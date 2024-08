Noisey Next 30: Marion Raw, ForyFive, Hadren, Un idiota más, Las Sombras

Ser artista independiente no es nada fácil. Es por eso que creamos esta columna semanal llamada Noisey Next. Aquí visibilizamos la música que viaja por universos emergentes y necesita de nuestro apoyo para que explote y llegue a todos los oídos posibles.

Cada semana te traemos a cinco artistas que quizás no tengas en tu radar y deberías conocer. ¿Por qué? porque son buenos, porque nos gustan, porque intercalamos estilos, acentos y nacionalidades.

Hoy te traemos el misticismo lo-fi de Marion Raw y el poder underground de Fory Five desde la Ciudad de México, un ambiente electrónico español con Hadren, un poco de relajo indie rockero con Un idiota más desde Colombia, y algo de rock tranquilo desde el sur argentino con Las Sombras.

Marion Raw

Foto: Marion Raw y AJ Dávila.

Si lo que buscas es salir de la monotonía auditiva, has llegado a buenas manos con la propuesta de Marion Raw. La cantautora mexicana de la tercera cultura publicó su debut llamado Deep Cuts, un trabajo honesto y profundo en el que escuchamos a una Marion cruda entre grabaciones caseras con canciones originales y covers, “todo hecho en una vieja y polvorienta Tascam de cuatro pistas después de meses de aislamiento”.

Deep Cuts se compone de 13 temas, incluyendo un hermoso cover a “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís “El Buki”, y está disponible para escuchar en plataformas de streaming. También se encuentra a la venta en cassette, formato para el cual fue creado originalmente.

“Tengo canciones que a veces son desgarradoramente familiares, retrocesos divertidos del rock & roll con un toque fantasmagórico de garage/folk, y que de alguna manera canalizan los animales espirituales de una desconsolada ‘Jolene’ (Dolly Parton) conduciendo a través de Nebraska de Bruce Springsteen”, comparte Marion a Noisey sobre el concepto de su arte. “Creo música desde un lugar autobiográfico y honesto donde el resultado son múltiples géneros que se integran para crear un solo tapiz de melodías lo-fi”, finaliza. Créenos cuando te decimos: ¡no te la puedes perder!

ForyFive

Foto: David Barajas.

De Iztapalapa en la Ciudad de México, Richi Boy y Calli Ketzy ponen la identidad de la calle y el barrio en su música. Son conocidos como ForyFive en la escena local del hip-hop y vienen picando piedra desde hace algunos años. Ambos raperos no temen moverse también entre el trap y el reggaetón, géneros que se sienten inherentes a su código postal.

“El valor de la familia, el trabajo y el amor, forman parte muy importante a la hora de escribir una canción, siempre buscamos motivar y dejar alguna frase o punchline para nuestra gente”, comparten a Noisey Next sobre su música.

Bajo el respaldo del sello discográfico Baby Thug Music, ForyFive pone en alto su música de calle: “Para el club del punto, pa’ tu cantón desde México. Iztapalapa 4theworld”. Acostumbrados a lanzar canciones constantemente, en 2021 tienen ya tres sencillos en su haber: “Tiralo” junto a Lao, “Bluni” con Nick Hook y Lao, y el más reciente “Comó 50” con El Santi y fake_ID.

“En esta nueva era de hacer música estamos cambiando la manera en cómo componer una canción, ampliando nuestros gustos musicales a un playlist donde suena desde una cumbia a un rap duro de 50 Cent, todo esto con el objetivo de reinventar nuestro estilo, aprendiendo de las técnicas de los grandes de la música”. Si lo tuyo es lo 100% real, este dúo es para ti.

Hadren

Foto cedida por el artista

Su nombre es Adrià, pero lo conocemos como Hadren, compone desde pequeño y vive en Barcelona. Este artista independiente y productor musical de 19 años dice que está cansado de las normas, de los tabúes y de los géneros. Su música es un conjunto de sonidos electrónicos mezclados con melodías ambientales, ecos y pausas.

En 2020 lanzó un EP llamado “Everything from now” de cinco singles con sonidos hipnóticos y letras en inglés. En sus canciones podrás encontrar el reflejo de distintos estados de ánimo. Hoy nos presenta “Nadie Sabe”, un single introspectivo, inspirado en el flamenco, el ambient o la electrónica. Si escuchaste a Arca, Sevdaliza, Catnapp, Flume o Nicolas Jaar, seguramente te encantará su trabajo.

“Quiero hacer música y ya está, mezclar lo que me gusta y simplemente materializar los sentimientos que tengo, si un día estoy más triste probablemente me salga hacer algo como “Nadie Sabe”. No me gusta ceñirme a nada y sé que tengo temas muy variados, pero creo que la música es algo demasiado lleno de posibilidades como para tener que estar eligiendo siempre un solo camino. Cuando estoy en el estudio nunca sé que voy a hacer, dejo que mi mente y mi cuerpo fluyan y creen algo que no me hubiera imaginado hacer, así funciono, no sé cómo, pero sé que la música me sale de dentro”, cuenta a Noisey Next.

Un idiota más

Foto cedida por los artistas

Un Idiota Más es una banda de Bogotá, Colombia, formada en 2019 por Andrés Berrero (guitarra y voz), José Luis Rodríguez (teclado y voz) y Felipe Quintero (bajo). Este conjunto se enfrenta con gracia e ingenuidad a los temas cotidianos, que a veces derivan en reflexiones profundas.

Inspirados en bandas como Él Mató a un policía Motorizado, The Smith, The Wake o Spinetta, la banda trata experiencias personales con toques tragicómicos que te encantarán, y lo hacen a través de sintetizadores ambientales, guitarras rítmicas y con sonidos que se acercan al indie y al rock.

“Cómo curar un corazón” es su sencillo debut que traen a Noisey Next, el cual hace parte de un EP homónimo de cinco canciones. Ellos definen su trabajo como “volver a casa después de un día difícil y encontrar una sopa instantánea en la alacena y una cerveza expirada en la nevera”.

Las Sombras

Foto cedida por el artistas

Manuel Fernández (voz y guitarra), Nicolás Lippoli (guitarra y voz), Julián Pico (bajo y voz) y Mauro López (batería) son cuatro jóvenes originarios de La Pampa, Argentina, que conforman Las Sombras, una banda de rock con sonidos de blues y soul, que han recorrido desde una cantidad de rutas infinitas por Latinoamérica desde el 2016.

Sus letras reflejan una honestidad única, sus sonidos te recordarán a las tan queridas Isla Mujeres o Las Luces Primeras, pero hoy son ellos los que pisan fuerte en el ambiente del under en Argentina. “Somos el grito de nostalgia, desamor y locura, no descartamos el descontrol, pero sabemos manejarlo con poética federal”, dicen a Noisey Next.

Hoy nos presentan “Lo Que Guarden Tus Ojos”, un single que será parte de su tercer álbum luego de Las Sombras (2016) y Crudo (2018). Para esta canción cuentan con la invitación de Tomás Putruele de Banda de Turistas en sintetizadores, Roberto Figueroa, baterista de Los Siberianos y fue producida por Javier Weyler, ex baterista de Stereophonics y colaborador de Alex Kapranos.

