¡Póngale play! Hoy: Rock experimental, global bass brutal y psicodelia sudaca

Este artículo hace parte de nuestra serie ¡Póngale play! donde recomendamos las curiosidades no tan visibles que nos encontramos y nos atraen del mundo musical.



Como es costumbre, semana tras semana les traemos una descarga musical que recorre sonidos latinoamericanos que nos vamos encontrando en el camino. Esta vez, la selección variopinta va desde el folclor de la cantaora tradicional colombiana Totó la Momposina, hasta el rock esquizoide guatemalteco de Adonis Muerto, pasando por la psicodelia chilena de Red Belmont, el global bass hipnótico de la dominicana Jarina De Marco y el rocanrol ecuatoriano de Verde 70.

Si lo suyo es curiosear por los sonidos latinoamericanos, esperamos que esta selección sea de su agrado. ¡Póngale play!



Pilar Cabrera – «Contratiempo»

Pilar Cabrera es una cantautora bogotana dotada de una voz dulce. Sus temas suaves te hacen sentir bien, es un pop bonito que a uno lo invita a sonreir. En «Contratiempo», su último video, vemos una conflictiva relación amor/odio entre un niño y un monstruo que acaba con los dos tomando té. Este tema es como tomar un café en una tarde soleada. Pura belleza.

Adonis Muerto – «Lo que no se ve«

Creada en Ciudad de Guatemala en 2008, esta es una banda oscura y onírica de rock experimental y esquizoide. Su siniestro sonido es una invitación a ver lo más profundo del alma humana. Es una genialidad llena de destellos azules y púrpura que juega con los límites del sonido y la razón. «Lo que no se ve», su primer video, es una tétrica y sublime obra animada.

Red Belmont – «Even If You Want It»

Psicodelia chilena para bailar hasta morir. Red Belmont es un trío de Santiago de Chile que propone un rock duro y colorido. Mucho bajo, solos estrambóticos y una batería hipnótica que nos invita a movernos y no pensar. Este trío acaba de lanzar su primer LP llamado Into My Own con el que buscan infectar cerebros en toda la región.

Pablo Trujillo – «Super fuerte»

Hace un par de meses presentábamos en esta misma columna de descubrimientos latinoamericanos la nueva etapa del cantautor bogotano Pablo Trujillo, una exploración electrónica y minimalista con la sagacidad juguetona que siempre han tenido sus letras. Siguiendo esa misma idea, Trujillo nos presentó el video de su canción «Super fuerte», dirigido por Sergio Manrique. Una pieza que entre el desdoblamiento multicolor y las letras mundanas nos acerca al universo experimental de este personaje al que sin duda hay que tener en el radar.





Toto La Momposina feat Hugo Candelario – «La Paloma»

El resultado de juntar a dos genios del folclor colombiano no puede ser otra cosa que un deleite para el oído. Por un lado, Totó La Momposina, una de las cantaoras más importantes de la costa Caribe colombiana, y por el otro Hugo Candelario, uno de los maestros de la música del Pacífico. En «La Paloma», el paseo vallenato se junta con la marimba, el cuero de los tambores y el tiple creando un viaje increíble que invita al baile y el goce. Además, esta canción hace parte del disco Ojo de agua que será publicado por el sello Acento Mestizo y que reúne y celebra la música tradicional de estas tierras.

Verde70 – «Últimamente»

Verde70 apareció a principio de milenio en Ecuador, en una escena alternativa e independiente rock, con esta nueva sangre y estas nuevas ideas de proponer algo diferente. 17 años después la banda, luego de separarse un tiempo, está trabajando en su quinto disco de estudio, retomando las giras y armando colaboraciones con artistas internacionales para retomar un camino que promete muchísimo. Si les da curiosidad saber del rocanrol ecuatoriano, Verde70 es una buena entrada.

https://www.youtube.com/watch?v=CSEQLTlji00

Jarina De Marco – «STFU»

Directo desde República Dominicana nos encontramos con esta joyita, un proyecto explosivo, hipnótico, exótico y fascinante que guarda en su esencia ese veneno atractivo de la música latina y su complicidad con ritmos isleños aletosos. Escuchar a Jarina de Marco es de alguna manera dejarse llevar por un global bass que recuerda alguna etapa de Major Lazer, pero con una exploración sonora increíble e igualmente contagiosa a la hora de bailar. Recientemente publicó «STFU» vía Mad Decent y en realidad es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque está muy fino para la pista de baile.

Urdaneta – «Distancia y Vejez»

Desde hace ya un buen tiempo les hemos estado hablando de Urdaneta, uno de los proyectos más interesantes en cuanto a la exploración sonora del rock y la psicodelia latinoamericana. Hace apenas unos días publicaron su sencillo «Distancia y vejez», un viaje por ritmos andinos y una guitarra eléctrica que dibuja una armonía repetitiva y arrulladora para sumergirnos en una letra nostálgica y dolorosa que rememora un viejo amor evaporado por el tiempo y el olvido.



Malecón – «Típico»

En la escena musical urbana de Colombia, tanto La Ruka como Flaco Flow tienen su historia escrita desde hace años. Ahora, luego de trabajar en distintos proyectos, este par se junta para crear un proyecto exquisito que mezcla el golpe de marimba típico del folclor pacífico con el boom bap del hip hop, los arreglos electrónicos y el dancehall movidito. Una joyita emergente que sin duda hay que tener en el radar.