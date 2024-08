Noisey Next 24: María Isabel, IVAN$ITO, Costa de Ámbar, Kablito, DJ Raff

En esta columna semanal les damos la bienvenida a distintos talentos del ambiente musical. Noisey Next es el soporte que lxs contiene, lxs escucha y les da voz para que nuestra audiencia conozca más talento y la música resuene.

Hoy te traemos la vulnerabilidad de la cantautora dominicana-estadounidense María Isabel, al artista multicultural IVAN$ITO y al productor DJ Raff desde Chile, a Costa de Ámbar y su power pop rock desde México y la maravillosa voz de Kablito desde Ecuador.

María Isabel

Maria Isabel Foto: Erica Hernández

Latina por sus raíces de República Dominicana y estadounidense porque nació en Queens, Nueva York, María Isabel es una artista, modelo y estrella de las redes sociales. Este año debutó con Stuck in the Sky, un álbum de ocho canciones en el que la escuchamos moverse entre la vulnerabilidad del soul y el R&B, con una notable comodidad en el uso del lenguaje.

Si bien la mayoría de sus letras son en inglés, la facilidad que tiene de transmitir su mensaje en español (escúchese su tema “Atrapada en el cielo”, que es la versión traducida del sencillo homónimo al nombre del disco: “Stuck in the Sky”), demuestra que la versatilidad es una de sus cualidades.

Con influencias musicales como la propia Selena Quintanilla, Amy Winehouse, Lauryn Hill y Alicia Keys, comparte la habilidad de dejar su alma en las canciones que compone. Escucharla es percibir a una mujer sensible, reflexiva, vulnerable, soñadora y con una increíble voz.

“Lo más importante que quiero lograr es ser lo más honesta que pueda. En tantos momentos cruciales la música me ayudó a darme cuenta de que no estaba sola, y quiero hacer lo mismo para mis oyentes”, cuenta a Noisey. Como compositora, comparte sus propias reflexiones como poeta de toda la vida, explora temas de salud mental, su historia familiar, su herencia y relaciones dominico-estadounidenses, y cree que “fuimos puestos en esta tierra para amar y ser amados”. María Isabel quiere difundir el amor; por eso, escribe. Dale vida a su arte dando play a este clip:

IVAN$ITO

Foto por Fresco

IVAN$ITO es un joven compositor que se crió entre Dinamarca y Chile. Esta mezcla de culturas son parte de un proceso musical que concluyó en un sonido original compuesto por ritmos latinos. Sus letras son únicas y él traspasa fronteras, es por eso que su talento lo llevó a escribir canciones con varios referentes en la industria musical como ICON Music, Z3N, Brasa y David Siegel.

En 2020 debutó con un disco llamado Everything Is Reggaeton, una llave que abrió las puertas al reggaetón en algunos países europeos, dándole un refresh a lo más escuchado. “Me gustaría tratar de desafiar el español con cualquier género que me dé la gana de hacer, y solamente mejorar en hacer mejor mi trabajo”, cuenta a Noisey.

Hoy nos trae “Te pienso”, un single que habla de una relación amorosa que terminó y más tarde volvió a tomar forma. Con un ritmo más ligado al pop y R&B, IVAN$ITO nos recuerda a los N’sync en los 90 y a Nicky Jam de los 2000. Dale una chance que no te vas a arrepentir:

Costa de Ámbar

Foto: Cortesía de prensa.

“Para todo aquel que no le tiene miedo a sentir, extrañar, amar, y ser amado”, Costa de Ámbar es una opción ideal, de acuerdo a su propia filosofía.

La agrupación mexicana, originaria de Guadalajara, Jalisco, ofrece pop rock con guiños a la vieja escuela del rock en español. Y eso le ha bastado para colocarse como una de las representantes en la mira de la nueva escena del rock en México. También la ha llevado a presentarse en festivales como la Semana de las Juventudes en la CDMX, y a girar por la República Mexicana en 2020, antes de que llegara el caos de la pandemia.

Dicho año, con todo y la abrupta interrupción de su vida como la conocían, la banda tapatía publicó tres sencillos: “Lunar”, “La Amaba”, y “Sabiendo que te vas”. En 2021 continúan con la racha de lanzamientos y recientemente presentaron su nueva canción llamada “Ayer”. En este tema hablan de un amor confuso. De cuando crees que sientes algo sincero y real por otra persona, pero termina siendo todo lo contrario. ¿La solución? Darle tiempo al tiempo para superarlo. Escúchalo por acá:

Kablito

Kablito es la artista que querés escuchar apenas tocás la pista de baile. Ella es de Ecuador y viene a romper todos los esquemas bajo los sonidos del reggaetón y dancehall con la fusión de un pop bien contemporáneo.

En 2018 lanzó su primer EP llamado “Telenovela” y en el 2020 fue por el segundo, llamado “Sentimental”. A pesar de su corta carrera musical, ya ha colaborado con algunos de los productores más conocidos, como Tainy, DVLP y Samuel Kareem.

Dice que le gusta romper las barreras existentes entre la música latina y el espacio alternativo, que habla sobre todas las capas de los sentimientos. Por eso nos deja en claro que: “En mi música no hay filtros, yo escribo con honestidad de las experiencias que he tenido, del amor, del desamor, de la vida. No hay nada más bonito que tocar a una persona con tu música y que se sientan identificadas. Mi meta es poder llegar a hacer eso por todas partes del mundo”.

Hoy nos presenta “Fronte”, una colaboración con un artista venezolano llamado Ryan Roy. Un single que te llevará a moverte donde estés y sentir cómo este ritmo se apodera de su cuerpo:

DJ Raff

DJ Raff comenzó su carrera musical en Chile, su país de origen. Cuenta que a los 12 años ya experimentaba con un tocadiscos y una cinta doble. Claro que le creemos, hoy es uno de los artistas más respetados dentro de la música electrónica en Latinoamérica.

Desde el 2010 que lanzó “Cut & Paste Love” DJ Raff ha dado de qué hablar. Comenzó con un aire de hip-hop hasta que poco a poco fue trasladando su estilo musical hacia el universo puramente instrumental de la electrónica. Pero si lo escuchas con atención, sus primeros trabajos tienen un dejo de funk súper pegadizo.

Hoy nos trae una joya que promete, un remix de “Solo quiero”, de Pedrina, que sirve como complemento al álbum “Otun” de Montoya, lanzado en 2019. Hoy “Solo quiero” se puede escuchar bajo la mezcla de ritmos caribeños con house, donde notamos una gran sensibilidad pop. “Quise hacer un remix inspirado en electrónica balear y subirle un poco el bpm para que sea apto para la pista. Espero poder llegar a tocarlo en vivo este año en algún club o festival”, cuenta a Noisey.

