Quentin Tarantino hizo una lista de reproducción gigante con su música favorita de sus películas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Hay muchas razones por las que las personas tienen la filmografía de Quentin Tarantino en muy alta estima. Algunos fanáticos del cine acuden a ver sus películas por los personajes coloridos y parlanchines. Algunos van por la gratuita, pero muy estilizada violencia. Algunos otros se sienten atraídos por las referencias exageradas a los clásicos del cine. Otros, incluso, pueden acudir por las escenas fetichistas con pies. Pero entre los aspectos más apreciados y consistentes de sus películas está su gusto impecable por la música. Ya se trate de antiguo y olvidado material de archivo, o de exuberantes composiciones originales con orquesta, Tarantino ha probado ser un maestro en el uso de la música para crear un ambiente, haciendo eco y amplificando las energías eclécticas de sus personajes a través de perturbadoras canciones de funk, jazz, soul y folk de los anales de la historia.

Esta semana, Tarantino se fue el encargado de la lista de reproducción “Film & TV Favorites” de Spotify, reuniendo casi cuatro horas de sus canciones favoritas que han aparecido en sus películas. Hay algunas elecciones obvias, como la versión de Nancy Sinatra de “Bang Bang”, que fue famosa por el lanzamiento de Kill Bill Vol. 1, pero hay más de 60 canciones en la lista de reproducción, por lo que se dio espacio para profundizar. Incluso si no estás familiarizado con el contexto fílmico de las canciones, sigue siendo una una lista bastante fascinante por derecho propio.

Junto con su coordinadora musical Mary Ramos, Tarantino ha creado algunos de los momentos musicales más memorables del cine en las últimas décadas, los cuales incluyen tanto canciones de rock que musicalizan bailes inesperados como éxitos del grunge sonando a todo volumen mientras un personaje fuma de un bong hecho con una botella de miel en forma de oso. Por lo tanto, es lógico que, ahora que Tarantino estrenará su nueva película Once Upon a Time… in Hollywood, haga una retrospectiva acerca de este aspecto de su trabajo.

Además de la lista de reproducción, la banda sonora completa de Once Upon a Time… in Hollywood también se encuentra disponible en Spotify, junto con un podcast donde Tarantino explica a profundidad las elecciones musicales que hizo en la película pista por pista. Sin embargo, si aún no has visto la película, puedes escuchar la lista de reproducción de arriba para recordar con qué tipo de aventura musical te encontrarás.