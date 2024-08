Hablamos con los parisinos al pie de Notre Dame en llamas

Este artículo se publicó originalmente en VICE Francia.



Son las diez de la noche en el puente de Tournelle. La catedral de Notre Dame de Paris llevar ardiendo más de tres horas. He hecho media hora de taxi para llegar hasta aquí. No ha sido fácil sortear los atascos, parece que todos los parisinos estén intentando llegar hasta aquí. Desde las siete de la tarde, no quité el ojo de las redes sociales y de los canales de noticias. Dudé mucho antes de venir, demasiado enferma, demasiado sorprendida por lo que estaba pasando. Y luego pensé que era histórico y que si Notre Dame desapareciera esta noche, me alegraría haberla visto una última vez.



Poco ruido en en el muelle, donde los transeúntes se reúnen para ver la parte trasera de la catedral. Donde más arde la catedral, donde todavía en ese momento las llamas eran tal altas como las dos torres de este edificio de 856 años.

Alrededor de un centenar de personas comenzaron a cantar “Ave Maria” en un bucle, con los ojos clavados en las llamas y los chorros de agua de los bomberos. Curiosamente, resulta relajante. A su alrededor, otros parisinos y turistas siguen observando el triste espectáculo, sentados en las aceras, medio montados en sus bicicletas o apoyados en el borde del puente.

A lo largo de nuestra caminata, desde el Pont de la Tournelle hasta el Hôtel de Ville, la multitud estaba reunida en el borde de puentes y plataformas, los iPhones siempre fuera, a menudo los ojos llorosos. Rara vez he visto a tanta gente en las calles un lunes por la noche. Cuando los bomberos pasan, la gente aplaude antes de continuar su triste contemplación. Le pregunté a los parisinos presentes en el lugar por lo que sentían en esos momentos.

Eva, 29 años, controladora aerea

Vivo en el distrito 13 y vimos el fuego desde la cocina. Antes vivíamos en el quinto y solíamos pasar el rato admirando Notre Dame, era nuestro paseo favorito. Estoy triste, horrorizada, conmocionada. Me digo a mí misma que no la hemos visto lo suficiente y que podemos arrepentirnos. Es un poco como llorar a una persona, incluso si es un monumento, el sentimiento es el mismo para mí. Además, soy católica, hay una dimensión espiritual. ¿Es un mensaje? No lo sé, dado el estado del mundo actual, ¿quién sabe? O es el terrorismo. Estoy seguro de que otras personas también lo han pensado.

Jabu, 20 años, estudiante de cine

Me obligaron a venir. De hecho, estaba tomando copas con unos amigos cuando vimos la noticia en las redes sociales. Ellos están mucho más afectados que yo, así que decidieron venir hasta aquí. A mi más que triste me parece divertido: un símbolo que arde, me hace reír. Si hubiera habido muertes, habría reaccionado de manera diferente, ¡pero son solo daños materiales!

Christelle, 42 años, agente de transporte público

Crecí en los suburbios y mis únicos viajes a París cuando era niña eran a la Opera Garnier y Notre Dame. Me sorprendió mucho la noticia y no pude quedarme frente al televisor. Estoy devastada, es terrible. Siento que he perdido a un miembro de la familia. Esta catedral está unida a mi infancia, pero también a la República, es mi anclaje a Francia. Cuando escuché las noticias, tenía dolor de barriga, no quería creerlo. Pensé, ¿todavía estará aquí mañana? ¿Qué quedará de Notre Dame? De hecho, vine porque tenía miedo de no volver a verla. Vine con mi hija, incluso si hay escuela mañana, quería que estuviera aquí conmigo.

Philippe, 60 años, jubilado

Llegué hace tres cuartos de hora. Cuando vi que Notre Dame estaba ardiendo pensé que tendrían el fuego bajo control antes, pero han pasado tres horas desde que se quemó. Es un monumento histórico y me domina un sentimiento de tristeza. Si hay tanta gente esta noche aquí, es porque es más que un simple incendio, tendrá un gran impacto. Me temo que es muy grave.

Louis, 21 años, estudiante en mediación cultural, y Aymeric, 21 años, estudiante de derecho

Vivimos en el distrito 15 y tan pronto como nos enteramos, vinimos. Llevamos tres horas aquí. No sabemos si es por curiosidad extraviada o simplemente porque somos parisinos. O si es porque solo creemos en lo que vemos. Pero aún no lo hemos asumido, es incomprensible. Algo parecido a los ataques en París, no lo comprendimos mientras pasaba, aunque esta noche felizmente no hay vidas en juego. Notre Dame es parte de la identidad parisina y francesa. Tenemos exámenes mañana, pero esperamos quedarnos una buena parte de la noche, al menos hasta que la situación se estabilice. Y si se derrumba, nos quedamos.

Théo, 19 años, estudiante de cine, y Clélia, 18 años

Theo: Llevo aquí una hora. Vi las noticias a las siete, en la televisión, e inmediatamente me dije: “Tengo que venir”. Soy parisino, nací aquí. Y Notre Dame, tanto para mí como para todos, creo, es el monumento más grande de París. Es incluso una parte de París. Y si no pueden apagar el fuego, será un desastre. Puede colapsarse… Ni siquiera puedo encontrar las palabras, estoy en otra parte.

Clelia: Es surrealista, pensé que era una broma cuando recibí la notificación. Ni siquiera quería venir. Y además, ¡todavía no se ha apagado! Estoy devastada.

