en la calma hasta llegar a la hipnosis total.

Hoy nos presentan “Ganbare”, un adelanto de un nuevo álbum que saldrá este 2021 bajo los sellos Casa del Puente, de Argentina, y Raso Estudio, de España. “Este trabajo constará de ocho tracks con climas que van del ensueño al pico de euforia. Un conjunto electrónico de amplio espectro: entre el cuerpo y el cerebro, entre el escenario y el laboratorio”, dice esta banda de Lujo.

“Dar lo mejor de uno. Hacer el mejor trabajo posible”: ese es el significado de “Ganbare”, un término que no solo utilizaron para titular este adelanto sino el segundo disco. Cuentan que esta palabra la escucharon en Japón cuando estuvieron de gira durante el 2017 y que se la apropiaron. “Nos gusta pensar que hacemos una electrónica humana. Somos como un dj de seis manos para fiestas en peligro de extinción”.

Lujo Asiático está en Instagram.

PELUSA

Foto tomada del Instagram @pelusamusica.

Pablo Ubiergo en voz y teclados, Cotydelia en voz, Sucho Sudy en guitarra, Aldo Américo en la percusión y Olga Galperin en bajo: ellxs son PELUSA, una banda que nació en Chile, prácticamente en los pasillos de la universidad, hace casi diez años. Vienen de los sonidos de pop y rock latinos: “somos una bomba sensorial para tu cabeza y queremos invitarte a un viaje sin precedentes en lo más profundo de tu ser”, cuentan a Noisey.

Su último disco fue producido por el uruguayo Gonzalo Yañez y se llama El tiempo que nos queda, seis canciones grabadas durante el 2020 que vienen acompañadas de un concierto online de 26 minutos desde la casa de cada integrante de la banda.

Este año nos presentaron “Aterrizaje forzoso”, el primer sencillo de Primavérica, un álbum que saldrá durante el 2021 y dará de qué hablar. Dale play a este single más que pegadizo con un dejo de funk que te llevará a mover el cuerpo.

Seguilos en Instagram y Facebook.

Pilux

Foto: cortesía de prensa.

El regional urbano está tomando vuelo en la industria musical, por lo que seguiremos viendo exponentes del género surgir cada tanto. Hoy queremos que conozcan a uno de los más frescos representantes: el cantautor y rapero Pilux, de Hermosilla, Sonora.

Con antecedentes de músicos en su familia, decide seguir el mismo camino y cumplir su sueño de ser artista. Así llega a la Ciudad de México, donde comienza a trabajar en el lanzamiento de su carrera a través de su primer sencillo “Mueve el culo” (2019). Le siguieron temas como “Derretidos”, “Bla Bla” y “El Gallo”, en los que puso a flote sus influencias entre los sonidos del regional mexicano, principalmente la música norteña, y la fiereza de los ritmos callejeros y las letras explícitas.

Actualmente se encuentra trabajando con el sello discográfico independiente La Santa Familia. Junto a su colega de la misma casa disquera, Kid Pistola, y al productor Zamu, presenta “El Combo”, su nuevo sencillo más video, en el que nos invita a disfrutar grandes momentos con nuestros seres queridos. Finalmente, no sabemos cuánto pueden durar.

Mientras sabemos más sobre la carrera del de Sonora, que se encuentra preparando su primer EP, acá les dejamos el video de “El Combo”.

Encuentra a Pilux en Twitter e Instagram.

Yung Iverson

Fotografía: Frank Hernandez @jor0ba

Yung Iverson es Iverson Hernández, un joven trapero venezolano de 19 años. “Desde chiquito siempre me ha gustado la música, pero jamas me vi haciéndola”, cuenta a Noisey en una extensa carta sobre su vida y carrera.

“Recuerdo que desde pequeño mi amor por el reggaetón era brutal. Me gustaba indagar sobre los temas, escribía las letras en un cuaderno y así me aprendía los que en aquellos tiempos eran el boom”, relata sobre su primer acercamiento formal con la música. “Fui creciendo y mis gustos fueron evolucionando, empecé a escuchar música en inglés sobre todo pop, rap, de todo un poco menos rock, el rock me daba miedo”, agrega.

Cuando el trap entró en auge en Latinoamérica, se dio cuenta de que esa sería la dirección que tomaría. “Un día a mis oídos llegó una canción que se llamaba 4 babys y no era reggaetón. La pista era de algo llamado ‘trap’ y yo quedé like DAMN, esto es raro, jamás había escuchado algo así”.

Dado que no tenía acceso a Internet, el trap fue un enorme descubrimiento para él. Así se dio cuenta de que si quería mantenerse actualizado, debía estar activo en redes sociales, donde irónicamente hoy ha cosechado su mayor éxito y base de seguidores. Forjado como un seguidor del movimiento, destacando su gusto por la música de Bad Bunny, Big Soto, Trainer y Adso, comenzó a realizar su propia aportación al género.

“Empecé a indagar y el auge del trap no solo era aquí en Latinoamérica, sino que venía de Estados Unidos, ahí si estaba pasando la real shit”. Una vez conocida la escena estadounidense del trap, la latina ya no le pareció genial. “Me di cuenta que era una copia barata del de Estados Unidos. Me gustaba más escuchar a Drake, Gucci Mane, Kodak Black, Travis Scott, etc. Pero no podía negar que Bad Bunny era buenísimo, entonces odiaba a todos, menos a él”.

Dice que llegó un momento en el que sabía tanto de trap que le dieron ganas de hacerlo pero se aburrió. Mejor se ocupó de crecer su popularidad en redes sociales, donde ha sido memero, shitposter, y podríamos decir, influencer. Y aunque ya no estaba interesado en crear música, gracias a un reencuentro por Internet con su viejo amigo Sebastian a.k.a. Seha a.k.a. viejomarico, que tenía un crew creativo llamado Fritos, recobró los ánimos.

“De ahí surgió ‘Sáquenme de Venezuela’, primer track donde plasmé mi deseo de salir del país pero de una manera satírica, ya que estaba cansado de los típicos temas de rap donde le tiran al gobierno. En esos momentos estaba tan mal económicamente que el día que lo grabé pasé todo el día sin comer, se fue la luz y de paso usé un micro de play 3 todo dañado, real TRAP”. Todas sus vivencias lo han llevado adonde está y espera seguirla rompiendo. ¿Lo apoyarás en el camino? Lo dejamos a tu consideración.

Yung Iverson está en Instagram y Twitter.

