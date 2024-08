Noisey Next 38: Sexy Zebras, Ayoho, LIMON, Kovitch, Ágata Prisma

La escena musical es muy amplia, por eso nos damos el lujo de simplificarte el trabajo de encontrar los nuevos talentos de la escena emergente en español. En esta columna semanal encontrás estilos únicos, bandas y solistas que quizás no tengas en tu radar y que seguro te encantarán.

Una vez más, te traemos a cinco artistas que cantan en español y van a romperla. En esta ocasión llegan desde España la nueva faceta de los rockeros Sexy Zebras, el laboratorio pop de Ayoho y el recorrido íntimo de Kovitch; los argentinos que traen el toque alternativo junto a LIMON y la artista chilena Ágata Prisma que vino a darnos color.

Sexy Zebras

Fotografía: Cortesía Penny MGMT.

Quien diga que el rock ha muerto, está muy equivocadx. Con diferentes lanzamientos de álbumes y sencillos desde 2013, Sexy Zebras se ha encargado de darle emoción a la movida del género en español, logrando cada vez más adeptxs alrededor del globo (siendo uno de ellos Lars Ulrich, baterista de Metallica). No por nada los del barrio de Hortaleza de Madrid se enorgullecen de ser la “banda de rock más bruta de España”.

Han pasado de presentarse en el metro San Lázaro de la Ciudad de México y la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, hasta tocadas pequeñas y festivales masivos como el Vive Latino y el Mad Cool. No le temen a nada.

Después de lanzar su disco La Polla en 2017, que dicho sea de paso causó furor por su “salvajismo”, este año los Sexy han presentado los sencillos “Tonterías” y “O Todos o Ninguno”, que muestran un notable cambio y una dirección más hacia al indie rock en camino al lanzamiento de su álbum Calle Liberación, del que todavía no sabemos cuándo saldrá pero esperamos con ansias. “Hemos encontrado la revolución que nos salvó como banda en nuestra propia casa, en la Calle Liberación, y eso nos ha permitido crear con más libertad que en ninguno de nuestros discos anteriores”, adelantan.

Ya sabes, el rock & roll no tiene moldes, y los Sexy Zebras son la prueba.

Ayoho

Fotografía: Cortesía Penny MGMT.

Desde la intimidad del sótano de su casa en España en 2014, AYOHO inició solamente con ganas de hacer música, sus voces y guitarras acústicas. A lo largo de los años conforme su carrera avanza, se han ido transformado en un laboratorio de pop urbano (como ellos mismos definen lo que hacen) que no teme hacer mezclas entre pop y rock, pop y electrónica, pop y funk, pop y nuevos sonidos, o pop y lo que sea que les nazca del corazón.

“Hemos llegado a la industria para reventarla con canciones cuidadas, una estética generacional y reinventar lo mainstream”, comparte la banda.

Previo a 2020 sus materiales eran cantados en inglés pero desde el lanzamiento del sencillo “Lárguense” ese año, los muchachos de AYOHO han tomado el rumbo de cantar en español, lo que ha hecho que sus letras conecten con más personas que hablan este idioma. Sus temas son mayormente sobre amor, juventud y relaciones, por lo que te será fácil identificarte con alguno. Su nuevo sencillo se llama “El Espejo” y es una colaboración con la artista María de Juan. No te pierdas el video aquí:

LIMON

Fotografía: Agustina Fama

Estos jóvenes argentinos no te dejarán ni cerca un sabor amargo en la boca. Se llaman LIMON y es una banda de rock alternativo formada en Buenos Aires en 2015. Con Ezequiel Amster (voz y bajo), Pedro Blumenfeld (voz y guitarra), Andrés Mindlin (guitarra, coros y sintetizadores), Tomás Hepner (sintetizadores y bajo eléctrico) y Joaquín Echandi (batería).

“Somos una banda de amigos de la secundaria que en vez de jugar al fútbol en el recreo, nos juntábamos a tocar y escuchar música. Un universo que hoy lo concebimos como un medio metafísico de expresión entre realidad y fantasía. Todo lo que somos y todo que queremos ser lo manifestamos en nuestras armonías y letras”, dicen a Noisey. Ellos lanzaron su primer álbum en 2018 llamado Una Casa Sin Espejos, que invita a la introspección a través de las letras y a la destrucción a través de los sonidos y armonías. Más tarde, en 2019, grabaron un EP de 3 canciones plasmadas en el marco de una sesión en vivo en los estudios ION y en 2020 el conjunto editó el single “Basta”, con una esencia bailable electrónica bellísima.

Hoy nos traen su último lanzamiento llamado “Cliché De Ruido”, con un beat rockero, en conjunto con sonidos psicodélicos y repleto de sintetizadores que levantan lo que sea. Si te gusta Foster the people, Franz Ferdinand y la sutileza de Phoenix. Dale play a Cliché De Ruido que te encantará.

Kovitch

Fotografía: Cortesía del artista

Kovitch es de Barcelona y comenzó a componer en el 2007, en su historia ha formado banda con diversos músicos y Djs de la escena urbana. Bajo un estilo rapero y con influencias de un hip hop más melódico y R&B, nos hace parte de un recorrido íntimo e introspectivo: “en mi música tiene mucha importancia el contenido. Siempre quiero que las letras de mis canciones invitan a reflexionar”, cuenta el artista a Noisey. Este 2021 lanzó su primer EP titulado “flâneur”. Un flâneur es un paseante, un espíritu inquieto, hace referencia a callejear sin rumbo, dejándose sorprender por la magia de la cotidianidad.

Kovitch dice que le gusta experimentar con sonidos de influencias africanas y jamaiquinas como afrobeat o el dancehall. Si has escuchado algo de MHD o Stromae quizás te suene su trabajo.

Hoy no trae una colaboración con la joven Alba Torroella llamada “Sin habla”, una canción que habla del encierro y de las crisis con las que muchas personas nos tuvimos que afrontar en un contexto vulnerable. Esta canción te lleva a los rincones de una generación perdida y critica los dramas cotidianos. Escuchala a ver qué te parece.

Ágata Prisma

Fotografía: Luciano Cares.

Ágata Prisma es el proyecto musical de Daniela Guzmán Bertini, artista chilena, que llegó con influencias que viajan desde un electro pop y dream pop bien colorido hasta la armonía y articulación del indie y bossa nova. “Ágata Prisma es mi animal musical, mi esencia, que toma forma en cada ritmo y que brota cuando estoy conectada conmigo misma”, nos dice a Noisey.

Cuenta que su principal inspiración son un sinfín de artistas mujeres que fueron líderes y grandes influyentes en el universo musical contemporáneo, como son Javiera Mena, Björk, Martina Topley-Bird, Róisín Murphy, entre otas.

“Esto no es una historia real” hace parte de un primer lanzamiento que conforma, a su vez, un próximo EP llamado “Arrivederci”. Con este debut que trae a Noisey Next, Daniela nos invita a bailar escapándonos de nuestra realidad. “Esta canción cuenta la historia de una mujer que quiere seducir en la pista de baile. No es una historia real, porque realmente está en su escritorio con una infinidad de trabajo, pero en su cabeza se encuentra en una fiesta, moviendo seductoramente su cuerpo al pegajoso ritmo de esta música”, comenta.

