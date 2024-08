Radiohead lanza oficialmente 18 horas de sesiones filtradas del ‘OK Computer’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La semana pasada se filtraron en internet 18 horas de material de las sesiones de grabación del OK Computer de Radiohead de 1995 a 1998. El grupo siempre ha sido transparente sobre su proceso, a menudo lanzando demos, b-sides y material descartado de su catálogo. Pero estos archivos, que supuestamente son minidiscos hackeados de la colección personal de Thom Yorke, son un vasto tesoro de creatividad en progreso de su álbum más ubicuo. Entre las muchas cosas geniales contenidas en la filtración hay una emocionante primera versión de su b-side “Lift”, originalmente lanzado tras la reedición ampliada del LP OKNOTOK de 2017, junto con versiones anteriores de canciones posteriores de Radiohead como “Nude”, “Life In A Glass House” y mixes alternativos de cada versión del álbum.

Videos by VICE

A pesar de que estos lanzamientos son geniales y emocionantes para los fans, no fueron compartidos en un inicio con el consentimiento de la banda. Debido a que a Radiohead no parece importarle que su música se comparta en internet, lanzaron oficialmente todas las sesiones filtradas en Bandcamp. En un comunicado, el guitarrista Jonny Greenwood explicó: “Nos hackearon la semana pasada, alguien robó el archivo de minidiscos de Thom de la época del OK Computer, y supuestamente exigió 150,000 dólares para no hacerlo público”.

“Así que, en lugar de quejarnos —mucho— o ignorarlo, liberamos las 18 horas en Bandcamp para ayudar a Extinction Rebellion”, continuó. “Sólo durante los próximos 18 días. Así que por 18 libras pueden averiguar si deberíamos haber pagado el rescate”.

En el enlace de Bandcamp, Thom Yorke escribió sobre el lanzamiento, “no es muy interesante [y] es una gran cantidad”. Las ganancias de las sesiones apoyarán a Extinction Rebellion, un movimiento de resistencia no violenta que combate el cambio climático y el colapso ecológico. Si descargas los minidiscos, las listas de las canciones no están organizadas, así que los fans emprendedores crearon un documento de Google con las marcas de tiempo para ayudar a las personas a revisar todo el material. Escúchenlo a continuación.