Nostalgia: The Chemical Brothers en Woodstock ’99, surrealismo eterno y mágico

Del 23 al 25 de julio de 1999, más de 400.000 personas se congregaron en el Griffiss Park de la ciudad de Rome, Nueva York, para presenciar uno de los festivales más icónicos en la historia reciente de la música. El Woodstock ’99, aquel evento masivo que buscaba emular el mítico festival Woodstock de 1969, se convirtió en el foco más brillante de la época, gracias a un imponente cartel de artistas entre quienes podías encontrar nombres como Rage Against The Machine, Metallica, Limp Bizkit, Jamiroquai, Fatboy Slim y The Chemical Brothers.

Precisamente estos últimos, el dúo británico compuesto por Tom Rowlands y Ed Simons, son recordados por su alucinante presentación, en la cual ejecutaron con plena maestría temas insignias de su autoría como «Hey Boy, Hey Girl», «Block Rockin’ Beats» y «Out Of Control».

Si llevas años enteros sin sumergirte en este universo a la Chemical, los dejamos con una hora y media de surrealismo mágico a cargo de estos eternos maestros de la electrónica.

https://www.youtube.com/watch?v=PfvT5MtJOhE

