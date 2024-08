Noisey Next 35: MOGUE, Baiuca, Itzel Noyz, Los Vikingos del Norte, Los Walters

En esta columna semanal invitamos a nuestra audiencia a ser parte de los descubrimientos que te guiarán por nuevos caminos musicales. Cinco artistas que producen, componen, cantan y quieren romperla. Un conjunto de talento que debes conocer y agregar a tu playlist. Un sin fin de sonidos que forman parte de la escena musical emergente y que seguramente todavía no has descubierto.

En este Noisey Next te traemos a MOGUE, un solista argentino que poco a poco está pisando fuerte, a Baiuca desde tierras gallegas que llegó con rituales y leyendas en otras lenguas que quizás desconozcas, el corazón de Itzel Noyz y el zapateado de Los Vikingos del Norte desde México, y Los Walters desde Puerto Rico que te harán viajar por ritmos psicodélicos.

MOGUE

Foto: cortesía de Florencia Karakachof

A Miguel Canevari le dicen MOGUE, es argentino y tiene un recorrido musical bien desarrollado. También es integrante de Julio & Agosto, una banda reconocida en el universo underground que ya tiene cinco discos editados.

Durante el 2017 se lanzó como solista con un EP llamado Tres Arroyos y luego de tres años de pausa retomó su carrera durante el 2020 con canciones como “Aburrido”, “Sudestada” y “Tormenta de Verano”. Con letras que muestran escenas de nuestra vida cotidiana, el artista sabe sumergirse en sonidos cercanos al pop, folk con pequeños aires de trap, que dan la originalidad que buscábamos.

MOGUE mezcla sintetizadores con percusiones suaves que te encantarán. “Intento hacer canciones que sean abiertas y a la vez capturen elementos o sensaciones que cualquiera pueda sentir cercanos, casi propios. Me gusta creer que de esa manera mis letras pueden contar varias historias al mismo tiempo”, cuenta a Noisey.

“Algo en tu pelo”, es el primer estreno de este 2021 junto a la cantante y actriz Vero Gerez, corista de Marilina Bertoldi y parte de dúo Bestia. Esta canción narra la historia de las cosas que no se dijeron, con imágenes que nos invitan a participar de pequeños placeres de la vida, donde conviven varios estilos que anticipan parte de lo que será el nuevo LP.

Baiuca

Foto: cedida por Elisabet Encina

Por un lado escuchamos instrumentos y sonidos de la música tradicional gallega, por el otro, una música electrónica de vanguardia que nos recuerda Chancha Vía Circuito o Dengue Dengue Dengue. Este conjunto de ritmos los reúne Baiuca, un músico de Galicia, España, que resignifica los códigos culturales de la cultura gallega.

“Solpor” fue su álbum debut en 2018, luego lanzó “Margüeiro”, un sencillo que trae parte de la naturaleza junto a coros que transitan sonidos eléctricos y te invitarán a bailar en una especie de ritual permanente.

Este año lanzó “Embruxo”, un álbum de compases orgánicos que recorren paisajes naturales. En él está “Veleno”, el single que nos presenta a Noisey Next. Una canción realizada junto a Rodrigo Cuevas, cantada en galego, asturianu y castellano. Una joya que traspasa territorios con sonidos folclóricos junto al folk electrónico que parece ser un ritual. “Galicia es un lugar mágico y místico con una simbología en torno a la muerte y a los elementos de la naturaleza muy potentes. Esa esencia es la que intento interpretar en mi nuevo disco Embruxo y en este nuevo single Veleno”, dice el artista a Noisey.

Itzel Noyz

Fotografía: Alex Carbajal.

El estado de San Luis Potosí en la República Mexicana es el lugar que vio nacer a Itzel Noyz, una cantante y productora independiente de R&B y neo soul, ahora radicada en la Ciudad de México. Entre sus influencias encontramos la representación de música negra con grandes artistas como Aretha Franklin, Lauryn Hill, Erykah Badu y D’Angelo; pero a Itzel también le gusta Christina Aguilera. Además nos comparte que es amante del groove, por lo que no sorprende que su propuesta resulte una alternativa sensual y refrescante con mucha alma y corazón. “Mi música es a veces para rushear mientras cantas y otras para llorar mientras bailas”, dice.

Noyz se dio a conocer en 2020 con la publicación de sus sencillos “Lunares” y “Amor Prohibido”, un cover a la reina del tex-mex Selena Quintanilla. Durante lo que va de 2021 presentó “Sadbado” y el pasado 29 de abril llegó “Beso Picor”, un tema R&B súper cálido e “inspirado en el amor por algo o alguien que nos hace daño y que es mejor mantener lejos”.

Los Vikingos del Norte

Foto: Cortesía The Guajiro Dreams.

Cuando necesites música para salir de tu zona de confort, piensa en la propuesta de la banda originaria de Chihuahua, México: Los Vikingos del Norte. “Somos un grupo de mash-up ranchero con influencias de la música tradicional del norte de México, fusiones de distintos géneros y sonidos, llevando los ritmos mexicanos a oídos de todo el mundo”.

¿Acaso no suena divertido? Con esta fusión, los Vikingos ya suenan en las sobrevivientes pistas de baile y también en los reproductores de personas que no le tienen miedo a la experimentación. Su nuevo sencillo se llama “Fierro Partyente”, en colaboración con Dolly Bardot, y es el resultado de lo que pasa cuando mezclas música norteña con neo-soul y muchos colores.

Los Wálters

Foto: Cortesía de Flor López

Los Wálters es un conjunto puertorriqueño integrado por Luis López Varona y Ángel Emanuel Figueroa, quienes llegaron a la escena musical en 2011 conquistando al público latinoamericano con su synth pop bien poderoso.

Su trabajo es sin dudas un viaje por todas las facetas del amor. Primero debes escuchar #ponteelcasco (2013), Verano Panorámico (2014) y algunas canciones de Isla Disco (2016), para llegar a Miss Universos, su nuevo disco que te llevará por ritmos psicodélicos, junto al pop y rock latino que tanto nos gusta. “Nosotros somos una banda de pop caribeña que te hace navegar entre los universos. Nada nos haría más felices que llevar nuestra música a cada rincón del planeta… para que bailes!”, dicen a Noisey.

“Yo sé que tú me conoces” es el videoclip que nos presentaron, dale play y ponte cómodx, que si escuchaste en otra columna de Noisey Next a nuestros queridísimos Lara Project, no debes perderte a este dúo puertorriqueño, que seguro te encantará.

