Nostalgia en secreto: Useless Youth a un año de ‘The Coldest Ocean’

Hay discos que al momento de salir, tienen un efecto inmediato y su genialidad resulta evidente para todos los que escuchan. Hay otros discos que no han tenido la misma suerte pero eso no les resta genialidad. Casos notorios de esto han sido la discografía de Velvet Underground, Big Star, Joy Division y muchos más. Podríamos decir que la historia de la música moderna está conformada tanto de los álbumes que marcaron su época, como de aquellos que pasaron desapercibidos.

Existen aún muchos casos parecidos, con todo y que Internet ha hecho que el concepto de «raro» o «perdido» parezca estar en peligro de extinción. En México se da mucho: encontramos a artistas y grabaciones cuyo impacto queda de lado. Tal es el caso de The Coldest Ocean de Useless Youth, un cuarteto de la Ciudad de México que despliega mucha melancolía en grabaciones frágiles casi al punto de resguardarlas en un estuche de cristal.

Hace un año el grupo lanzó su debut The Coldest Ocean tras haber aparecido en varios conciertos en la ciudad. Precedido por el sencillo «Youth», este nos informó lo básico que teníamos que saber de Useless Youth, aunque no toda la historia. La canción es rápida y cuenta con muchas melodías, pero más que energética o agresiva, se siente propulsada por un sentimiento más noble: bastante nostalgia, no solo en las letras sino en las voces, que suben a poco más de un susurro, y la música primitiva pero hermosa. Se hace mucho alarde del parecido a The Cure de algunos de los primeros íconos del Rock En Tu Idioma nacional como Caifanes y Fobia. Sin embargo, Useless Youth logra capturar lo contemplativo de los primeros trabajos de la banda de Robert Smith, si esta hubiera grabado en su casa en vez de estudios profesionales.

Muchos grupos a través del post punk, desde Young Marble Giants a Beat Happening a muchos grupos contemporáneos, han tomado el camino del DIY orientado a algo sencillo y minimalista, en la ejecución y en la grabación, para comunicarnos algo. Useless Youth se unen a esta tradición con un trabajo en verdad maravilloso.

Del lanzamiento de The Coldest Ocean ya fue un año y la nostalgia ya se está sintiendo más allá de los temas de sus canciones. Ahora hay nostalgia por el mismo disco para todos los que escuchamos cuando salió y la banda nos dará una excusa para sentirla a gusto. El martes 15 de agosto tocarán el disco de principio a fin en el Foro Bizarro de la Ciudad de México acompañado de otras geniales bandas como Sadfields, Eris Van Bloom e Instinto de Ave.

Por esta razón hice unas preguntas a los miembros de Useless Youth –Pepe en la voz y guitarra, Yak en el bajo y la voz, Ian en la guitarra y Emiliano en la batería– para conocer su propia perspectiva de este clásico contemporáneo que probablemente no permanecerá secreto por mucho.

Noisey: ¿Cómo decidieron por el sonido de la banda?

Yak: Pepe y yo siempre tuvimos gustos musicales muy parecidos, al juntarnos para tocar nos dimos cuenta de que lo nuestro iba por el estilo jangle/dream pop. Sin embargo creo que lo que le dio el sonido propio a la banda fueron precisamente las influencias en las que diferíamos.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen de la grabación de The Coldest Ocean?

Yak: Me acuerdo que una vez mientras Ian grababa la guitarra me quedé dormida en el piso del estudio. Lo que más disfruté fue el tiempo que pasamos los cuatro juntos, fueron semanas de estar ahí, casi sin salir del cuarto.

Pepe: Mi mejor recuerdo durante la grabación fue haber invitado a Diego Puerta [Dromedarios Mágicos] a la casa a grabar ‘Si Te Vas’. De la rola nomás faltaba la voz; él andaba de paso por CDMX, y le dije que si quería venir a grabar la rola. Llegó a la casa, mi jefa lo saludó y toda la onda. A mi jefa le gusta mucho Dromedarios Mágicos. Lo más divertido fue cuando fuimos por unas hamburguesas, y así, en plena calle, nos encontramos a un chavito con una playera de Dromedarios Mágicos y todos nos sacamos de pedo, fue muy divertido.

Emiliano: Mi mejor recuerdo es cuando instalamos el estudio, estábamos más emocionados que otra cosa, hasta Ian casi se orina.

Ian: Mi mejor recuerdo fue cuando comimos carnitas en casa de Yak y Pepe. Me supieron a gloria –de por sí las amo– porque ya llevábamos como 5-6 horas de grabación.

Ya va un año desde que sacaron The Coldest Ocean, ¿cómo se sienten al respecto de las canciones ahora que ha pasado tiempo?

Emi: Las canciones siempre me hacen bailar cuando las toco y la neta es que siempre tendrán un espacio en mi corazón.

Pepe: Es un rollo bien grande voltear hacia atrás y aprender de todo lo que hiciste bien o mal. La neta el disco fue toda una lección, desde cómo escribir y ensayar hasta cómo llevar a cabo la grabación. Las canciones siempre van a ser una parte muy importante en mi vida.

Ian: Pasa que luego se nos ocurren nuevas ideas, sonidos o versiones de las canciones que tenemos. Cosas como «Ay! Hubiera quedado mejor así», pero pues ya no se les puede hacer mucho, por tanto la idea es aplicar esas ideas al próximo trabajo a salir.

¿Cómo han visto la reacción del disco?

Yak: Creo que con el tiempo la gente le fue tomando «cariño» al disco. No sólo es saberse la letra y cantarla, cuando tocamos en vivo siento que entienden cuál es el mensaje que intentamos transmitir.

Pepe: Ha sido bien interesante ver cómo la gente recibe el disco, casi siempre hay una crítica y eso es bien importante para mí. Sean buenos o malos, siempre tomo en cuenta los comentarios de la gente respecto al disco.

Ian: Estoy contento y satisfecho, fue bien recibido por medios, fans y familia. Nos dio tanto y mucho más de lo que yo esperaba como respuesta. Es padre ver cómo las personas le dan un significado a nuestras canciones, así como hacen algo con ellas. Lyrics videos, dibujos, o desde la descripción en las fotos que suben a sus perfiles.

Foto: Guillermo Alejandro Escarcega Pliego

¿Las canciones han tomado un nuevo significado para ustedes desde que las grabaron?

Yak: Al principio «The Coldest Ocean» me parecía una rola muy feliz, incluso le dije a Pepe que parecía jingle de comercial de compañía de teléfono. Ahora me parece una rola nostálgica con la que se da por terminado un ciclo.

Emi: «Ten Lies» siempre ha estado en mi primer puesto, no digo que sea la mejor rola, pero sí es la rola perfecta para la tristeza. Ahora siempre me emociono más al tocarla, transmitir esas emociones de las canciones a las personas.

Pepe: Muchas veces las rolas que escribo no son «casos de la vida real», pero muchas veces sí. Esas rolas que son «chale, me pasó esto» y querer decirlo en una rola es un reto bien grande. A veces me cuesta escribir tal o cual cosa en una canción. «The Coldest Ocean» fue la rola que dije «nel, esto es real y quiero escribirlo 100% como es». Es la rola que más significado tiene para mí, y tal vez, sea la más importante en cuanto a «qué voy a escribir» de todo el disco y el «cómo voy a escribir» de las próximas rolas.

Ahora que tocarán el aniversario del disco en vivo, ¿cómo sienten tocar estas canciones?

Pepe: Siento extraño de ver cómo ha pasado ya un año de todo ésto. Nunca hemos tocado el disco completo en stage, estoy un poco nervioso, pero también muy feliz de ver cómo hemos logrado cosas que nunca pensamos que nos pasarían.

Yak: Creo que nuestro desempeño en vivo ha mejorado mucho. En nuestras primeras tocadas teníamos que meter covers para llenar el tiempo que debíamos tocar. Pero aun así, a veces también la regamos mucho. Creo que es necesario tropezarnos para darnos cuenta de que siempre hay algo que mejorar, así haya pasado un mes o tres años de tocar en vivo.

Emi: Después de esta tocada vendrán nuevas rolas, pero no estamos despidiendo el disco.

Ian: Yo lo veo como una forma de agradecimiento a las personas que nos escuchan, tocar el disco de inicio a fin como conmemoración.

¿Qué planes tienen para la banda?

Pepe: No es secreto que hemos estado escribiendo nuevas canciones. Pronto habrán detalles de qué estamos armando, pero por lo mientras, solo estamos escribiendo y ensayando rolas nuevas, y obvio, terminándole de sacar todo el jugo a The Coldest Ocean.

