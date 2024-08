Noisey Next 32: Hotbacon, Sr. Pablo, Rocco Posca, Petite Amie, Rigoberta Bandini

El tiempo vuela y nos acercamos cada vez más a la mitad del año. Para este momento, en #NoiseyNext, hemos recorrido espacios en los que nadie se ha metido y nos encargamos de darlos a conocer para que lleguen más alto.

En la entrega 32 te traemos la alegre instrumentalidad funk del mexicano Hotbacon, un rap colombiano de la mano de Sr. Pablo, el argentino rockero que la está por romper llamado Rocco, una bandaza psicodélica mexicana denominada los Petite Amie, y música para reír y llorar con Rigoberta Bandini desde España.

Disfruta la lista de reproducción que te dejamos al final de la nota, comparte los sonidos y los videoclips que quizás no tengas en tu radar; y si te gustaron, sigue las redes sociales de estos proyectos para que lleguen a otros oídos ávidos de nueva música. ¡Nos vemos en la próxima!

Hotbacon

Traducido al español, hot bacon es tocino caliente; por eso, el músico y productor mexicano Hotbacon dice que su música es grasa rica, grasa fina. Incluso se presenta como si fuese un platillo que quisieras desayunar o comer a cualquier hora del día. Dice que sabe a ceviche fresco con mango, pero… ¿a qué suena? La respuesta es: a funk del Pacífico mexicano.

Para el originario de Coatzacoalcos, Veracruz, está en su naturaleza explorar elementos y juntarlos en un funk instrumental para gozar la vida, aunque sigamos encerradxs. ¡Y es cierto! Su música cae bien sin importar la situación: si estás de malas, te pondrá de buenas; si estás triste, te pondrá feliz, aunque… si tienes hambre, ¿te la quitará?

Inspirado por Jimi Hendrix, James Brown, Isaac Hayes, Prince, Jiro, Ryo Kawasaki, Azymuth y Marcos Valle, es una propuesta con mucho sabor. Disfruta su nuevo material llamado La Gitana Tropical, una entrega de cinco temas funky-cósmicos que saben a un mezcal frío en la playa.

Sr. Pablo

Juan Pablo Rodríguez Aka Sr.Pablo llegó para quedarse. Viene de Medellín y nos trae una fiesta repleta de rap, trap y reggaetón. “Todo mi amor al rap pero la música me está llevando a descubrir nuevos lugares”, dice el artista que durante los últimos años ha incorporado distintos géneros musicales.

Con una base de ritmos funkeros y melodías poperas lanzó Aspectos (2016), más tarde nos trajo canciones como Vagabundo Corazón, Trigo y No Será, hasta llegar a un sonido más limpio y fresco. Si conoces la música de Thomas Parr o nuestro querido Cráneo, quién también mencionamos en un Noisey Next, seguro que Sr. Pablo te encantará.

Hoy trae A+D100, el primer adelanto de su segundo disco inspirado en el movimiento, las calles y la adrenalina. Juan Pablo cuenta que lo relaciona también con la adrenalina que vive como artista, cuando hay que acelerar a fondo y jugársela por un sueño. Este single nos lleva por una letra hipnótica de rimas y frases que te encantarán, ¡dale una chance!

Rocco

Rocco Posca es un músico argentino que a sus veinte está pisando fuerte en la escena del rock en la región. Ya compartió escenario con Fito Páez y David Lebón, y lanzó dos álbumes, Niños del Universo (2017) y Fervor (2018), y este año nos trae un tercero: “El Gaviota”.

Este último trabajo fue grabado en el estudio Sonoramica ubicado en el Valle de Traslasierra en Córdoba, donde se rodeó de grandes músicos como Pedro Bulgakov, Simon Abentin y Javier Bejarano. “Nunca me aferré demasiado a un modo de hacer las cosas, me encanta explorar y mezclar matices que parecen incompatibles, pero de alguna forma conviven. Y esto no solo en lo musical, sino desde la puesta en escena de los shows, las letras, los videos”, dice a Noisey Next. “El Gaviota” es un disco que te lleva a pasear por cientos de lugares, descansa en la vibración de un rock moderno y tranquilo.

Hoy nos trae “Vos y Yo”, un single que parte del disco, una historia de amor que tiene su propio idioma en un electropop súper pegadizo. Si te gusta Hipnótica o Rayos Láser, también te gustará el trabajo de Rocco Posca.

Petite Amie

Petite Amie es una agrupación mexicana que nació en plena pandemia. Integrada por Carlos Medina (bajista de Little Jesus), Aline Terrein e Isabel Dosal (voz), Santiago Fernández (bajo) y Jacobo Velázquez (guitarra), decidieron no preocuparse por lo que sucedía en el mundo e iniciaron el proyecto en el momento “menos indicado”.

Su debut fue en 2020 con el lanzamiento de tres canciones: “Vraiment”, “Adiós” y “El Delirio”. Su música interactúa entre distintos géneros, tomando como base esencial el rock y el pop psicodélico. Entre sus influencias más viejas podrías escuchar a Pink Floyd y en los sonidos más nuevos quizás distingas algo parecido a Big Thief o Magic Potion.

Hoy nos traen “Refugio”, un single que trata la pérdida, el duelo y la melancolía que sentimos cuando extrañamos a alguien que queremos. Ellxs cuentan que las letras de sus canciones se caracterizan por la expresión de la angustia existencial generada por la búsqueda del “yo”. “Petite Amie es un grupo de amigues haciendo música, viviendo la psicodelia y tirando buena onda”, dicen a Noisey Next. Escúchalo y luego nos cuentas.

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini nació en Barcelona en 1990 y desde los nueve años ha estado creando arte desde muchos flancos. Además de componer, escribe, actúa y dirige espectáculos; dice que le gusta que la música haga llorar y bailar a la vez. “Creo que escribo canciones para celebrar la vida y para encontrar un punto de comunión entre todos”, expresa sobre su proyecto.

Entre sus recientes lanzamientos tenemos “Perra”, una canción importante para las conversaciones sobre las mujeres y su “deber ser”, y que además corrió con la producción y dirección de CANADA para un video bellísimo.

“Lo que más me gusta del video es que Irene y Elena han conseguido que la historia te emocione a la vez que te hace reír. Para mí es una pequeña película. Aunque solo fueran dos días de rodaje, todas las mujeres conseguimos convertirnos en una y respirar a la vez. Siento que se creó una tribu muy poderosa y eso en el video se ve reflejado”. ¡Disfrútalo!

