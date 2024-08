Esta mujer española creó los cromos de fútbol de la liga femenina

Éste ha sido un año especialmente brillante para las jugadoras españolas de los equipos femeninos de fútbol: el partido Atlético de Madrid — F.C Barcelona logró un récord mundial de asistencia y reunió a 60.739 aficionados en el Wanda Metropolitano. Hay muchos motivos para alegrarnos. Fue el partido más visto de toda la historia del fútbol femenino.

La cita con el Mundial Femenino de Fútbol en Francia es todo un reto para las jugadoras. España es una de las selecciones favoritas y fue la primera en clasificarse para la Copa Mundial Femenina. Pero a pesar del éxito que están consiguiendo las jugadoras aún queda mucho para alcanzar el estatus de sus compañeros de la selección masculina. Sin ir más lejos y hasta hace poco el fútbol femenino no contaba con álbum de cromos oficial y tuvo que ser una aficionada la primera en hacer uno.

Se llama María Vázquez, es de Badajoz y es madre de tres niñas. Ha hecho los cromos uno por uno de forma manual, recortando con Photoshop las imágenes que encontraba de las jugadoras. Todo ello para satisfacer a sus hijas, que le preguntaban por qué en España no había cromos de la liga femenina de fútbol, de la que eran seguidoras.

María no tenía respuesta a esa pregunta, así que decidió fabricar ella misma los cromos. “Pensaba hacerles sólo sus equipos, pero cada vez iban pidiendo más y más cromos y al final pensé que podría hacerles un álbum completo. Y ya vamos por el segundo finalizado”. Les hizo 368 cromos para la temporada pasada y este año asegura tener más de 400.

Empezó haciendo su propia plantilla, después necesitaba dos fotos de todas las jugadoras de la liga: una durante el el partido y la otra con la foto oficial de cada una de ellas que les hace el club. “No siempre las tenía en buena resolución como para que quedase bien”, nos dice María. “Si no encontraba el material preguntaba a los clubes y a los fotógrafos que siempre me han ayudado cuando les explicaba para qué era”, explica.

Cuando pidió ayuda en redes sociales para encontrar las fotos que le faltaban y poder así completar su trabajo, su causa corrió como la pólvora. “Fue increíble. Mi móvil se volvió loco. Yo simplemente me dejé llevar, no acababa de entender por qué había llamado tanto la atención. No me esperaba para nada tanta repercusión, pero me alegro de que haya servido de algo”.

Así fue como conoció a otros padres a los que sus hijos les habían pedido cromos de la selección femenina y crearon una web para pedir a la gente que se uniese en su lucha por conseguir una colección oficial que pueda estar al alcance de todo el mundo.



Aunque María no pretendía nada más que satisfacer a sus hijas está convencida que su iniciativa sirvió para poner el dedo en la llaga en la situación de desigualdad que hay para las futbolistas: “Si para el fútbol femenino ha sido algo bueno, me alegro, por supuesto”; nos asegura.

Hasta hace poco era prácticamente imposible encontrar alguna camiseta oficial con el dorsal de cualquiera de las jugadoras de los equipos de la Liga Iberdrola. Ahora y cada vez más los aficionados y los clubes se están dando cuenta de que algo tienen que cambiar.

La primera lámina del EDF Logroño

“Evidentemente, falta mucho por andar, pero se puede decir que estos dos últimos años el recorrido ha avanzado mucho. Aunque sea en ocasiones contadas se están abriendo estadios, los clubes parecen apostar cada vez más por los equipos femeninos y los potencia y las niñas tendrán por fin su torneo internacional de La Liga Promises”, prosigue María.

Cada una de sus hijas tiene su propia ídola: “A la pequeña, que tiene 3 años, le gusta Alicia Fuentes, aunque no sabemos ahora si continuará jugando en algún equipo. La mediana siente adoración por Jenni Morilla, del Sevilla FC. La mayor está algo más dividida entre Alexia Putellas y Leila Ouahabi”. Muchas de las jugadoras españolas se han encontrado con las niñas y han agradecido a María el esfuerzo realizado. “Para mis hijas era muy impactante ver como algunas incluso las conocían. Las niñas se llevaban los cromos a todas partes para que se los firmaran”, nos dice Maria.

Una de las páginas dedicadas al Levante Unión Deportiva

De momento los álbumes que ha hecho son para uso personal, pero no descarta hablar con quien sea para que en un futuro puedan ser patentados. “Es un tema delicado, asegura María, hay que poner de acuerdo a quien posee los derechos de imágenes de las jugadoras, de la competición, de los clubes, a los sponsors… es un terreno complicado por ahora”.

Mucha gente escribe a María preguntándole dónde puede comprar estos cromos: “yo les insisto que no están a la venta. Los hago para mis hijas y los comparto por redes sociales porque creo justo ponerlo al alcance de todos”, explica. Ahora María tiene mucho trabajo por delante que hacer. Sus hijas le han pedido cromos de la selección femenina de otros deportes. Fútbol sala, baloncesto, balonmano… “Me faltaría tiempo, que no ganas para hacerlos”, nos dice.

