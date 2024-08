Siente la nostalgia de estar lejos con el nuevo video de Zeta para “Afrontar”

Dentro del panorama latinoamericano, los venezolanos de Zeta se han convertido en referentes claves del hardcore punk en la última década. Existenciales, cósmicos y absolutamente viscerales, el quinteto originario del estado de Anzoátegui, hoy basado en el sur de la Florida, se ha hecho un nombre a base de una gestión DIY admirable que los ha llevado a girar incesantemente por Latinoamérica y los Estados Unidos –en el último año se han presentado más de 200 veces en ese país–, grabar cuatro álbumes de larga duración y más recientemente un EP titulado Magia Infinita.

Ese corta duración, que vio la luz a finales de octubre de este año, consta de seis canciones en las que se puede ver el potente abanico sonoro que Zeta ha ido cultivando con el pasar de los años. Desde las atmósferas post rock de “Sufrir”, las experimentaciones rítmicas en “Perder”, los pasajes guitarreros psicodélicos y percusiones latinas en “Resignar”, o el sonido post hardcore y furioso en “Completar” o “Afrontar”, enfrentarse a este pequeño álbum significa darse de frente con un trabajo definitorio en la extensa carrera de una banda absolutamente consolidada en su circuito, que siempre regresa con el corazón entre las manos para cantarle al desazón, la ira y la nostalgia.

Videos by VICE

Con la carga que tiene el exilio para el pueblo venezolano actualmente, Zeta se juntó con el ilustrador bogotano Cach para producir el primer videoclip de Magia Infinita: “Afrontar”, el tema que abre el EP. Un proyecto en el que llevan trabajando en los últimos dos años y que utilizando las posibilidades de la animación, tuvo la intención de expresar lo que significa estar lejos de casa. “Queríamos representar en una animación el sentimiento de nostalgia eterna que se vive al ser un inmigrante y el trabajo personal que se hace al transformar toda esa energía en algo positivo a través de la naturaleza y la amistad”, comenta Zeta.

El videoclip, en sus casi tres minutos de duración, comienza con un personaje montándose en un avión y haciendo un recuento nostálgico por sus recuerdos más preciados, mostrándonos un universo colorido repleto de mensajes cifrados que se transforman frenéticamente al ritmo incesante de “Afrontar”. “Pensar quizá en qué colores me reflejan una sensación u otra fue lo que de verdad me acercaba a sentir lo que los chicos de Zeta pudieran estar viviendo. No todo en la tristeza es gris y no todos los colores son felices”, comenta Cach, la mente creativa de esta unión desde la parte visual.

Miren en exclusiva el videoclip de “Afrontar” aquí abajo:

Actualmente Zeta está haciendo sus últimas fechas del año por Estados Unidos. Para estar al pendiente de la banda, den click aquí.



