Noisey Next 31: Valeria Jasso, Lem de yiwels, LosPetitFellas, Mathilde Sobrino, Dielo

Cada semana presentamos novedades musicales en Noisey Next. Mezclamos estilos, sonidos, y composiciones que abarcan un universo infinito de géneros que te encantarán y seguro no tenés en tu radar.

Para esta ocasión te traemos sonidos electrónicos desde Chile con Lem de yiwels, un rola poderosa de la mano de Los PetitFellas desde Colombia, la pasión de Valeria Jasso y algo de pop psicodélico con Mathilde Sobrino desde México, y por último el reggaetón de Dielo desde Puerto Rico para una semana llena de baile y fiesta. ¡Dale play y dale gas!

Valeria Jasso

Fotografía: Cortesía Doble Diablo.

A paso lento pero seguro, la cantautora mexicana Valeria Jasso, originaria del estado de Yucatán, se abre paso en el panorama musical latino con su voz y talento al interpretar. En 2019 le escuchamos los prometedores sencillos “Caminando” y “Marea”; luego en 2020 con un tema casi sanador llamado “Soledad”; y este año acaba de presentar “Celeste”, una canción sobre amor libre que describe como: “La oda a la inmensidad del cielo, una inmensidad que como seres humanos merecemos vivir con la persona que amamos”.

Al ser del sudeste de México, en la música de Valeria se percibe esa cualidad fresca y tropical de las playas, la brisa y el mar, sumada a su voz que no por ser suave es menos poderosa. “La música me sana, crezco de la mano con mi sonido y me siento acompañada con mis letras. Me inspiro de la naturalidad, de la imperfección, de la fuerza femenina que me rodea, de las mañanas, paisajes y de mis olores favoritos”.

Esta es una propuesta para quienes busquen melodías sanadoras y letras nostálgicas para sobrellevar el caos de la pandemia. Una opción perfecta para perderse en sí mismxs e imaginarse en la costa contemplando el mar.

Valeria Jasso está en Instagram y Facebook.

Lem de yiwels

Fotografía: Cortesía de los artistas

Lem de yiwels es un dúo chileno de artrock experimental conformado por Laura Baccelliere y Martín Arribada, quienes exploran sonidos frescos, oscuros y que retumban en el espacio.

Junto a la psicodelia con tintes electrónicos, este proyecto nacido en 2018 en Santiago de Chile, ha logrado unir toda su potencia en “Sueños Fruncidos” un EP de cinco canciones que lanzaron este 2021. Si lo escuchas tiene un tinte electrónico con una distorsión de fondo que te hará vibrar.

Hoy nos traen “Nueva Viaje”, un videoclip producido y dirigido por LEM, coproducido por Roberto Ormazábal y editado por Paula Baccelliere. Un viaje que nos invita a desprendernos de la caja social impuesta y nos invita a un espacio diferente. “Con este video quisimos representar el quiebre de la manera en que unx habita el mundo, es la catarsis de la revelación endógena que ocurre un día cualquiera al despertarte”, dicen a Noisey.

Seguilos en Instagram y Facebook

LosPetitFellas

Fotografía: Cortesía de Onerpm

LosPetitFellas vienen desde Colombia y es uno de los proyectos independientes más interesantes de Latinoamérica. Con un EP y tres discos en su historial, esta banda ha dejado huella en el jazz, hip hop, soul, rock y dubstep.

Durante el 2020 y 2021 han trabajado en un nuevo álbum que hace parte de un tríptico que cada siete meses presenta siete nuevas canciones y lleva el nombre de “777”. Hasta que ya publicaron dos: “777: Buenos Días” y “777: A quemarropa”. En estos proyectos lo acompañan artistas como como Goyo, cantante de ChocQuibTown, la cantautora Lido Pimienta y Roberto Musso vocalista de El Cuarteto de Nos, entre otros.

Hoy les mostramos uno de los últimos lanzamientos con la colaboración de Juan Pablo Vega: “Tarantinero”, un single pegadizo, repleto de rimas que explotan dentro de cantidad de sonidos infinitos y variados.

Cuenta que “en esencia podríamos ser palas y picos, martillos, tuercas, engranajes, interruptores de una máquina que formamos y que fabrica sonidos. Herramientas de algún dios musical que nos usa para hablar de amor y aliens, guerras, laberintos; el alma, la mente. Perseguimos ser libres, sin ataduras de género musical, ni obligaciones distintas a la que se tiene con la obra. Profesamos respeto para Ray Barreto, eso es lo que hay”.

Seguilos vía Instagram, Twitter y Facebook

Mathilde Sobrino

Fotografía: Cortesía de la artista

Ella es vocalista de una banda de jazz, funk y pop llamada Mathilde Band. Hoy también se anima a aventurarse a nuevos desafíos y a romper con los estereotipos establecidos bajo una carrera solista: Mathilde Sobrino integra sonidos electrónicos y ritmos pop alternativos con una voz poderosa.

“Me gusta mucho jugar con la música y los géneros musicales. Desde chiquita escucho de todo y creo firmemente que en todos los géneros musicales hay canciones que valen la pena. Viniendo de una banda que hacía jazz progresivo, quise adentrarme en géneros más hacia el dream pop y trip-hop por amor a la música. También me gusta mucho jugar con mi voz y explorar matices y colores en ella”, dice a Noisey.

Su nuevo EP llamado “Distorsión” muestra una faceta más oscura y a la vez más ligera. Si te gusta Massive Attack y Sabrina Claudio, seguro Mathilde te encantará. Después de lanzar su sencillo debut “Lo Vi Venir” y su colaboración con los productores de house The Wookies, Mathilde Sobrino sigue creciendo y dándolo todo.

Seguila en Instagram y Twitter

Dielo

Fotografía: Cortesía Universal Music.

“¡Que retumbe el bajo y fluya la energía! Mi esencia es una fuerte combinación de reggaetón, rap, trap y pop, tanto en español como en inglés”, comparte el puertorriqueño Dielo sobre su sonido y propuesta.

Con algunos sencillos bajo la manga, “Uber pa tu casa” (2019) y “Sierba ponte seria” (2020), este año el joven de nombre Abdiel López González presenta un adelanto del plato fuerte que será su futuro EP titulado Azontan2, introduciendo un combo de canciones llamado Sin prisa My G.

“Me encanta la forma de poder transmitir energía refrescante y contagiosa dentro de mis melodías y versos. Quiero ser de los artistas más reconocidos y notables de mi generación, crear un impacto con la creatividad dentro de mi música, mis videos y proyectos creativos, que retumbe el bajo pa’ que sientan la energía refrescante”, asegura sobre sus planes futuros.

Sobre sus cualidades, Dielo dice que: “¡Los activo a todos! Con mis melodías envuelvo y con mi música contagio. ¿Te animas a comprobarlo?

Dielo está en Instagram.

