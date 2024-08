Nostalgia: Kemistry & Storm, Goldie y un brindis por Metalheadz en 1996

Para nadie es un secreto que gran parte de la historia viva del drum & bass se le debe a un sello en particular, fundado en 1994 por el visionario dúo Kemistry & Storm, y un joven grafitero y MC con dientes de oro llamado Goldie. Combinando una receta única inspirada por géneros como el techno, el hardcore y el breakbeat oscuro, este revolucionario tridente decidió darle vida a Metalheadz, el sello que se convertiría en el pilar fundamental del drum & bass en el nuevo milenio.

Inspirando a generaciones enteras de DJs y productores, Metalheadz se ha convertido en la academia base para todo aquel que desee explorar y adentrarse en las entrañas más profundas y atemporales del d ‘n’ b. Aprovechando el recuerdo fresco que nos dejó el tributo a Metalheadz realizado por Goldie y DJ Randall en el festival Dekmantel 2018, quisimos también rendirle un pequeño homenaje a esta institución de la música electrónica contemporánea, próxima a cumplir bodas de plata el siguiente año.

“DJ Storm y Kemistry fueron las primeras DJs que vi. Hubo un festival en Brighton (Inglaterra), y mis amigos y yo decidimos ir. No nos permitieron quedarnos por mucho tiempo, yo tenía 12 o 13 años. Kemistry & Storm estaban tocando, y esa fue mi primera experiencia. Puedo sentirla ahora, vívidamente. Esa fue la primera vez que me golpearon en la cara, porque con el drum & bass hay una cierta sensación física que obtienes y que no puedes sentirla escuchándolo en un Walkman, ¿sabes? Y una vez que me golpeó en la cara, viendo a Kemistry & Storm, eso fue lo que me encaminó hacia donde estoy ahora”, le contó Mumdance, el artista británico de hardcore y grime experimental, a Resident Advisor a comienzo de año.

Si deseas recibir el mismo golpe en la cara, escucha a Kemistry & Storm junto a Goldie en este brindis por la realeza Metalheadz grabado en la ciudad de Brighton en 1996.

