Noisey Next 33: Agustina Giovio, Carlos Méndez, Dachoyce, Henao, Mario Puglia

En Noisey Next presentamos posibilidades infinitas de talentos emergentes. Todas las semanas hacemos un recorrido de estilos musicales y acentos en español que seguramente no tengas en tu radar.

En esta ocasión te traemos el pop latino de la uruguaya Agustina Giovio, a Carlos Méndez desde Panamá, una probadita del funk brasileño de la flamante Dachoyce, la musicalidad R&B de la colombiana-estadounidense Henao, además de los altern vibes de Mario Puglia desde Venezuela.

Disfruta la lista de reproducción que te dejamos al final de la nota, comparte los sonidos y los videoclips que te gustaron; y sigue las redes sociales de estos proyectos para que lleguen a otros oídos ávidos de nueva música. ¡Nos vemos en la próxima!

Agustina Giovio

Foto: Cortesía Penny MGMT.

Con tan solo 21 años y tres sencillos publicados, la carrera de la cantautora y actriz uruguaya Agustina Giovio apenas comienza. ¿De qué va? Según ella, su mente funciona de una forma cinematográfica. “Tal vez por mis comienzos como actriz, mientras estoy escribiendo, automáticamente logro asociar imágenes y paletas de colores”, revela a Noisey Next.

Agustina se presentó con su primer sencillo llamado “Fiera” (2020), más tarde llegó “Poción” (2020) al lado del freestyler charrúa Gavo, y luego le dio paso a su lanzamiento más fresco: “Tumbao” (2021), en colaboración con el rapero argentino Papi Champ.

“Al principio, escribir era mi terapia, mi descargue. Luego encontré un disfrute inmenso por contar historias a través de mis canciones”, comparte. En búsqueda de seguir desarrollando su estilo musical, la uruguaya ha despegado acercándose al trap, al rap, y al pop latino, pero dice que no

se encierra solo en un género musical, sino que focaliza su trabajo en lo que está intentando contar, en los sonidos y estilos que acompañan el mensaje.

“Disfruto mucho todo el proceso creativo y me gusta que la gente que me escucha disfrute e interprete mi música a su manera. Siento que nací para hacer esto y me hace más felíz que cualquier otra cosa en el mundo. Estoy agradecida con el universo”, finaliza. ¿Le entrarás a su tumbao? ¡Dale play!

Agustina está en Facebook e Instagram.

Carlos Méndez

Foto: Cortesía de Ivan Dario Castillo Alvarez

Carlos Méndez es un cantautor panameño con un talento que poco a poco está brillando en grandes escenarios compartidos con artistas como Jorge Drexler, Café Tacuba, Aterciopelados, Draco Rosa y Andrés Calamaro, entre otros; aparte de haber colaborado durante el 2019 con su single “Ayayay” en la serie La Casa de las Flores en México.

Su recorrido musical incorporó una gran riqueza de guitarras acústicas, junto a una versatilidad de versos que denotan dulzura. Con ritmos que se acercan al funk y letras que son pura poesía, este autor y compositor lanzó su primer disco llamado Depie (2010), luego Mar (2013) y el último titulado Ay Ay Ay (2018). “Hago canciones hechas para el alma. Te sentirás atrapadx entre los sonidos que propongo y las historias que cuento”, dice a Noisey.

Hoy, Carlos Méndez, nos trae Palenque, un single que retoma lo mejor de la música disco y que te recordará a las mejores épocas de Jamiroquai. Este single lo presentamos junto a un videoclip que es una verdadera joya, con imágenes de archivo y distintas coreografías. ¡Míralo!

Seguilo en Instagram, Facebook y Twitter

DaChoyce

Foto: Cortesía The Guajiro Dreams.

Dicen que muchas veces las mejores cosas llegan cuando menos las buscamos. Ese fue el caso de DaChoyce, una nueva artista de Barcelona. “Empecé a hacer música en noviembre de 2019. Todo empezó como una broma cuando vivía en Ámsterdam, haciendo freestyle con unos amigos, quienes me insistieron en ir a grabar a su estudio y decían que podía salir algo divertido. Yo ya había intentado grabar algunas cosas por mi cuenta, pero nada profesional, así que pensé que podría ser divertido y fui. Y así empezó todo”, comparte la cantante de origen brasileño de 27 años.

DaChoyce tiene solo dos sencillos publicados. El primero muestra su lado más guerrero y se llama “Secuelas”, “trata sobre reponerte después de un golpe, sobre afrontar lo que llega y salir de ello más fuerte. Va sobre tener un espíritu potente y no abandonar nunca, a pesar de los obstáculos”.

El segundo se llama “YKI” y en YouTube está cerca de los dos millones de reproducciones, lo que es un logro impresionante para el debut de una artista independiente. “YKI alude a la mujer en la que me he convertido, una mujer que ha perseguido sus sueños sin miedo. Que coge lo que quiere y merece, independiente y centrada”, dice sobre este gran éxito.

Con influencias de artistas norteamericanos como SZA, Kendrick Lamar, Drake, Cardi B, Kanye West, Lauryn Hill; británicos como Stormzy y Jorja Smith; y de otros que cantan en español como Nathy Peluso y SFDK, hasta exponentes brasileños como Emicida, Recayd, y Racionais (además del cantautor portugués Zeca), DaChoyce ofrece en su música una dosis de funk brasileño ¡cantado en tres idiomas: portugués, español e inglés!

“Mi esencia está en la decisión y la fuerza. Los pies en el suelo, consciente de dónde vengo, sin dejar que elijan mi camino”. Este es el poder femenino.

Seguila en Instagram

Henao

Foto: Cortesía Hits Futuros.

Henao es una artista colombiana-estadounidense que conocimos hace menos de un año por su EP Paraíso; ahora nos trajo un nuevo sencillo llamado “CONTROL”. “La letra habla de estar locamente enamorado de alguien que simplemente no es bueno para ti. Es un viaje peligroso que te atreves a realizar cueste lo que cueste”, comparte la cantante quien fue nombrada como una de las mejores artistas emergentes por TIDAL en 2020.

Después de mezclar su canto entre inglés y español, para esta nueva etapa, Henao se decidió a cantar totalmente en español arraigándose a sus raíces latinas. Para lograrlo, colaboró con el sello discográfico Cinq Music, en donde trabajó con el compositor y productor, seis veces nominado al Grammy, SAK PASE; con el productor e ingeniero Stone; y con el compositor nominado al Grammy 2020, Randy Class.

Henao dice que su meta es crear experiencias en las que sus seguidores se conecten no solo con lo que escuchan sino con todo el concepto que acompaña el sonido. “La esencia de mi música es que te lleve por un paisaje melódico, con toques rítmicos y misteriosos. Es una euforia llena de amor y descubrimiento”. Si te gusta el pop latino y el R&B, dale play ya mismo.

Henao está en Instagram.

Mario Puglia

Foto: Cortesía del artista.

Mario Puglia tiene raíces italianas aunque nació en Caracas, Venezuela. Es un músico autodidacta de 27 años que anda entre el R&B y el indie alternativo. Suena desde 2017, y ha publicado distintos sencillos, además del EP Enjoy en 2019. Aparte considera que sus composiciones deben ofrecer un mensaje orgánico y honesto, además de sonidos frescos.

Desde los 16 años Mario vive en Toronto, Canadá, donde cursó la carrera de Music Business y ganó experiencia tocando en bares. Interesado a temprana edad por sus raíces italianas, se introdujo en los eventos culturales de su natal Caracas, donde aprendió a tocar la guitarra, el piano y la batería, además se desarrolla como compositor y productor.

En 2020 despuntó con sus temas llamados “MP3”, “Cielito Azul”, y “Rosedale”, y empezó a ser considerado como un artista prometedor en diferentes plataformas de streaming. Ya en 2021 nos presentó “Arrocito Frito”, una canción que muestra la influencia del ambiente multicultural en el que se ha desarrollado.

“Arrocito Frito habla de ese momento en la vida en que estás enfocado en tus proyectos personales y de la nada aparece esa persona que puede llegar a cambiarlo todo, ese amor que sabes que no es bueno para ti en el momento en que te encuentras, pero al cual entiendes que puedes hacerte rápidamente adicto… ¡Como a tu platillo favorito!”, comparte a Noisey.

Así que es tu decisión, ¿Te comes este arrocito frito o dejas que se enfríe?

Para más música sigue a Noisey en Español: Twitter, Instagram y Facebook.