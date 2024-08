Noisey Next 39: Arroba Nat, FRNCE, Galean, La Fase 3, V. Rod

Tenemos sed de ritmos tropicales. Bailamos pop latino. Rompemos las pistas bajo el indie regional. Zapateamos con los corridos tumbados. Hacemos una red de sonidos emergentes que no podrás dejar de escuchar.

Esta semana te traemos mucho talento mexicano. Primero tenemos a la zacatecana Arroba Nat, una cantautora que está pisando fuerte en la música independiente; también, de Baja California, traemos a FRNCE, una cantautora cachanilla que con un sencillo nos conquistó, y a V. Rod más su take en el neo-hip hop; luego pasamos a Sonora con La Fase 3 y su visión de los corridos tumbados y para cerrar en el Cono Sur traemos al poeta y cantautor argentino Galean.

Conoce más sobre ellxs y escucha la playlist que te dejamos al final. ¡Arre!

Arroba Nat

Foto cortesía de ONErpm.

Arroba Nat es el proyecto solista de Natalia Díaz. Esta joven ilustradora y cantautora, originaria de Zacatecas, México, está logrando, poco a poco, posicionarse en la música independiente en español.

Abarca el género folk y pop con letras que abrazan melancolía, amor y todo el universo de los vínculos. Comenzó a tocar en bares y cafés en la Ciudad de México en 2016 y para 2017 lanzó su primer EP llamado ‘’Vulnerable’’, producido por youyousolo.

“Mi música es un reflejo de todo lo que soy y he experimentado como persona, siendo esta la manera de externar mis emociones”. Cuenta a Noisey. Y en sus composiciones lo deja clarísimo. Durante el 2019 lanzó su primer álbum “Para echar la lloradita’’, con sonidos que te recuerdan a Chavela Vargas, José José y Los Panchos. Un año más tarde trabajó con Kristian Parker en “Los días en la sala’’, otro EP que habla sobre la nostalgia y el amor y desamor por la familia y el hogar.

Hoy nos trae “Ponte en mi lugar”, un single en colaboración con el joven mexicano Absa G, quien le agrega su toque de rap y hip hop a una canción que habla sobre una ruptura amorosa. Una serie de reproches reflejados en un blanco y negro que cuentan la historia de un vínculo que ya se terminó.

Galean

Foto: cortesía de Melisa Lipnizky.

El argentino Rodrigo Lalli Galean nos conmovió con sus letras y poemas que muestran refugios y recovecos de la ciudad de Buenos Aires. “Mi vida es la música y trato de transmitirle eso a mi público. Una búsqueda siempre en expansión. Canciones con corazón”, dice a Noisey Next.

Este artista cuenta que toda su vida estuvo rodeado de música, poesía, astrología y esoterismo. En su historial cuenta con dos EPs colaborativos y propios. Junto a guitarras y sintetizadores Galean nos regala un mundo repleto de imaginación.

Si te gusta Spinetta, Drexler y Gustavo Cerati, debes escucharlo. Este año lanzó “ØVAL”, el primer adelanto de lo que será su segundo álbum que se llamará “Pasado Mañana” y escucharemos este 2021. A parte nos trae un segundo adelanto llamado “Ave Atonal” en colaboración la voz de Esmeralda Escalante de AINDA, una banda reseñada en esta columna semanal, que cuenta con su voz bellísima y repleta de carisma.

FRNCE

Fotografía: Cortesía de PENNY MGMT.

FRNCE no necesitó más que un solo single para llamar nuestra atención. Con 22 años, la cantautora mexicana originaria de Mexicali, Baja California, recientemente presentó el primer sencillo de lo que será su disco debut y nos ha encantado. “Noches de Abril es un tema bastante íntimo, melancólico, desgarrador, a la vez fuerte y directo”, comparte a Noisey.

A la corta edad de 10 años la cachanilla comenzó a desarrollar su lado musical y desde entonces no ha parado. “Desde chica me ha encantado escribir, sobre todo crear universos o contar historias. Diferentes géneros musicales han influido en mí a lo largo de mi crecimiento y estos me han ayudado a crear distintas melodías. El escribir y hacer música me ha dado la libertad de poder expresarme y sacar todo lo que llevo dentro”, confiesa.

Con un estilo que nos recuerda a Arcade Fire y Bon Iver, FRNCE es una fuerte apuesta dentro de la escena independiente mexicana y de la cual podremos saborear otra pizca de su talento cuando publique su primer álbum. Así que si “Noches de abril” te gustó… Esperá lo que se viene. “Estoy entusiasmada y dispuesta a recorrer el camino que el viaje tenga preparado para mí”, concluye. Acá te dejamos el video hecho por Colorado River Films.

La Fase 3

Fotografía: GEBEK. Cortesía de Warner Music México.

Saúl, Luis Ma y Ramón son tres jóvenes cantautores y músicos originarios de Sonora, en el noroeste de México. Además son los encargados de darle vida a La Fase 3, el primer trío mexicano de corridos tumbados. ¡Sí, señor!

El grupo anda en el camino musical desde 2020 y se alió con Diamante Records en búsqueda de poner su granito de arena en el imperio del regional urbano, como Jimmy Humilde de Rancho Humilde lo bautizó.

“Somos morros con ganas de hacer música, al estilo de los corridos tumbados, pero dando nuestra propia esencia con toques frescos y fusionando tintes de otros géneros”, comparten a Noisey.

Debido a su talento y actitud, la disquera Warner Music México los firmó y de esa unión han llegado grandes cosas. Un ejemplo es su nuevo sencillo “Malgastando mi destino”, en colaboración con Pinky06 y Emi Chávez.

La Fase 3 son jóvenes de 18 años, así que si a este punto de sus vidas ya la están rompiendo, esperemos otros tres años a ver dónde están…ahora solo debes darle play.

V. Rod

Fotografía: Cortesía de PENNY MGMT.

“Produzco, compongo y canto. El sonido west coast es mi referencia, pero hago R&B, pop o cualquier otra cosa que se me ocurra en el estudio”. ¡Pum! Así se presenta V. Rod, un artista y productor mexicano de Ensenada, Baja California, que con solo 24 años tiene un amplio conocimiento musical que le permite viajar entre géneros y básicamente, hacer lo que quiera.

Escuchar sus canciones es encontrarte con una clara influencia del rap de la vieja escuela de California, agregando tintes de G funk, boom bap y hasta trap. Victor Rodarte (por eso V. Rod) se acerca directa y naturalmente a estos sonidos, y plasmó este bagaje musical en 55, su álbum debut de 2020.

Actualmente tiene una serie de sesiones llamadas El niño de la costa —muy al estilo de Bizarrap— en las que trabaja en la producción y ha invitado a exponentes como Tonnie Rico, Lancer Lirical, Blnko, y iQlover. Y como el buen V. Rod es adepto de colaborar con otros exponentes que también la están rompiendo, te dejamos su colaboración con otro de los artistas que han pasado por las filas de #NoiseyNext: Absa G. ¡Disfruta!

