Nrmal Baja 2017: el festival más fresco del país ahora con vibras playeras

Sabes que los horizontes de un festival van a ir más allá de una simple fiesta cuando las fronteras físicas no detienen la visión del proyecto. El festival Nrmal comenzó hace casi 8 años en Monterrey; con el paso del tiempo ha ido propagando la semilla de la frescura en la Ciudad de México cada año y con eventos en otras ciudades de los Estados Unidos y Costa Rica.



Ahora Nrmal ha anunciado su próxima edición en Rosarito, Baja California, para completar el ciclo agregando una buena dosis de vibras playeras y bikinis a la que ya de por si era una celebración bastante fresca.

Vibras de eterno verano con pieles tostadas, sudor, baile y cerveza serán el sazón que necesitabas para despedirte del estrés.

THUMP: El festival NRMAL se ha consolidado en México como una opción para conocer propuestas musicales emergentes de Latinoamérica. ¿Cuáles son los proyectos musicales más frescos del cartel de este año y por qué los eligieron?

Nrmal: El lineup de Nrmal Baja creo que representa perfectamente la esencia de Nrmal y lo que la gente ya conoce con lo que hacemos en Ciudad de México y nuestros eventos. Son 10 actos que sabemos que en vivo tienen un show súper potente e impactante, pero todos son súper diferentes y cumplen una función. Todo está muy pensando en el escenario junto al mar y en la vibra que buscamos y queremos que nuestros asistentes disfruten. Hay fiesta, hay pop, hay ruido, hay actos nuevos y también otros más conocidos, hay internacionales y locales. El viaje durante todo el festival estará lleno de emociones y les podemos garantizar que aunque no conozcan o no les suenen tan conocidos los nombres, se van a sorprender. Además, seguimos muy al pendiente de presentar talento femenino y no olvidarnos de eso, así que este año nuevamente logramos esa equidad en representación.

Les recomiendo que chequen el playlist que armamos en Spotify y que se den oportunidad de tripear los artistas, hay para todos los gustos: una banda súper potente que ya le traíamos ganas como Preoccupations (antes Viet Cong), viejos conocidos como Mitú y Holy Wave, el pop bailable de Jessy Lanza, el joven «rising star» de California Cuco, las chicas de Mint Field y mucho más. Muy recomendable, prometemos no defraudar.

¿Qué características de la ciudad de Rosarito los llevaron a elegirla como sede de esta edición?

La región la Baja en general nos fascina. Hemos llevado a cabo proyectos allá desde 2011 y es una zona con una riqueza cultural y gastronómica increíble, lo que hace que sea un escenario perfecto para la experiencia de Nrmal.

Y en vez de solo quedarnos en la ciudad, decidimos aprovechar un lugar como Rosarito, junto al mar, para agregarle un toque distinto a la experiencia que ya vivimos en CDMX. El lugar se convierte en un protagonista más de Nrmal, además de la música y la comida.

El venue donde lo llevaremos a cabo, es increíble, una playa privada con escenario junto al mar, un atardecer rosado y las mejores vibras. Definitivamente es un spot que resalta todo lo que ya venimos haciendo y que le da un plus a las personas que son de allá y las que viajarán de otras ciudades. Se genera una vibra muy especial.



¿Cuáles son las ventajas y los retos de mover un festival hacia otra ciudad con nuevos públicos?

Esto de hacer festivales es un reto constante, nunca la tenemos fácil y siempre tenemos que pensar en todas las variables. Para nosotros en particular, no estamos buscando hacer un solo evento masivo, preferimos experiencias más íntimas y cómodas, así que para seguir creciendo la forma de poder hacerlo son estas extensiones, como lo hemos hecho anteriormente en Costa Rica o los eventos que se han hecho como showcases en colaboración en ciudades como Bogotá, Austin, Nueva York, Palm Springs, etc.

Y como te comenté, la Baja es una región con la que hemos tenido contacto desde hace muchos años, a través de colaboraciones con distintos proyectos, pero ya teníamos ganas de llevar la experiencia completa de Nrmal para allá, así que creemos que son muchas las posibilidades, hay un gran público que quiere experiencias de calidad, que quiere experimentar y que no le den lo mismo, así que creo que cumplimos una función muy clara allá. Además de la posibilidad de también juntar público de California y que vean que también pueden cruzar a México para tener experiencias culturales increíbles.

Después de su experiencia llevando al festival a nuevas ciudades ¿Podremos esperar que el festival Nrmal se siga moviendo por el país?

Por ahora no hay nada concreto, pero es siempre una posibilidad. Nos gusta la idea y es algo que tenemos muy presente, pero somos muy cuidadosos con los pasos que tomamos porque nos gusta que siempre vayan acompañados de los estándares a los que ya estamos acostumbrados en el festival en Ciudad de México. Encontrando los momentos y aliados perfectos, todo puede suceder. Es algo que realmente está en el ADN de Nrmal, colaborar con plataformas y amigos de muchas partes del mundo, así que ya se nos ocurrirán más formas de seguirlo haciendo en distintos formatos, no solo el festival.

