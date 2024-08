Del Nokia Trends al Sónar Bogotá: la historia de amor entre Vitalic y Colombia

Para muchos, la década pasada puede considerarse como uno de los grandes capítulos en la historia de la música electrónica contemporánea. Géneros consolidados, movidas nacientes y artistas innovadores fueron algunos de los ingredientes que acompañaron la llegada del nuevo milenio.

En Latinoamérica, a la par de la explosión de géneros como el techno, el progressive y el minimal, hubo una corriente musical en particular que forjó un lazo entrañable con distintas generaciones que eligieron bailar sin pudor alguno en la bella década de los 2000. El electroclash, aquel delicioso amasijo de electro, synthpop, techno y la siempre rebelde teatralidad del punk, llegó a varios países del continente sudamericano a través de sellos como International DeeJay Gigolo Records, GoodLife, Hot Banana y Different. Estos sellos, a su vez, se convirtieron en la carta de presentación más fidedigna de distintos actos que lograron engranarse en el corazón de miles de jóvenes que encontraron en esta versión trashera y glamurosa del electro, la banda sonora perfecta para una vida de rebeldía, excesos y fiestas interminables.

Fue así como a Colombia, particularmente, fueron llegando las propuestas de DJ Hell, Tiga, Ladytron, Fischerspooner, Miss Kittin & The Hacker y Vitalic, quienes con su juego siniestro de sintes, vocales lujuriosas y puestas en escena disruptivas, flecharon de inmediato a una escena emergente y voraz.

Miss Kittin inmortalizó el Teatro Metropol en 2005, Ladytron conquistó el Teatro Lux en 2006, y Fischerspooner destrozó el Downtown Majestic en 2007.

Flyer del Nokia Trends Colombia 2004.

Pero aunque la música electrónica en Colombia no cuenta con un archivo histórico tangible, el anecdotario de la época nos muestra que Pascal Arbez-Nicolas, el artista francés mejor conocido como Vitalic, ha sido el primero en crear un vínculo íntimo y de aguante con el llamado país del Sagrado Corazón. En el año 2004, sin la más remota posibilidad de indagar en la red por un artista cualquiera, llega a Colombia un joven francés en compañía de pesos pesados del circuito: Karl Bartos, antiguo miembro de Kraftwerk; Coder 23, el proyecto DJ de Patrick Codenys y Richard 23, miembros del grupo pionero belga Front 242; y Todd Terry, el neoyorquino semidiós del house contemporáneo. Toda esta constelación aterrizó por primera vez para el lanzamiento del Nokia Trends, una plataforma pensada para la difusión de la música electrónica a lo largo del continente.

A pesar de los nombres de culto que lo rodeaban, Vitalic supo aprovechar el impulso que traía con el auge de su Poney EP, lanzado por Gigolo en 2001, para brindarle a Colombia un sonido totalmente desconocido. “Vitalic estaba fresquito, y era la expectativa de saber que algo bueno estaba sucediendo, pero que no se había podido escuchar si no se tenía el disco, o si no se había salido del país”, cuenta José Enrique Plata, quien formó parte de la organización del Nokia Trends 2004.

A partir de allí, la relación se formalizó. Vitalic sacó tres álbumes en un lapso de siete años: OK Cowboy (2005), Flashmob (2009) y Rave Age (2012), y como si se tratara de una carta de amor que pidiera entregarse personalmente, siempre regresó a Colombia para presentarle a sus más fieles devotos cada uno de ellos. Asimismo, tracks como “My Friend Dario”, “La Rock 01”, “Poison Lips”, “Rave Kids Go” y “Stamina” se convirtieron en piezas inamovibles de reproductores de música, y en cicatrices imborrables que reflejan la huella indeleble del francés en sus visitas.

Días antes de su presentación en el Sónar Bogotá 2018, y 18 años después de su primera aparición en el país, quisimos recopilar algunos de los videos de las visitas más memorables de Vitalic por estas tierras cafeteras.

Auditorio de La Calera [Bogotá, 2006]

https://www.youtube.com/watch?v=Lct5-LWvs_o

Privilege [Bogotá, 2011]

Vive Electrolux [Bogotá, 2014]

