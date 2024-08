Nostalgia: The Prodigy, 20 años de su obra magna

Entre el 30 de junio y el 1º de julio de 1997, en Europa y Estados Unidos se lanzaba el tercer álbum de estudio de una de las bandas más revolucionarias de los últimos tiempos: The Prodigy. Titulado The Fat Of The Land, el trabajo se convirtió en la obra más exitosa del grupo formado en Inglaterra, desligándose del sonido rave con el que entraron en escena y se identificaron en sus dos primeros álbumes, para pasar a una fina amalgama entre el big beat y el rock.

Esto los catapultó al estrellato, a ser reconocidos mundialmente, a ser rockstars. Por ello, queremos hacer una mención nostálgica a esta variopinta banda que nos tendió ese puente entre el rock noventero y la música electrónica, celebrando el aniversario número veinte de TFOTL.

Este performance llevado a cabo en la mítica Plaza Roja de Moscú, acariciando el invierno del 97 y abrazando a la cultura occidental tras décadas de aislamiento, ha permanecido en la memoria de muchos como una de las presentaciones más icónicas de The Prodigy en toda su historia. ¡A disfrutar!

