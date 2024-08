Non Stop Ska: una charla sobre la fiesta más importante de este estilo musical en LATAM

Toño Quirazco, en los años 60, fue el primer artista en interpretar ska en México. En esa época muchas personas que vivían la fiebre del rock & roll, cantaban “Jamaica ska” de Byron Lee sin que este ritmo fuera atractivo entre los jóvenes del país. Décadas después, para los 80, Maldita Vecindad saldría a la luz. Ellos se encargarían de acercar a las nuevas generaciones con el ritmo jamaiquino por excelencia, de donde se desprendería el reggae y rocksteady a finales de los 50, al combinarlo con una actitud punk, tintes de rap, sonidos que rozaban con el afrobeat y calypso, dentro de un sin número de canciones –crónicas de la vida cotidiana y los sectores populares– que hasta el día de hoy son un espejo para la sociedad, como también un referente del rock en español; similar a lo que hizo, y por la misma época, Mano Negra al otro lado del mundo, en Francia.

Tiempo después bandas como Tijuana No! también comenzarían a darle forma a un movimiento de ska mexicano. Pero fue hasta los años 90 donde distintos jóvenes formarían proyectos que en el presente viven del ska, al organizarse y participar en discos como Skuela de baile , compilado que creó Pepe Lobo “El Padre del Mexska” en 1998, el cual reunía a las agrupaciones que ganaban –mientras iban picando piedra– popularidad en la periferia, en el tianguis de El Chopo, o en aquellos conciertos masivos e inolvidables de Ciudad Universitaria.

Hoy podemos hablar que México es un referente del ska y de la fusión musical en base a este ritmo pegajoso. Sus bandas más consagradas como Los de Abajo, Panteón Rococó, entre otras, comúnmente organizan giras por distintas partes del planeta. Por lo que desde 2016 contamos con el Non Stop Ska, la fiesta más importante de este estilo musical en Latinoamérica, y en el cual, para su segunda edición el próximo sábado 17 de febrero, en el Palacio de los Deportes, se presentarán las leyendas del 2-tone en Inglaterra Bad Manners, los japoneses de Tokyo Ska Paradise Orchestra y Oi Skall Mates, los españoles de Decibelios y Juanxto Skalari & La Rude Band, los estadounidenses de Hepcat y New York Ska Ensamble, junto a muchas bandas más de gran parte de América Latina como Desorden Público o Los Negros Vivos.

Nos reunimos con José Luis Olan “Deals”, creador y curador del festival, igualmente que encargado de Out of Control Records; junto a su socio Andrés Sánchez de OCESA, para conocer los orígenes del evento, algunos de los detalles que acontecerán, lo que les afectó el pasado terremoto del 19 de septiembre, entre otras cosas.

Noisey en Español: Deals, ahora eres promotor del ska, pero iniciaste siendo fan del estilo, luego músico con Maskatesta y Out of Control Army. ¿Cómo surge la idea de realizar un festival como el Non Stop Ska?

Deals: Unos amigos me invitaron a comer con Andrés Sánchez de OCESA. Me dijeron que le propusiera un evento de los que yo venía haciendo. Andrés y yo platicamos. Me sugirió que le mandara una propuesta más grande, se le hacía bueno hacer un festival de ska. Empecé a contactar bandas que ya había traído como The Toasters o The Skatalites. Les comenté que había la posibilidad de hacer algo más grande, con una empresa que nos quería apoyar. Les propuse que me hicieran precio para que todas pudieran formar parte y el Non Stop Ska comenzó a tomar forma. No sabíamos que pasaría algo tan interesante.

Andrés, me imagino que a raíz de esta comida, en los eventos de OCESA donde se presentaban bandas de ska la respuesta había sido positiva.

Andrés: Así es. Conocimos a Deals cuando organizamos el concierto de Maskatesta en el Teatro Metropólitan. Fue un reto para nosotros y para ellos. Hacer un show ante 3 mil personas, solos, no fue fácil. El evento resultó positivo, y cuando me propuso hacer algo teníamos el antecedente de que trabajaba bien. Para OCESA las bandas de ska siempre son bienvenidas.

El ska siempre ha sido popular en nuestro país. Hay una escena demasiado grande. Podría decirse que OCESA le está dando su lugar.

Andrés: Lo que estamos haciendo es sumar. Deals tiene el feeling de ver qué bandas pueden integrar el cartel. Por nuestra parte contamos con toda la infraestructura. La idea es hacer crecer este festival, hacerlo de la manera más profesional y con el mismo equipo de cualquier evento que se presenta en el Palacio de los Deportes o el Foro Sol.

Otra cosa interesante es que tú, Deals, en tus inicios trabajaste con Pepe Lobo, una leyenda del ska en México. ¿Qué aprendizaje tuviste hasta llegar a hacer el Non Stop Ska?

Deals: Mi historia entre el Non Stop Ska y mis inicios es rara. Trabajé con Pepe Lobo empaquetando discos de Los de Abajo, Nana Pancha, entre otros grupos. Era mi forma de estar cerca de los músicos que admiraba. Tenía 14 años y nos íbamos a El Chopo a vender los discos. De ahí me compré una trompeta y empecé a practicar. Fue un proceso largo. Pepe Lobo siempre me enseño este camino. Él es una persona que todo lo hacía muy callejero. Las primeras bandas de ska que empezaron a pegar fueron porque las metía en los discos piratas de Tepito. Eso hizo que La Tremenda Korte, Sekta Core, etcétera, estén donde estén. Los mismos grupos argentinos lo admiran. Los Auténticos Decadentes le deben la vida. Pepe Lobo pirateó todo antes de que vinieran a tocar al país. Luego todo lo comenzó a hacer de forma original. A la fecha es el menchardiser oficial de un montón de bandas que ya son mainstream.

Pero ahora, Deals, ¿qué tanto ha cambiado el ska en México para lograr algo como el Non Stop Ska en conjunto con OCESA?

Deals: La escena está muy fuerte. El rollo es que toda la gente siempre ha apoyado el ska comercial. Incluso que OCESA apoye un festival que puede ser de culto para muchos fans del ritmo creo que es lo llamativo. Que OCESA se haya atrevido a decir “va, veamos qué es eso”, está genial. Pero al final es un riego para ambos lados. OCESA pone en juego su dinero. Va más allá de lo romántico de traer bandas que te gustan.

Prácticamente es hacer negocios con OCESA.

Deals: Claro. Aunque hay mucha gente que dice “es que se juntan con el monopolio”, sin embargo, en ese monopolio hay gente que trabaja en los baños, hay quien lleva el asunto de la luz, el cáterin…

Es bastante llamativa esta fusión que se da entre el ska y OCESA, ya que tú, Deals, vienes de la escena underground, de hacer las cosas por cuenta propia.

Deals: Podría decir que es una mezcla de hacer las cosas con el corazón y con profesionalismo.

Andrés, ¿y OCESA de qué manera percibe esta magia que tiene el ska para poder lograr eventos tan grandes?

Andrés: Desde la primera edición del Vive Latino siempre hemos incluido bandas de ska. Siempre lo hemos tenido presente. Cuando presentamos a Los Fabulosos Cadillacs ya sabemos que será un lleno total. Hace dos años hicimos los veinticinco años de Panteón Rococó y hubo 25 mil personas. El año pasado tuvimos a Caligaris y se vendieron 17 mil boletos sin publicidad. Pero el récord que hemos tenido se dio con Los Auténticos Decadentes, se vendieron 65 mil boletos. El ska no es ajeno a nosotros. Queremos que festivales como este sean un semillero donde surjan bandas. Deals nos indica dónde se encuentran y nosotros las apoyamos.

Pero, Deals, ¿por qué el ska en México es tan amado u odiado?

Deals: Porque no hay una definición clara del ska. La gente que va al Non Stop Ska son personas que realmente sí gustan del ritmo. Con el Non Stop Ska, yo que he vivido su boom yendo a tocar por distintos lados, es emocionante llegar a Perú, Chile y te digan que es el mejor festival de Latinoamérica. Incluso hasta en Londres, la persona que organiza el London International Ska Fest me dijo que estaba increíble, cuando mi sueño es algún día ir a su festival.

Ahora, y viéndolo de ambos lados, ¿qué sorpresas se llevaron después de la primera edición del Non Stop Ska?

Andrés: La gente que asistió, tanto el público, la prensa, nosotros y hasta las bandas, estuvimos muy contentos. No únicamente es un show en el domo del Palacio de los Deportes. Sino que se colocó un escenario en el domo, uno el pabellón y otro en medio. Podías circular como regularmente sucede en los festivales, con tres opciones sonando al mismo tiempo.

Deals: Fue un experimento para ver cómo podían convivir los skinheads con los mods, con los rude boys, con la gente que escucha ska mexicano. Sí tenía un poco de miedo. No sabía si se podían dar peleas. Al final estuvo bien bueno todo. Contamos con la participación de Richie Ramone. Fue un trancazo tener a uno de los Ramones en el escenario. Fue un festival de ska con presencia punk. Tener a los Mad Caddies o Voodoo Glow Skull fue muy especial.

Incluso algunas bandas de culto como The Skatalites o The Selecter ya habían venido anteriormente al país, sin embargo el número de asistentes fue menor al que esperan tener en la segunda edición del Non Stop Ska.

Deals: Bueno, antes del Non Stop Ska ya estaba haciendo shows con dos mil o tres mil personas. Hubo muchos “promotores” que por puro negocio empezaron a hacer eventos de ska, pero les hacían muchas porquerías a las bandas y se daban muchos fraudes. Siento que el mercado del ska estaba muy castigado. Entonces, cuando salió el Non Stop Ska con OCESA la gente dijo “sí queremos que esté circulando por la calle, pero también queremos que sí se haga”. Creo que tomaron bastante bien que el festival estuviera en las manos de OCESA, porque ahora sí era seguro que un festival de este tamaño se realizaría. Por eso la gente de otras partes de México y el mundo compró vuelos, sólo que al final sucedió lo del sismo del 19 de septiembre…

¿Qué ocurrió en esos días entre ustedes, las personas que ya tenían sus boletos para el 23 de septiembre? ¿Algunas bandas ya estaban acá cuándo se dio el terremoto?

Andrés: Varias bandas ya habían llegado. Lo que intentamos hacer fue respetar al 100% el cártel del festival. Sólo hay dos grupos que se sustituyeron, ya que tenían otros compromisos. La idea era no defraudar a quienes ya habían adquirido su boleto ni quitarle algún headliner. Pero sí, viéndolo por parte de la empresa, fue más costoso; se tuvo que volver a pagar toda la logística del festival. Aun así tenemos fe de que va a levantar y va a continuar para muchos años.

¿Qué bandas eran las que ya estaban por acá?

Deals: Desorden Público estaba a tres calles de mi casa, por la calle Medellín, donde se cayó un edificio de la colonia Roma. Yo estaba con Bad Manners. Un guitarrista de Decibelios también se encontraba por la zona. De hecho muchas bandas llegaron ese mismo día del temblor y tuve que ir por ellas al aeropuerto. No había camionetas, todas estaban rentadas para llevar y repartir víveres. No había muy buena comunicación telefónica. Tenía incertidumbre de qué iba a pasar. Hasta el otro día pude ir a OCESA. Nos juntamos a hablar y me dijeron “todo tranquilo, no te preocupes”. No sabíamos si se iba a cancelar. El gobierno aún no daba instrucciones. Y cuando nos dicen finalmente que se cancela, no sabíamos si sería definitivo o se pospondría. Para OCESA era volver a comprar vuelos, volver a comprar hoteles, volver a rentar el Palacio de los Deportes.

Pero parece que después de la tragedia el Non Stop Ska podría ser más que interesante, que las bandas vengan con una motivación extra.

Deals: Toda esa semana del terremoto fue muy dura. El lunes había entrado un huracán a Puerto Rico. Los Negros Vivos me hablaron y me dijeron que no podían salir de su país. Todavía hace poco no se habían visto entre ellos, y apenas nos dijeron “sí vamos a ir al festival”. Para ellos será un regreso a los escenarios. Todas las bandas se solidarizaron con México.

De hecho habrá cosas muy interesantes; esto que comentas de Los Negros Vivos, también la presentación del nuevo material de Juantxo Skalari. ¿Qué más acontecerá en el Non Stop Ska?

Deals: Hay muchas cosas. Tokyo Ska Paradise Orchestra hizo una canción para la película Coco; Desorden Público estuvieron nominados a los Latin Grammys junto a todos esos monstruos del reggaetón, lo cual habla muy bien del ska; Bad Manners anteriormente ya ha hecho cosas junto a Oi Skall Mates en Japón y se van a encontrar aquí.

Mencionabas que el Non Stop Ska es un festival para los amantes de este género, sin embargo también es para cualquier persona que guste darle una oportunidad, que se quiera acercar al ritmo y sus distintas vertientes.

Deals: Yo pienso que es el mejor pretexto para alguien que no le gusta. Si tienes amigos que te dicen “guácala el ska”, puedes decirles “no mira, te voy a llevar al Non Stop Ska para que realmente escuches lo que es”. Eso a mucha gente podría cambiarles la perspectiva, que a lo mejor la gente diga “es que no conocía el ska, sí me gusta”. Es un buen momento para invitar a todos los que te molestan que el ska no es nada bueno. Es un festival muy cuidado para todo tipo de gustos. Mezcla todos los subgéneros. Hay sound systems, hay DJ’s. Te mete al mundo del ska.

¿Tú qué opinas Andrés?

Andrés: Te da la posibilidad de conocer bandas nuevas. Igual te dejas llevar por Bad Manners o Tokyo Ska Paradise Orchestra, pero con tu mismo boleto podrás ver a muchísimas bandas más, de distintas partes del mundo. Por ejemplo, si no fuera por el Non Stop Ska, hubiera sido más difícil que Calibre 57 de Panamá pudieran entrarle al auge del ska que hay acá. También le funciona a las bandas más pequeñas, ya que las pueden ver muchas personas.

Y OCESA, después de estas experiencias que ha tenido con el ska, ¿cómo ve este movimiento?

Andrés: Es complicado que en la primera edición un festival funcione al 100%. Ahora, en su segunda edición, comienza a tomar mayor forma, a ganarse su espacio.

Deals: Hasta el día de hoy todo va muy bien, mucho mejor que el primer año. Ahora hasta se abrieron las gradas. Pero la petición que les hacemos a todos los amantes del ska, al organizar el festival, es que se reporten ese día, que se vea que somos un movimiento, una escena fuerte. Incluso van a venir gringos, ingleses, gente de Latinoamérica.

Es que sí parece ser el festival más importante de América Latina en cuanto al ska.

Deals: Sí. Y hay muchas historias entre cada una de las bandas. Por ejemplo, Adhesivo, que es una banda salvadoreña muy importante en su país, ya los he traído seis veces y te tienes que echar unos tiros con migración; hacer cartas, ir allá para firmar por ellos. Es una banda complicada. Sacar a un salvadoreño de su país es difícil. Nosotros quizá lo veamos como una banda más, pero Adhesivo en El Salvador es una motivación para muchos jóvenes, que vean que sí se pueden cumplir sueños. Todo entra en un contexto social, igual que con Mafia Rusa o La Banda Skalavera, que son grupos de migrantes radicando en Estados Unidos. Ellos finalmente ya pudieron conseguir sus papeles y van a venir por primera vez a su país. Los mismos Travelers All Stars que son una banda muy underground del Estado de México, que estén en el Non Stop Ska no quiere decir que necesariamente tengas que ser mega comercial. Todos los jamaiquinos que vienen a tocar a México siempre recurren a ellos para que sean su backing back. No tenía el gusto de conocerlos, no fue un tema de amistad, pero pues es la única banda de skinhead-reggae de México y era necesario tenerlos en el festival.

Andrés: Muchas bandas sí las buscamos, pero otras levantan la mano, como ocurrió con Tokyo Ska Paradise Orchestra, ya que su manager estuvo en la primera edición del Non Stop Ska y pidió formar parte del festival. Percance de Costa Rica ya no pudieron venir por compromisos, pero rápidamente Skampida de Colombia dijo “yo quiero estar”.

Deals: Te digo, el festival está pensado con el corazón. Mark Foggo de Inglaterra, quien se unió al Non Stop Ska hace poco, aun cuando su backing back es la mitad de Maskatesta y actualmente no me llevo con ellos, nos sentamos a platicar y decidimos hacer algo por el festival, porque el ska es eso, ¿no? Es unidad.

