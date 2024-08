Nostalgia Noisey: Los días glam de Pantera

Pantera es, innegablemente, una de las bandas de metal más importantes de la historia. Cuando uno piensa en ella se suelen venir a la cabeza canciones como “Cemetery Gates”, “I’m Broken” o “Walk»; pero lo que parecen no saber algunos de sus fans, es que Pantera acostumbraba a sonar —y lucir— muy diferente.

Es común, por eso, que esté en el imaginario del metalero el Comboys From Hell (1990) como su álbum debut (incluso en la página oficial de la banda aparece éste como el primer disco grabado por ellos; ¡se lo tenían bien guardadito!), pero lo cierto es que antes del Comboys ya habían lanzado otros cuatro álbumes de estudio.

Videos by VICE

Estos cuatro discos —Metal Magic (1983), Projects in the Jungle (1984), I Am the Night (1985) y Power Metal (1988), los tres primeros sin el vocalista Phil Anselmo—, suenan mucho más cerca al heavy metal que al posterior groove metal, con el que se darían a conocer. En esta versión de Pantera, un poco glam si se quiere, se entrevé la influencia de bandas como Def Leppard, Van Halen o Kiss, y las letras de sus canciones juegan mucho al doble sentido y hablan del poder del rock and roll.

Y sus pintas también eran un tris diferentes: usaban pantalones brillantes apretados, chamarras cortas de cuero, pañoletas y camisetas de leopardo, pero, sobre todo, mucha laca en el cabello y bastante maquillaje.

Los dejamos, entonces, con un vídeo casero de los días glam de Pantera: