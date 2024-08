Noticias de 2018 que podrían haber sido una inocentada

Hoy, 28 de diciembre, día de los inocentes, es el día en el que los medios y las redes sociales de España entera se llenan de noticias falsas supuestamente graciosas. Picarás, las reenviarás al grupo de Whatsapp de turno con el correspondiente y exaltado mensaje para, acto seguido, o bien darte cuenta de que la noticia es falsa, o bien que alguien del grupo se de cuenta y te humille públicamente.

Cabe preguntarse si en un mundo en el que existen páginas como El Mundo Today tiene sentido que los medios crean oportuno, simpático y original hacer durante unas horas lo que otras personas hacen 24/7, pero qué se yo… Cabría preguntarse también si no es nuestra época ya suficientemente autoparódica y tiene cosas que parecen sacadas del chiste más negro de la historia. Nosotros, que somos de esta segunda opinión, hemos decidido recopilar algunas de las noticias de este año que parecen inocentadas, pero no lo son.

Los 12 de VOX

Parece que aún estamos todos un poco en shock con esto. Como que no nos lo acabamos de creer. Como que nos cuesta aceptar que el tío que hizo un spot electoral en Twitter montando a caballo por el llano y decía que la Reconquista empezaba en Andalucía ha sacado 12 escaños con una propuesta de extrema derecha en un feudo histórico de la izquierda es algo que nos cuesta digerir, pero así ha sido. Ahora solo se habla de cordones sanitarios y de alertas antifascistas, pero lo cierto es que lo más probable es que en el 2019 tengamos más noticias como esta.

Las protestas contra la exhumación de Franco

El gobierno de Pedro Sánchez se ha especializado en dos cosas: las dimisiones exprés de sus ministros y las políticas de bienqueda para mejorar su imagen pública. Ejemplo: se puede sacar a Franco del Valle por decreto, pero no se puede acabar con la reforma laboral por decreto. En fin, no nos vayamos por las ramas. El caso es que tras aprobar la exhumación de Franco del Valle y el lío subsiguiente, cientos de personas fueron hasta allí para protestar. No solo eso, la Basílica ha registrado desde entonces un aumento en las visitas y en su Twitter se jactan de las colas que se forman en su entrada cada domingo.

Las peleas entre unionistas e independentistas por los lazos amarillos

De todo esto ya había habido conatos durante años. Como la parafernalia indepe ocupa el espacio público desde hace tiempo, no era raro que hubiese gente que se dedicase también a arrancarla. Eran casos aislados. Igualmente lamentables, sí, pero aislados. Pero con los lacitos de plástico todo se fue de madre. Un mar de plástico amarillo inundaba las plazas, calles, puentes, carreteras y un largo etcétera de lugares de Catalunya. La inundación fue contestada con la organización de grupos que se dedicaban a quitar toda esa parafernalia. Lo que antes era un duelo entre individuos dementes se había extendido a cientos, ¿miles?, de personas y la tensión no paraba de subir. Las peleas entre los ponedores y los quitadores de cosas amarillas llegó a su clímax durante el “periodo de las cruces”, cuando las playas catalanas empezaron a parecer cementerios llenos de cruces amarillas en honor a la supuestamente fallecida democracia. Por suerte, parece que la peor parte de esta epidemia ya ha pasado.

La libertad provisional de La Manada

El caso de La Manada ha sido sin lugar a dudas el caso más mediático (que no el más brutal, si es que acaso esto se puede gradar de alguna forma) de abusos sexuales en nuestro país. Se llegó a creer que su condena iba a marcar un antes y un después en la forma en la que se trataban los delitos sexuales en España, pero tras su puesta en libertad condicional y el escaso seguimiento que se ha hecho después, La Manada se ha convertido tras años en el candelero, en un elemento más de nuestra cultura popular, uno que ya ni siquiera interesa.

Un tío haciéndose un selfie ante el cadaver de una mujer atropellada por un tren

El único aspecto de la existencia en el que progreso humano es evidente es en los nuevos mínimos a los que nuestra bajeza es capaz de llegar.

Aquí abajo puedes ver otras noticias que parecen inocentadas pero no lo son que además son menos jodidas que las anteriores:

