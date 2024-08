Nos juntamos a comer alfajores con el sommelier más conocido del país

Artículo publicado por VICE Argentina

Podríamos decir que es el trabajo más dulce que existe, «nunca probé ningún alfajor mejor que el argentino» me cuenta Facundo mientras se reconoce como un experto en la materia.

Videos by VICE

No fuma porque sus papilas gustativas podrían deteriorarse. Tiene 21 años y le contaron que su primer visita a una fábrica de alfajores fue a sus nueve meses en la ciudad de Córdoba. El alfajor ocupa más del 50 por ciento de su vida, asegura: «se me fue de las manos».

Retrato de Facundo Calabró

VICE: ¿Cuándo empezaste a ser fanático de los alfajores?

Facundo Calabró: Todo empezó en el 2005, haciendo un blog. El formato del blog te daba la libertad de escribir sobre cualquier cosa. Los alfajores condensan un significado mucho más importante que cualquier otra golosina.

¿Qué fue lo que encontraste ahí?



Hay una diversidad y una riqueza en el rubro de los alfajores que no termina nunca, siempre se están produciendo alfajores, y el hecho de que familias enteras hayan sobrevivido a las crisis económicas haciendo esto me parece un milagro.



¿Cuándo nace el alfajor?



El alfajor es inicialmente un dulce árabe que se expande por la península ibérica durante la dominación mora en España. Se encuentran en el sur de España actualmente, es una especie de mazapan, con otro tipo de dulce, el alfajor guarajuba tiene muchas maneras, una de ellas es la más parecida a la nuestra: son dos ostias con pasta en el medio que puede ser miel, especias, nuez moscada, frutos secos, almendras, sésamo, etc. Acá se introduce a través de los conventos de monjas y monasterios. En el norte de Argentina la cultura del alfajor es muy colonial, como por ejemplo las empanadillas de cayote.

Relacionados: Los curiosos helados de Buenos Aires

¿Te acordás cuando probaste tu primer alfajor?



No, me acuerdo de tener nueve meses, y de ir a córdoba a visitar una fabrica de alfajores. Luego en el colegio las tardes se hacían comiendo alfajores Fulbito, que son malos, pero les tengo cariño, porque los comía en la infancia. Hay un alfajor para cada época de la vida.



¿Cuál es tu alfajor preferido ahora?



El Cachafaz de muse, el Havanna de nuez, después hay unos en el sur que me gustan mucho.

Cata de alfajores

¿Te traen alfajores?



Me mandan alfajores de todas partes, me mandaron de Canadá, Colombia, Paraguay. Sin embargo los argentinos son los mejores, porque tenemos la mejor industria de dulce de leche.



¿Qué opinas de los alfajores que son sin dulce de leche?



Las multinacionales expanden su linea sacando cosas que no tienen gracia, el alfajor Bonobon o el alfajor Tita no tienen nada que ver con la golosina original, no la superan.

Relacionados: McDonald’s vs McMirta: los Arcos Dorados demandan a una jubilada que vende hamburguesas en la calle

¿Qué pasa con los alfajores dietéticos?

No me genera nunca simpatía ese truco de marketing.



¿Pensás que el chocoarroz hace competencia con el alfajor?

No, no creo. Es otro tipo de golosina.

Facundo oliendo un alfajor

¿Cómo harías tu propio alfajor?



Me parece que con buenos proveedores tenés la mitad de la calidad dada, un chocolate Fénix y un buen dulce de leche hacen todo, luego yo puedo jugar con la galleta, los saborizantes, el limón, la vainilla. Me gusta más el alfajor salteño, tipo colación, con más huevo, menos azúcar, queda mejor en contraste con el dulce de leche.

¿Qué opinas de la competencia Cachafaz — Havanna?



No estoy de ningún lado, pero me quedo con el Cachafaz, creo que el Havanna es más conservador.

Relacionados: Comer en Constitución: el mestizaje porteño comienza por la boca

¿Y el alfajor de maicena?



No me gusta mucho la galleta de maicena. Me gustan los alfajores raros, orgánicos y veganos, algunos son buenos y otros muy malos, como no pueden consumir dulce de leche de vaca lo hacen con leche de soja, y eso lo hace raro.

¿Hay alfajores con alcohol?



Si, el alcohol se usa para arquear la masa, se usa rum, anís o alcohol etílico, algunos tienen en el relleno también. Ahora salieron unos con jalea de cerveza en el dulce de leche, pero no lo sentí tanto. También sacaron una cerveza con gusto a alfajor.

Facundo realizando la cata

Colocamos los alfajores sin el envoltorio para que la degustación no esté condicionada por la marca, sin embargo, Facundo distinguió cada uno a simple vista:

El primero ya veo que no es rico, el chocolate bien oscuro es mala señal, es algo que no se usa en los alfajores. Este es un baño de repostería, no tiene manteca de cacao o grasa vacuna, sin embargo se que este es un buen alfajor.

El segundo lo veo más puro, ya se cuál es y es el mejor, es como una explosión en la boca.

Facundo Calabrío realizando la cata

El tercero también lo identifico, este alfajor no es comestible, lo mastico y siento que no lo puedo tragar. Siento que es plastilina. El dulce de leche no está mal, pero no es bueno.

El cuarto tiene chocolate de verdad. El sabor es realmente distinto.

El último tiene un olor muy particular, me confunde. ¿Cuál es? Parece Terrabusi. Es un buen alfajor, eso seguro.

Facundo realizando la cata

Sin duda mi ranking es: Cachafaz, Milka, Jorgito, Tatín, Guaymallén.

Por último notamos que uno faltaba, era el Terrabusi: Mirá, me confundí, el Terrabusi tiene un olor parecido con el Milka, bueno en mi defensa voy decir que los hace el mismo fabricante.