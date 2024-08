Agente de la Patrulla Fronteriza mató a cuatro mujeres y dejó sus cuerpos tirados

Artículo publicado originalmente por VICE Noticias Estados Unidos.

Las autoridades de Texas arrestaron a un oficial de la Patrulla Fronteriza al que han catalogado como un “asesino en serie”.

Videos by VICE

Juan David Ortiz, de 32 años, confesó haber asesinado a cuatro mujeres desde el 3 de septiembre, según declaraciones juradas de la oficina del fiscal del Condado de Webb obtenidas por VICE Noticias. Ortiz es un veterano de 10 años de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y trabajó en el área de inteligencia, informó The Washington Post.

Según una declaración jurada, Ortiz mató a su primera víctima el 3 de septiembre cuando llevaba en su vehículo a una mujer llamada Melissa Ramirez fuera de los límites de la ciudad de Laredo, Texas y le disparó en la cabeza varias veces al costado de un camino rural. El segundo asesinato ocurrió el 13 de septiembre cuando Ortiz le disparó a otra mujer, Claudine Ann Luera, varias veces en la cabeza, también al costado de una carretera. Ortiz abandonó los cuerpos de ambas mujeres en el suelo.

El viernes 14 de septiembre, Ortiz recogió a otra mujer en Laredo, llamada Erika Peña. Luego le apuntó con una pistola y le arrancó la camiseta cuando ella intentó escapar de su automóvil en una gasolinera. Peña escapó y se topó con un policía estatal que estaba cerca de la zona. Cuando las autoridades encontraron a Ortiz en el estacionamiento de un hotel durante la madrugada del sábado, había matado a dos mujeres más, ambas con disparos en la cabeza en los costados de caminos rurales a las afueras de Laredo.

Las cinco mujeres atacadas eran trabajadoras sexuales, de acuerdo con el fiscal de distrito de los condados de Webb y Zapata, Isidro Alaniz, informó The Washington Post. Alaniz dijo que también creía que Ortiz actuó solo mientras estaba fuera de servicio.

Ortiz está siendo acusado de cuatro cargos de asesinato, un cargo de asalto agravado con arma mortal y un cargo de privación de la libertad. Está detenido en la cárcel del condado de Webb con una fianza de 2.5 millones de dólares.

En un comunicado, la CBP dijo que la agencia está cumpliendo con la investigación. “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de las víctimas. Si bien es política de la CBP no comentar sobre los detalles de una investigación en curso, la acción criminal de nuestros empleados no es y no será tolerada. Por respeto a la familia y amigos de las víctimas, solicitamos que se otorgue la debida consideración y el debido proceso a la investigación para que todos los hechos salgan a la luz y puedan pasar la página”.

Foto de portada: Oficiales se reúnen cerca de la escena donde se encontró el cuerpo de una mujer cerca de la Autopista Interestatal 35 al norte de Laredo, Texas, el sábado 15 de septiembre de 2018.