Noisey Next 27: Melifluo, Opium G, Khalia, Tezzel, Classic Park

Sin encasillarnos en géneros musicales, invitamos a diferentes artistas jóvenes que mezclan estilos, sonidos y ritmos que te harán estallar la cabeza.

Noisey Next es un espacio donde damos a conocer la música que quizás no tengas en el radar. Ellxs vienen de distintos países y acaban de lanzar nuevas canciones y videoclips que puedes encontrar en nuestra columna semanal.

Hoy te traemos a Melifluo desde España, Opium G y Classic Park desde México, Khalia desde Jamaica y Tezzel desde Colombia. Escucha sus propuestas y al final de la nota disfruta la playlist de #NoiseyNext.

Melifluo

Foto: Cortesía Penny MGMT.

Los hermanos Juan Carlos y Antonio Gómez Parrilla de Baeza, España, formaron Melifluo en 2019. Tras una serie de lanzamientos de sencillos y un EP, este año publicaron su debut de larga duración llamado Pasado_Futuro, un disco de 10 canciones que aborda temas como el autoestima, la confianza, la esperanza y el amor. Se trata de un sonido rock electrónico que roza con el trip-hop.

Ambos vienen de otros proyectos musicales —Juan Carlos estuvo en Supersubmarina y Antonio en Casasola— que les permitieron descubrir su sello personal.

“Sacamos letras de nuestro interior para llegar a la gente. Nuestras experiencias vitales nos llenan de vivencias que dan lugar a nuestras canciones y a nuestra forma de entender la música”, comparten a Noisey.

Si estás en modo reflexivo y buscas canciones que puedan acompañar tus pensamientos, este disco te puede funcionar. Y aunque por la pandemia no habrá oportunidad de verlos pronto en acción, los hermanos aseguran que: “en directo intentamos disfrutar al máximo y buscar la conexión con el público para vibrar”. Ojalá en un futuro (no tan lejano) lo comprobemos.

Opium G

Foto cedida por el artista

Victor Yael García Zenteno es Opium G. Nació en Chiapas pero se crio en Ciudad de México y comenzó a componer música a sus 16 años. Hoy las discográficas lo describen como una de las promesas del trap mexicano.

Tiene un flow único donde mezcla sonidos de rap y hip-hop con letras súper chill. Artistas como Jayrick y Denilson forman parte de sus últimos discos: Album Desconocido (2020) y Labios de Vainilla (2021).

“Mi música está llena de sentimientos como el amor y desamor. Soy un joven que va tras un sueño que poco a poco se va volviendo real. Busco que cada persona se sienta identificada con lo que expreso”, cuenta a Noisey. Bajo esta premisa hoy nos trae “Excusa”, su último lanzamiento, acompañado de un videoclip que tiene una gran producción de paisajes, climas y colores que tenés que ver.

Khalia

Foto cedida por la artista

Su nombre es Khalia y es la nueva voz de la escena musical jamaiquina. Ha vibrado fuerte con sus sencillos recientes como “Easy”, “One Dance” y “Love is Real”, posicionándose en el top 20 de las listas inglesas.

Actualmente trabaja con el reconocido productor Tony ‘CD’ Kelly y ha colaborado con artistas como Busy Signal, Romain Virgo, Tifa, Stonebwoy, I Octane, entre otros. Si alguna vez escuchaste a Naomi Cowan o Jaz Elise, entenderás de qué te hablamos.

Con un beat suave Khalia promete tener otro éxito bajo su manga: “No Better Day”. Ahí habla de la procrastinación y nos invita a no perder más tiempo para darle prioridad a lo que verdaderamente nos importa. “Como artista siempre quiero dar buenas vibraciones. Mi música es una mezcla de fusión con la que espero estar de gira por el mundo pronto”, dice a Noisey. ¡Por su puesto, nosotrxs también la esperamos!

Tezzel

Foto: Facebook Tezzel.

“Mi influencia por los sonidos rock y hip-hop de los años 90 es lo que trato de plasmar en mis producciones, explosión de brusca energía y letras densas”. Esta es la carta de presentación de Tezzel, un renombrado genio musical de Medellín, Colombia, que si bien apenas está comenzando a sonar como artista solista, lleva un buen tiempo tras escena como productor, ingeniero y compositor. Ha colaborado con los nombres más grandes de la industria latina, desde J Balvin y Nicky Jam, hasta Anitta, Maluma y Piso 21.

Hace poco lanzó su primer sencillo solista llamado “Quatro” en colaboración con el también colombiano Feid. La canción es un éxito que ya suma más de dos millones de reproducciones en Spotify y rebasa el millón y medio de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, con todo y estos grandes números, Tezzel tiene algo muy claro: “Es importante tener algo de disciplina pero considero que el éxito no tiene clave y además es subjetivo”.

Si este es el comienzo, queremos ver cómo avanza y hasta dónde puede llegar. Disfruta el video de “Quatro” y párate a bailar donde estés actualmente.

Classic Park

Foto cedida por el artista

Desde Cholula, Puebla, te presentamos Classic Park, un proyecto llevado adelante por Charlie Reyes, un joven músico y productor con influencias de R&B, Hip-Hop y Chillwave.

Classic Park lleva pocos meses online. Debutó con Swing It Up, un single bajo sonidos low fi, y más tarde lanzó No Love, destacando los teclados y guitarras de poca amplitud y adentrándonos a una profundidad hipnótica que luego perfecciona en “Late”, su último lanzamiento. En este no solo nos permite escuchar cada instrumento de forma individual, sino que parte de su letra está en francés. “Me gusta mucho experimentar con synths y atmósferas sobre esos beats. Al final, lo que busco es hacer música que tenga la cualidad de ser buena tanto para un mood chill como para bailar”, dice Charlie Reyes a Noisey.

“Late” viene junto a un videoclip que resalta en la calidad del montaje, aparte de destacar el paisaje, grabado en el cerro Zapotecas, en Cholula. Esta pieza fue realizada junto a Ilse Quintero en la dirección y Fernanda Dorado en producción y fotografía, y es protagonizado por Lety Rodríguez.

