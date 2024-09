Es casi oficial: Corea del Norte ya no odia a Estados Unidos

Artículo publicado originalmente por VICE Noticias Estado Unidos.

Según los informes, Corea del Norte ha cancelado su mitin anual «contra el imperialismo estadounidense», un evento en el que decenas de miles de ciudadanos recorren las calles de Pyongyang para denunciar al enemigo más odiado del régimen.

Aunque el gobierno de Corea del Norte no ha anunciado públicamente su decisión, Associated Press confirmó el lunes que no se llevará a cabo el encuentro de este año.

El evento de 2017 contó con unas 100,000 personas apiñadas en la Plaza Kim Il Sung, y dio inicio a un mes de festividades centradas en el odio de Corea del Norte hacia Estados Unidos: una aversión cargada de contenido político que se remonta a la Guerra de Corea.

Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un alivio de las tensiones entre los dos países, que culminó en la cumbre de alto perfil entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un en Singapur a principios de este mes, que condujo a una declaración que promete emprender esfuerzos hacia la desnuclearización.

Las noticias de la cumbre tuvieron amplia cobertura en los medios estatales estrictamente controlados de Corea del Norte, incluida la producción de un documental de 42 minutos sobre la diplomacia de Kim.

Los medios estatales de Corea del Norte también han sido mucho más respetuosos con Trump en las recientes misivas que reflejan las cálidas palabras del propio presidente estadounidense hacia Kim desde que se realizó la reunión.



Sin embargo, la desnuclearización sigue siendo un punto de fricción.

Si bien Trump se ha jactado de que la amenaza de Corea del Norte ha quedado eliminada, los medios de comunicación de Corea del Norte han evitado mencionar el tema.

Un funcionario de Defensa de Estados Unidos dijo a Reuters el domingo que la administración pronto emitiría «preguntas específicas» a Kim sobre el tema de la eliminación de su arsenal nuclear.

«Pronto sabremos si van a operar de buena fe o no», dijo el funcionario. «Habrá preguntas específicas y habrá un cronograma específico cuando les presentemos a los norcoreanos nuestro concepto de cómo luce la implementación del acuerdo de la cumbre».

No hay ninguna indicación de qué tipo de «preguntas» serían ni cuándo se emitirían.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informa que hay una campaña coordinada en varios medios de comunicación estatales de Corea del Norte que insta a Estados Unidos a tomar medidas genuinas de construcción de confianza para ayudar a impulsar el trabajo de Kim para lograr la paz en la península.

«La cumbre Corea del Norte-Estados Unidos fue un avance histórico, ya que puso fin a las hostilidades entre los dos países y allanó el terreno para nuevas relaciones bilaterales. Ambas partes deben hacer esfuerzos fieles para implementar su declaración conjunta», señaló el sitio web de propaganda Meari en un comentario.

Es probable que la Casa Blanca responda que Estados Unidos ya mostró su voluntad de compromiso al detener los ejercicios militares con Corea del Sur, ya que son vistos como una provocación por Pyongyang.

Imagen de portada: Cerca de 100,000 norcoreanos asisten a una concentración anti estadounidense en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang el 23 de septiembre de 2017.