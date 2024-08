Norteñas y fronterizas: el proyecto que visibiliza el trabajo de las fotógrafas del norte de México

A principios de enero de 2020, a la fotógrafa de prensa Velia de la Cruz, originaria de Hidalgo del Parral, un municipio no muy grande al sur del estado mexicano de Chihuahua, se le pasó un pensamiento por la cabeza: conocía el trabajo de muchas fotógrafas del centro del país, de la capital y alrededores, pero casi no sabía del trabajo de otras mujeres fotógrafas que llevaran a cabo su trabajo en el norte de México aparte de las colegas que trabajaban en la ciudad en la que vive, Monterrey.

Estaba segura de que tenía que haber colegas haciendo un buen trabajo en la zona y se le ocurrió la idea de crear un proyecto que las agrupara y que mostrara el trabajo de todas esas mujeres que, al menos para ella, eran totalmente desconocidas. Es así como nace “Fotógrafas del Norte”, un proyecto sin ánimo de lucro, gestionado exclusivamente por Velia y que actualmente toma la forma de una cuenta de Instagram, pero que tiene vocación de ser mucho más.

Claudia Platt, Hermosillo, Sonora. @claudiaplattavila

Hace unos días dimos con el proyecto por casualidad y nos dejó absolutamente fascinados. Las fotos recogidas en el mismo captaban, a través de los objetivos de diferentes mujeres, la realidad de una de las zonas más ricas culturalmente y, a la vez, más conflictivas de todo el continente americano. Así que decidimos ponernos en contacto con ella para que nos platicara un poco más de su proyecto.

VICE: Hola Velia, ¿cuántos años llevas en el mundo de la fotografía?

Hace casi 10 años que soy fotoperiodista en un periódico en Monterrey, pero he trabajado como fotógrafa desde hace más de 17 años, tengo experiencia en cobertura de eventos culturales, política, espectáculos, reportajes y fotografía de deportes, me interesa y me gusta la fotografía documental, el retrato, la foto de calle y el registro de marchas feministas.

Veronique Chapuy, Monterrey, Nuevo León. @vchapuy

¿Cómo nace el proyecto?

Quería conocer más fotógrafas del norte de México y ver qué era lo que estaban haciendo. Sentía que yo estaba muy metida en mis cosas y no me relacionaba mucho con otras mujeres fotógrafas.

A principios de 2020, viajé a CDMX a una reunión de fotógrafas mexicanas y noté que había muy poca representación del norte. Empecé entonces a cuestionarme quiénes eran las colegas que hacían foto en el norte. Había visto ya proyectos que unían y daban a conocer a grupos de fotógrafas de Latinoamérica o de España y me surgió la idea de hacer un proyecto más acotado a mi zona. Empecé a preguntar por fotógrafas de Chihuahua, de Durango, etc., y fui contactando con ellas e invitándolas a compartir lo que estaban haciendo fotográficamente. En enero del 2020 abrí la cuenta de Instagram @fotografas_delnorte y comencé a publicar.

Paola Manzano, Mexicali, Baja California. @spmanzano

Desde el principio mezclé el trabajo de fotógrafas consolidadas con el de otras más emergentes o que estaban empezando, con la idea de inspirarnos entre nosotras y apoyarnos, y que se generara una red. Todo fue creciendo gracias al boca a boca, contactaba a una fotógrafa que me recomendaban y ella me recomendaba a alguien más y así se iba formando una cadena. Hasta ahora he publicado el trabajo de aproximadamente 160 fotógrafas.

¿Cuál es el objetivo que buscas con el proyecto?

Buscamos más visibilidad, descentralizar un poco y que la gente voltee a ver lo que se produce en el norte. También queremos conocernos entre nosotras, buscar referentes propios, generar colaboraciones, lazos, ver qué se hace acá y en qué territorios, qué temas se tratan, de qué manera y quiénes los trabajan.

El norte puede ser un territorio algo desértico o con mucha distancia entre una ciudad y otra, el territorio ya de por sí nos pone una barrera. A través de la plataforma, en este caso Instagram, esta barrera deja de existir.

Itzel Aguilera, Ciudad Juárez, Chihuahua. @itzelaguilerag

¿Cómo lo acogieron las fotógrafas cuando les contactaste?

Al principio pensé que iba ser algo muy tranquilo, que quizá iría evolucionando muy lento. Yo estaba muy aislada y no conocía a más colegas por acá, pero platicando con cada una me di cuenta de que pensábamos y coincidíamos en lo mismo, hace falta más visibilidad, más unión y creo que por eso la respuesta fue tan positiva y tan rápida.

Además, en la cuenta hay espacio en historias destacadas para publicar imágenes de fotógrafas procedentes de otros estados o países que apoyan el proyecto. Porque no solo publico trabajos de fotógrafas a las que contacto, sino también de otras que conocieron el proyecto por redes y envían sus trabajos o perfiles para participar.

Elizabeth Moreno, La Paz, Baja California. @emorenod

¿Tienes previsto realizar alguna otra actividad fuera de Instagram?

Hemos realizado charlas por IGTV y como consecuencia de ellas pues hemos participado en algunos foros y charlas. Ahorita he frenado un poco el ritmo de publicaciones porque estoy inmersa en la creación de la página web, de la imagen del proyecto y armando una exposición.

Alejandra Aragón, Ciudad Juárez, Chihuahua. @aleprendelaluz

¿Destacarías el trabajo de alguna de las artistas que has sacado en la cuenta?

Me parece bien difícil sólo mencionar o destacar el trabajo de una sola fotógrafa, pero quizá en esta ocasión recomendaría el trabajo de Alejandra Aragón de Ciudad Juárez, Chihuahua, una fotógrafa multidisciplinaria que está desarrollando proyectos muy interesantes desde su perspectiva como mujer fronteriza, tanto de manera individual como en proyectos colectivos, creo que vale la pena conocer su discurso.

Tania Anchondo, Chihuahua, Chihuahua. @anchondo.tau @tania.petite .

¿Cómo ha sido la recepción del proyecto?

Todo ha sido muy orgánico y ha tenido buena recepción. Como decía, se nos ha invitado a charlas, a entrevistas con colectivos o instituciones culturales, hemos participado en algunas publicaciones, han surgido algunas oportunidades de hablar sobre fotografía y los proyectos que se realizan acá en el norte, etc. Pero todavía hay muchos proyectos que me gustaría que fueran vistos en otras partes, no sólo de México.

Persia Campbell, Ciudad Juárez, Chihuahua. @persiacampbell

¿Recibes algún tipo de ayuda para financiar el proyecto? ¿Has pensado hacer algo para recaudar fondos?

Hasta ahora todo ha sido con recursos propios, lo que tengo a la mano. Me he planteado quizá hacer un crowdfunding, espero que haya alguien que quisiera apoyar de esta manera.

Paulina Sánchez, Mexicali, Baja California @pauletapaulina

Para terminar, si alguna chica del norte de México está leyendo esto y quiere participar, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo?

Fotógrafas del Norte es un espacio donde pueden participar todas las mujeres fotógrafas originarias o que residan en los estados del norte de México o la frontera de Estados Unidos y tengan ese sentido de pertenencia o conexión con este territorio. No importa si son emergentes o si ya tienen más trayectoria en la fotografía, lo importante es mantener la motivación y alentar a las nuevas generaciones, reconocer la experiencia, aprender y compartir, pueden enviar por Instagram sus fotografías y proyectos con su reseña o semblanza, contar sus experiencias y de ahí se trabaja con lo que han hecho y se hace la edición de lo que se publica.

¡Gracias Velia!

Cristina Félix, Culiacán Sinaloa. @cristina_felix_

Elena Aldana, Cuauhtémoc, Chihuahua. @lena_rchive

Anylú Hinojosa, Reynosa, Tamaulipas

Mayra Martell, Ciudad Juárez, Chihuahua. @mayra.martell

Lupita Campos, Chihuahua, Chihuahua. @sritaazul @lupislazulifotografia.

Briana Vargas, El Paso, Texas. @brianamelia

Mónica Lozano, El Paso, Texas. @monicalozano

Alia Ananda, Durango, Durango. @__cigarra__

Angélica Escoto, Tijuana, Baja California. @angelica_escoto_