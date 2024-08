Fui a un festival erótico para nudistas

Cuando llegué, el festival y concurso nudista Nudes-a-Poppin’ (NAP) parecía como cualquier otro evento al aire libre veraniego; había personas atendiendo el parking, gente vendiendo y recogiendo los tickets de entrada y el último hit de Rihanna estba sonando a todo volumen en la distancia. A pesar de todo, los comentarios y piropos que recibía mientras caminaba entre la multitud me hizo darme cuenta de que no era el típico evento. Constantemente me paraban hombres que se tomaban fotos conmigo; después de que yo aceptase, claro. Muchos de ellos me pasaban el brazo, abrazándome el pecho, e intentaban levantarme al camiseta como si de una escena de comedia romántica para adolescentes se tratase. Me asaltan con multitud de preguntas a la cabeza: «¿No deberías estar tú al otro lado de la cámara?» y «¿Cuándo actúas?» y «Te he enseñado mis partes, ¿me enseñas las tuyas?».



El NAP es un evento nudista anual en el que mayoritariamente mujeres pero también algunos hombres compiten en varias disciplinas eróticas como el pole dance más sexy, un concurso de camisetas mojadas amateur, el mejor orgasmo falso (sin ningún tipo de estimulación sexual), y el premio definitivo: Miss Galaxia Desnuda.

Ponderosa Sun Clun, el resort nudista de Indiana donde tiene lugar el evento, es normalmente un lugar apto para toda la familia, pero los miembros ceden el lugar durante el fin de semana del festival ya que con ello pagan sus cuotas anuales y la mayoría de ellos no va al festival.

Un hombre con el que hable me dice que todo gira entorno a la inclusividad y el abrirse a los demás, y que la industria del sexo gira alrededor del voyeurismo. Hay una diferencia entre mirar y no mirar, que divide a los asistentes —los que se sientan lejos, bronceándose en compañía de otros nudistas, y los que se apelotonan alrededor del escenario con sus cámaras. Algo a lo que el flyer online aliente con un destacado que dice «TRAE TU CÁMARA», así que los hombres llegan pronto para sacar los mejores planos de las vaginas que ven sobre el escenario. Algunos me ofrecen dejarme sitio si les enseño las tetas; paso.

El evento da la sensación de estar dirigido a pseudofotógrafos aficionados que otra cosa, como si fuese ornitólogos sexuales. Las mujeres caminan con entre 10 y 15 hombres con cámaras siguiéndolas a todas partes y yo no puedo caminar más de unos pocos pasos sin encontrarme con alguien que quiera hablar del equipo que uso—qué flash utilizo, que ajustes debería utilizar, si tengo alguna cámara que recomendarles— y sin darme cuenta acabo en una conversación de cinco minutos sobre el mejor balance de blancos para conseguir el mejor color en las vaginas y sin posibilidad de escapar.

Y luego está Ron Jeremy, el anfitrión y juez del evento. Él, junto a sus colegas Flavor Flav y Sunny Lane, es quién toma las decisiones, acompañándolas constántemtente con chistes del estilo de «Ron tiene una polla grande» o «Flava Flav es negro» o «Sunny Lane sabe como manejar un [inserta aquí cualquier objeto con forma de pene].

Me habían advertido sobre él. Cuando conseguí hacerle una foto, él me besó en el cuello y la mejilla diciéndome que yo podía hacerle lo que quisiera. Le dije que me acercaría después, cuando estuviese menos liado, para hacerle una foto mejor. «Solo si estás desnuda», me dijo.

Después del segundo día, la piscina solo para nudistas estaba llena de purpurina, confeti y una capa de crema solar flotando en la superficie. Los participantes, mayoritariamente strippers haciendo publicidad de sus clubs, dan tarjetas de sus respectivos negocios. Las proximidades del escenario están cubiertas de líquidos indefinibles. La multitud empieza a hacer las maletas antes de la entrega de premios y yo me voy pensando «no quiero volver a ver una polla en mi vida».

Sigue hacia abajo para ver más fotos de Carolin Tompkins en Nude-a-Poppin’: