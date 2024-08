Redefiniendo la masculinidad negra con Channel Tres.

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La música de Channel Tres es inexorablemente magnífica. La estética despreocupada de su interpretación sobresale no solo por sus excéntricas rutinas interpretativas cargadas de baile, sino también porque su música invita a otros a unírsele. La música de Tres es también seductora.

El EP debut del artista de Compton, California, lanzado el año pasado, balancea perfectamente el funk y la seducción, alcanzando así un sonido que es el punto medio entre el house y Barry White. El house, un género de la música dance creado en Chicago en la década de 1970, no es un espacio típicamente popular para los artistas negros en estos días, pero ha resultado fructífero para Tres, quien recientemente estuvo de gira con Childish Gambino y recibió el visto bueno de Elton John, quien elogió a Tres al declararlo su nuevo artista favorito.

Ahora, con su nuevo EP Black Moses, llamado así en honor al álbum del mismo nombre de 1971 de Isaac Hayes, Channel Tres pretende infundir su sonido único con mucho más de su voz. Canciones como “Brilliant Nigga” y “Sexy Black Timberlake” celebran la negritud y al mismo tiempo son el análisis personal de Tres de su propia masculinidad. Channel Tres no se esconde de los elementos extravagantes que componen su arte. Los celebra, y así se suma a la lista de artistas negros populares como Tyler, the Creator y Lil Nas X que no se definen por estereotipos de género a la vez que se sienten lo bastante empoderados para identificarse como queer.

Black Moses es el sonido de Channel Tres que le da a la audiencia una muestra de su crianza y personalidad. Podría definirse simplemente como muy pronegro, pero el EP es más que una simple declaración política. Black Moses es un retrato maravilloso de Tres que usa sus oscuras experiencias en Compton para crear un futuro optimista para su familia y comunidad. Antes del lanzamiento de Black Moses, VICE se encontró con Tres para hablar sobre su más reciente oferta y cómo su estilo redefine la masculinidad negra:

VICE: ¿Por qué le dedicaste tu álbum a Issac Hayes?

Channel Tres: Tengo una voz muy profunda, y no he escuchado a nadie así en mucho tiempo, así que creo que soy un tipo de negro al estilo de Barry White de la nueva ola. Y las voces de él y de Isaac Hayes eran así durante su tiempo. Los negros del R&B cantaban fuerte, sexy y todo ese tipo de cosas. No soy ese tipo de negro. También me gustan mucho las películas pertenecientes a la escena del blaxploitation, y recientemente vi “Shaft” [para la cual Hayes compuso la banda sonora] y vi sus conciertos, y simplemente me gustó la energía que irradia; además, me resultó muy reconfortante y subió mi autoestima.

¿Te ves a ti mismo como un Moisés negro?

Sí. Soy el primero de mi familia en hacer las cosas que hago y, en cierta forma, tengo un pasado difícil, así que para superar todo eso, fue útil romper muchas barreras que enfrentan también las personas que me conocen y que han estado en el mismo tipo de situaciones que yo. El concepto de Moisés en la Biblia es el de alguien que guía a la gente a la tierra prometida, y siento que gran parte de lo que estoy haciendo es para contribuir a que mi familia y mi comunidad puedan romper ciertas barreras.

¿Qué barreras?

Crecí odiando ser de piel oscura por lo que veía en la televisión, lo que la gente me decía y la forma en que se burlaban de mí porque mi cabello era absolutamente encrespado. La gente puede burlarse de ti mientras creces, y si no tienes un equilibrio entre las personas que te critican y las que son un modelo positivo, las burlas realmente te afectarán. Yo no tuve un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Recuerdo que cuando crecí y estaba tratando de desenvolverme en el mundo, solía compararme con la gente y pensar que eran mejores que yo porque habían crecido de una cierta manera. Lo que me llevó a no tomar ningún tipo de riesgo u oportunidad, y tuve que dedicar tiempo a romper ese estigma en mi mente.

“Sexy Black Timberlake” es interesante porque habla de una hipersexualización resultante de tu piel negra, la cual es una historia que rara vez se cuenta. ¿Cuál fue la inspiración detrás de la escritura de esa canción?

Me gusta cuando la gente dice que soy lindo y cosas así, pero en realidad eso no mejora mi día ni nada. Desde que mi música se volvió más popular, he estado observando cómo al caminar por la calle la gente podría cruzarse a la otra acera o cerrar su bolso solo porque soy un negro caminando por la calle. Es una cuestión de cómo puedo ser objetivado o vilipendiado según lo que lleve puesto o dónde me vean. Al hacer mis presentaciones, a veces las mujeres blancas se acercan, me besan, lloran y cosas así, y pienso, “maldita sea, si me vieran caminando por la calle, probablemente me tendrían miedo, pero ahora les gusto solo porque me han visto cantar”.

Tu estilo es muy extravagante. ¿Te ves en una comunidad con artistas negros queer, como Steve Lacy y Tyler the Creator, quienes también celebran sus estilos extravagantes?

Creo que ya soy parte de esa comunidad por default, porque no me importa y estoy bien con mi energía femenina. Soy fluido, pero no soy gay. Crecí en una comunidad muy pronegra, por lo que siempre decían que [la sociedad] intenta ponerle vestidos a los hombres y emascular al hombre negro, y simplemente nunca creí eso. Amamos a Prince, Michael, George Clinton y todos estos otros artistas negros que son muy extravagantes, así que así es como soy desde un punto de vista puramente artístico, y nada me va a detener. Me gusta mover las caderas. Creo que definitivamente necesitamos crear una comunidad donde si eres un hombre negro y eres gay, debería ser algo genial y nadie debería juzgarte. Si eres gay o más femenino, no es algo que esté bajo tu control.

¿Tu música tiene como objetivo redefinir cómo son percibidos en la sociedad los hombres negros?

Sin lugar a duda. Tengo esta canción [en el EP] llamada ‘Raw Power’, la cual está dedicada a Iggy Pop y cuando la interpreto, salgo, me quito la camisa y muevo las caderas. También me gustan mucho Iggy Pop y David Bowie, y yo y mis bailarines intentamos emular sus actuaciones. Mis bailarines hacen voguing y entonces somos solo tres hombres negros divirtiéndose y dejando que la música los guíe.

¿Hay otros artistas que hayan influido en tu estilo?

Soy de Compton, por lo que Kendrick es una gran influencia. good kid m.A.A.d city salió cuando yo estaba en la universidad en Oklahoma, así que muchas de las cosas de las que él hablaba en ese momento realmente me ayudaron. Steve Lacy me ayudó mucho con las cosas que hace. Ice Cube y Dr. Dre, también. Ahora son millonarios y rompieron las barreras del pasado y usaron su dolor para lograrlo.

¿Cómo ha moldeado Compton tu travesía musical?

Tengo una actitud muy similar a la del grupo de hip hop N.W.A. En “Sexy Black Timberlake”, digo ‘Nigga with a attitude, I see a pinky ring’. En “Top Down” y “Sexy Black Timberlake”, la forma en que suenan las percusiones es algo que saqué de cuando estuve en Los Ángeles. Se relaciona con la cultura G-Funk y el C-Walk típico de Los Ángeles en los años 70. Se trata tan solo de un cierto sonido en la música en el cual la batería no es tan marcada, sino un poco suave.

Parece que toda tu música tiene una temática muy pronegro. ¿Es algo que te enseñaron mientras crecías?

Solo sé todas las cosas por las que hemos atravesado. Y, personalmente, conozco las cosas por las que he pasado, y cuánta sangre fue derramada para llegar a donde estamos ahora. No quiero nunca omitir eso o perder el respeto por lo que hicieron mis antepasados. Hubo momentos en los que intenté encajar con otros grupos de personas, y estaba fuera de lugar. Es fácil para mí hablar de mí y de la cultura negra porque eso es lo que soy. Mi hermano menor está encerrado en prisión y mucha de mi familia está encerrada y luchando, ¿sabes? Sé que no sería así si hubiéramos tenido una mejor infancia, pero así es como son las cosas, y sé que ese es el tipo de situaciones que resonaron con ellos, por eso sé también que la música tendrá un alcance que me sobrepasará, y por ello prefiero decir algo cool que esté respaldado por un buen espíritu. Prefiero que sea así, porque ayudará a mucha gente.

¿Qué despertó tu interés en el house?

Me interesé en ella al estar haciendo trabajo de investigación en la universidad. También empecé a escuchar a Moodymann. Esto fue durante el tiempo en que Future lanzó su álbum DS2 y todos estaban haciendo música trap, así supe que quería hacer algo diferente. Empecé a remezclar canciones. Si se trataba de una canción lenta, la cortaba y la convertía en una canción dance. Hacía eso todos los días. Una vez que comencé a ahondar en el género y vi que es un gran mundo y toda su cultura, simplemente empecé a usar varios de sus elementos.

¿Cómo fue enterarte de que Elton John es fan de tu música?

Fue algo que, para mí, derribó muchos muros porque la validación es buena y necesaria. Me refiero a que, yo quería que fuera mi fan Kanye o alguien a quien admirara y con quien tuviera una conexión personal por su música, pero luego [Elton John] resultó ser mi fan. Mi tía de sesenta años me dijo: “¡no puede ser, este tipo es tu fan!”, así que hizo mucho por mí e hizo mucho por mi familia.

¿Ves tu música como una manera no solo de ayudarte a ti mismo sino también de ayudar a los que te rodean?

Tyler [the Creator] tiene una línea en el último álbum que dice, “es difícil creer en Dios cuando no hay espejos”. Creo que es un gran verso, porque somos dioses y tenemos que mirarnos en el espejo para ver al dios en nosotros mismos. Así que, solo quiero reflejar eso. Mucho de esto es solo música groove que te hará desear levantarte y divertirte.