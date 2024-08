Noisey Next 8M: Mujeres en la música

Uno de los desafíos más grandes en la industria musical es que haya más mujeres arriba de los escenarios. Ellas cantan, componen, producen, bailan, tocan y hacen ruido dentro de géneros musicales que son históricamente sexistas. Nuestra misión: visibilizar la escena musical underground protagonizada por mujeres, lesbianas, queer, no binaries, trans y travestis.

En esta edición de Noisey Next, que coincide con la conmemoración del #8M, convocamos a productoras musicales feministas para difundir su trabajo y que nos recomienden a las artistas que quizás no tenías en el radar. Se llaman Ruidosa, T3mplum, Constelaciones en la Piel, NRMAL y Mujeres Vinileras. Cinco proyectos que difunden y trabajan sonidos originales, cinco espacios diversos que procuran hacer una curaduría con una perspectiva de género.

Junto a ellas armamos una playlist que te hará bailar, llorar y luchar. ¡Dale play para demoler al patriarcado!

Ruidosa

Ruidosa es una iniciativa creada por la chilena Francisca Valenzuela. Se trata de un festival de música que se complementa con una plataforma digital sustentada por una red de activistas.

Su manifiesto deja en claro que este proyecto está en constante transformación. Ruidosa es una invitación a “todas aquellas que alguna vez se han sentido inadecuadas, inseguras, demasiado tradicionales, demasiado excéntricas, demasiado feas, demasiado atractivas, demasiado tímidas, demasiado extrovertidas”.

Esta comunidad ha creado y contribuido con espacios de diálogo en paneles, ha organizado festivales y ha generado en su plataforma contenido musical transfeminista para impulsar una industria musical con igualdad de género en Latinoamérica.

Ruidosa lleva un recorrido en la región con más de 150 creativas, músicas, activistas y latinxs de una gran diversidad de estilos y edades, incluidas Lido Pimienta, Jessica Hopper, Mon Laferte, Pussy Riot, Marialy Rivas, Shirley Manson, Le Butcherettes, Ali Gua Gua, Mahani Teave, Ximena Sariñana, Carla Morrison, Mare Advertencia Lirika, Barbi Recanati, Alice Bag, Beatriz Pichi Malen, entre otras.

T3mplum

“Somos seres libres, empoderados y con opinión”, así comienza el manifiesto de T3MPLUM, un sello enfocado en la creación y desarrollo de la música, el arte y la cultura, integrado principalmente por cinco artistas mujeres que buscan visibilizar la escena underground en Chile, ellas son: Ana Sofia, Martina Petric, INAD, De Lein, Dindi Jane.

Este espacio de difusión es considerado un templo que convoca a la reflexión y a la militancia, un espacio sagrado para el desarrollo y la creación, un lugar que tiene una visión política que sirve para difundir un contenido musical con perspectiva de género.

Las protagonistas de T3MPLUM viven los procesos de composición y lanzamiento como un ritual, dicen ser hechiceras en la creación sonora: “Vivimos nuestra sexualidad. Valoramos nuestro cuerpo, conocemos nuestro poder, actuamos con respeto, honestidad, amor y compromiso”.

Constelaciones en la piel

Hace cinco años la periodista mexicana Steff Torres le dio vida a Constelaciones en la Piel como respuesta a su gusto por la música, el periodismo y la necesidad de crear un espacio para dar difusión a todas las bandas y proyectos nacionales que no tenían proyección en otras plataformas o revistas especializadas por sus características experimentales, ruidosas y que podrían ser difíciles de digerir para los oídos.

“En un principio pensé que Constelaciones sería una especie de diario musical, pero fue creciendo hasta volverse un medio, lo que me llevó a imprimir dos fanzines por el interés de conservar la historia de la música de nuestro país y crear objetos que puedan dar parte de les productores que están creando. Gracias a estos, me llegó la oportunidad de tener un programa de radio en línea en Bullterrier Fm. A partir de ese momento me di cuenta de que tenía que programar a más mujeres”, comparte Steff a Noisey.

Desde entonces su plataforma se ha convertido en un lugar para apoyar a todas las mujeres que, como ella, quieren extender su voz de diferentes maneras. “Así empecé a enfocar mi contenido con programas donde solo escuchamos música de productoras, renombrándolo #EscúchanosyTiembla. También busco que la mayoría de mis entrevistas sean a productoras DJ y colectivas de mujeres, para crear una cadena sonora, escucharnos y encontrarnos de acuerdo a los temas y géneros que nos gusten. Esto para encontrar las heridas que nos atraviesan, sanarnos y acompañarnos sabiendo que no estamos solas”, agrega Steff.

Sumada a su labor con Constelaciones en la Piel, Steff fundó el Club del Ruido, un espacio de lectura musical y electrónico para mujeres y personas no binarias, en búsqueda de generar un foro seguro para dar a conocer más información sobre la historia de la música y la vida de las talentosas mujeres que se han parado en los escenarios a través del tiempo.

NRMAL x Devil In The Woods

Durante toda su trayectoria como productora, NRMAL se ha distinguido por ser de los festivales de México que más mujeres incluyen en sus line-ups. Empress of, Mazzy Star, Juana Molina, Jenny Hval, Tasha the Amazon, Sky Ferreira, Grimes, Girl Ultra, y muchas otras artistas de todo el mundo han pasado por sus escenarios.

Siguiendo esa línea de reconocimiento al trabajo y talento de mujeres, se juntaron con el sello discográfico Devil In The Woods para presentar Espacios Vacíos Vol. 1, un compilado con 13 proyectos mexicanos que amplifican la conversación feminista.

Con música llenamos los espacios vacíos. Los espacios vacíos que dejan las mujeres que ya no están, y los que así quedan por falta de igualdad; los espacios vacíos que el sistema se niega a dejarnos ocupar. Con música llenamos los espacios vacíos.

El vinilo edición limitada de colección incluye canciones de Andrea Franz, Kirnbauer, Le Ra, Marion Raw, Margaritas Podridas, Michelle Blades, Mint Field, Neptuna, Norwayy, Petite Amie, Ruido Rosa, Sailawway, y Silver Rose. Todos proyectos liderados e integrados por mujeres de distintos géneros musicales que con su talento llenan los espacios vacíos de una industria que sigue siendo dominada por el género masculino.

Arte de Rachel Levit.

Puedes adquirir Espacios Vacíos Vol. 1 en Devil In the Woods, DISTRO y Bandcamp. Todas las ventas serán donadas a EQUIS, Justicia para las Mujeres, una organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Mujeres Vinileras

Desde Ciudad de México, este colectivo integrado por trece mujeres se ha dedicado a investigar, coleccionar y seleccionar música en formato vinyl.

Las Mujeres Vinileras tienen una misión súper difícil: traer de vuelta un formato que parece olvidado pero que ha dejado un legado precioso. ¿Qué más? Que sean mujeres las que suenen. Es por eso que tienen una colección que supera la centena de discos, con la combinación de todos los géneros que se puedan imaginar, desde el rock y el pop, hasta la cumbia y la madre África.

Este proyecto ya resuena en los sitios más underground. Han realizado ciclos colectivos, fiestas temáticas y reuniones. “Nos esforzamos por gestionar desde nuestra realidad como mujeres. Creamos espacios seguros para que otras puedan disfrutar sin violencias en la pista de baile, así como visibilizar la labor femenina en la escena, no solo ser parte de una cuota de género. Es más bien procurarla y politizarnos a la hora de tocar, ser dueñas de nuestra cabina y el control cuando tocamos, nos hemos enseñado unas a otras y también hemos podido compartir saberes y sonoridades con otras colectivas tanto en México como en el mundo”, manifiestan.

